El Banco Central aceleró la compra de dólares: suma más de USD 1.000 millones en la semana

El Banco Central compró más de USD 1.000 millones en los últimos tres días. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 128 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras adquirir USD 230 millones este jueves y más de USD 1.000 millones a lo largo de esta semana. Además, la autoridad monetaria ya suma más de USD 12.500 millones en lo que va del año.

Desde que inició la cuarta etapa del programa monetario y cambiario en enero, el BCRA sumó compras por 12.570 millones de dólares. El equipo económico había proyectado un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares como meta para todo 2026. Solo esta semana, se adquirieron 1.115 millones de dólares.

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Durante los primeros siete meses del año, la oferta de divisas estuvo impulsada por las liquidaciones del agro, el sector energético y la minería, junto con la emisión de deuda en los mercados internacionales por parte de empresas y provincias. Este flujo permitió al Central captar una parte significativa de esas divisas.

En junio, la intervención del Banco Central disminuyó para atenuar la presión sobre el dólar. Ese mes, la demanda de divisas se incrementó y el tipo de cambio mayorista subió más de un 5%, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

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En ese período, las compras del Banco Central alcanzaron los USD 1.418 millones, cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo y solo mayor a la de enero, que fue la más baja del año. En julio, hasta la fecha, la cifra asciende a 1.405 millones de dólares.

La autoridad monetaria ya logró el objetivo de acumulación de reservas establecido para 2026. Durante el primer trimestre, la dificultad para sumar reservas estuvo asociada, en parte, a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

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Para mantener el ritmo de compras, el Banco Central incrementó la emisión de pesos sin aplicar operaciones de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió una parte de ese excedente mediante deuda en moneda local, buscando estabilizar tanto el tipo de cambio como la inflación.

En tanto, las reservas de la entidad monetaria cerraron en USD 48.531 millones, tras una caída diaria de 62 millones de dólares. El stock había superado los USD 49.000 millones la semana pasada, pero el pago de un abultado vencimiento de deuda lo volvió a ubicar por debajo de ese nivel.

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El dólar volvió a subir

El dólar mayorista registró un incremento marginal de 1,50 pesos, equivalente al 0,1%, y cerró este jueves en $1.476, con un volumen de operaciones de 625,3 millones de dólares, cifra elevada que responde al mayor flujo de liquidaciones de exportaciones, fenómeno que continúa en julio.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 12 pesos, muy por encima de la caída de 50 centavos de la semana anterior”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En lo que va del mes, el tipo de cambio oficial acumula una baja de seis pesos, es decir, 0,4%, lo que, de persistir, quedaría nuevamente por debajo de la inflación mensual. En el año, la suba llega a 21 pesos, equivalente a 1,4 por ciento.

El Banco Central estableció para la fecha un techo para las bandas cambiarias de $1.826,41, por lo que el dólar mayorista se posicionó a 350,41 pesos o 23,7% por debajo de ese límite de intervención.

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En cuanto al dólar al público, la cotización se mantuvo sin cambios en $1.495 para la venta en el Banco Nación. En el mercado informal, la cotización bajó cinco pesos, es decir, 0,3%, y se ubicó en 1.525 pesos.