Tras su critica a Argentina, Gary Neville pidió debatir si Messi superó a Pelé y Maradona: la burla a Cristiano Ronaldo

Gary Neville condujo el debate sobre el lugar de Messi en la historia del fútbol desde su podcast The Overlap, después de la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026

Gary Neville, el exlateral del Manchester United, que en los días previos al partido había disparado contra Cristian Romero y Lisandro Martínez, reapareció en el podcast que conduce, con un tono bien distinto tras la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Lejos de las críticas, pero no de la polémica, el inglés de 51 años lanzó una pregunta que corrió rápido por las redes: ¿es hora de colocar a Lionel Messi por encima de Pelé y Maradona?

La semana había sido agitada para Neville, antes del partido en Atlanta, el exdefensor había dicho en Sky Bet que Romero y Martínez eran “la mejor y peor pareja de centrales del mundo”, porque “por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”. El 2-1 final le respondió en la cancha, y los propios jugadores lo hicieron con el micrófono.

PUBLICIDAD

Cuti Romero fue directo: “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Que el día de mañana no me salga criticar a un jugador, criticar a nadie”. Pipo Gorosito, director técnico de San Lorenzo, también lo cruzó sin rodeos: “Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era lateral, pedazo de tronco”.

Con la eliminación ya consumada, Neville se sentó frente a su excompañero Roy Keane en The Overlap para analizar lo ocurrido. El conductor abrió el debate con una pregunta que, viniendo de él y en ese momento, tenía otro peso: “¿Podemos empezar a colocar a Messi por encima de Pelé y Maradona?“. Keane, fiel a su estilo, recogió el guante con humor: “Sí, pero todavía está por detrás de Cristiano Ronaldo“.

PUBLICIDAD

Lionel Messi, a sus 39 años, aportó dos asistencias en la semifinal ante Inglaterra y se mantuvo como la figura de la Selección Argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

El intercambio liviano contrastó con el que vino después, cuando la charla derivó hacia el análisis táctico de la derrota. Neville sostuvo que el gran error de Inglaterra fue no marcar a Messi de la forma adecuada. Según el conductor, la clave pasaba por rodear mejor al 10 argentino en la derecha del ataque, la zona donde más daño hace. “El problema de Inglaterra fue pararse 5-3-2, descuidando el costado del mediocampo, y Messi vio ese espacio vacío. La solución ahí era poner cuatro, con Nico O’Reilly en la izquierda, dándole la misión de quedarse con Messi cuando llega ahí, que no lo deje ir, que lo marque hombre a hombre, y que no salga por afuera, que se encierre así no puede tirar centros", desarrolló Neville.

Keane lo escuchó en silencio hasta que decidió intervenir. Y cuando lo hizo, fue sin anestesia. “Escuchá lo que estás diciendo, bajá un cambio y escuchá lo que estás diciendo... ¿No te das cuenta de que es lo que todo el mundo intentó hacer en los últimos 20 años? El fútbol no es pararse al lado de otro jugador”, le respondió. Neville intentó sostener su argumento, pero Keane insistió: “¡Los mejores jugadores y entrenadores lo vienen haciendo desde hace 20 años!”.

PUBLICIDAD

El remate de la discusión llegó cuando Keane cerró el análisis con un dato que, para él, lo explicaba todo: “Gary, el primer gol vino de un tiro de esquina. No tiene nada que ver con Messi ni los espacios. Los jugadores estaban apagados, con las manos en las rodillas y apagados”. Con eso, la tesis táctica de Neville quedó sin piso.

Messi, a sus 39 años, fue la figura del partido ante Inglaterra. El 10 de la Scaloneta aportó dos asistencias: una de elaboración y otra con un centro con su pierna derecha. Argentina llega así a otra final del Mundial, con el capitán como el hilo conductor de una campaña que, partido a partido, alimenta el debate sobre su lugar en la historia del fútbol.

PUBLICIDAD