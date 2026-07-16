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¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

El número de petroleros que transitan por el estrecho ha caído esta semana a su nivel más bajo en dos meses

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Omán

Irán anunció el sábado por la noche el cierre del estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos afirma que permanece abierto.

Sin embargo, el número de petroleros que transitan por el estrecho ha caído esta semana a su nivel más bajo en dos meses debido a la escalada de las hostilidades.

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Anteriormente, datos de transporte marítimo mostraban que siete buques transitaron por Ormuz el miércoles, después de que Estados Unidos reimplantara el bloqueo naval a los puertos iraníes.

Esa cifra se ha actualizado a nueve buques, la mayoría navegando por la ruta iraní, una disminución con respecto a los 13 que pasaron el martes.

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Fuentes de la industria naviera han indicado que los buques están apagando cada vez más sus transpondedores de seguimiento AIS públicos, lo que dificulta determinar el número total de barcos que cruzan el estrecho.

Antes de la guerra, alrededor de 130 buques cruzaban el estrecho de Ormuz diariamente.

El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó el miércoles tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Casi un mes después de que Washington y Teherán firmaran un protocolo de acuerdo con miras a poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

Estados Unidos lanzó el miércoles dos nuevas andanadas distintas de bombardeos sobre las costas de Irán y disparó contra un petrolero que intentaba romper su bloqueo a los muelles iraníes, restablecido la víspera.

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 15 de julio de 2026. REUTERS/Stringer
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 15 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

Irán, que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz el fin de semana pasado, prometió que esa vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos permanecería clausurada hasta el fin de las “agresiones” estadounidenses.

Teherán también ha atacado en represalia instalaciones estadounidenses en toda la región, lo cual socava cada vez más los esfuerzos diplomáticos para poner fin de manera duradera a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses contra su territorio.

A primera hora de este jueves, Kuwait informó que estaba interceptando drones iraníes mientras que en Baréin sonaron las sirenas antiaéreas.

Esta nueva escalada de los enfrentamientos comenzó el 7 de julio tras varios ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a Irán.

La ofensiva, sin precedentes desde el alto el fuego de abril, echa por la borda un protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que debía poner fin a las hostilidades.

“Un protocolo de acuerdo solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se aplican”, declaró el miércoles el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un comunicado.

“Si la República Islámica de Irán no va a obtener ningún beneficio (...), no tenemos ninguna razón para adherirnos”, afirmó.

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán). 14 julio 2026. REUTERS/Stringer
Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán). 14 julio 2026. REUTERS/Stringer

“Aterrorizados”

La ciudad portuaria de Bushehr, sede de la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada el miércoles, al igual que los alrededores de Iranshahr (sureste). Siete militares murieron allí, según el ejército iraní, que contabilizó 13 lanzamientos de misiles estadounidenses.

“Los bombardeos han reducido aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz” y se prolongaron durante 90 minutos, indicó de su lado el ejército estadounidense.

Al final del día, Washington llevó a cabo una segunda andanada de ataques con el mismo objetivo.

Se oyeron explosiones en varias ciudades iraníes, entre ellas Bandar Abás (sur), Rask y Chabahar (sureste), así como en la isla de Qeshm, informaron los medios estatales.

Más de 30 civiles han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos, según Teherán.

En el marco del bloqueo de los puertos iraníes restablecido por Washington el martes, un avión militar estadounidense también disparó el miércoles contra un petrolero vacío de bandera de Curazao que intentaba cruzar y que quedó “neutralizado”.

En Irak, fuerzas kurdas aseguraron que la coalición liderada por Estados Unidos derribó ocho drones sobre Erbil, capital del Kurdistán iraquí, donde periodistas de la AFP oyeron explosiones y vieron humo cerca del consulado estadounidense.

Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron este martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. EFE/ Centcom
Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron este martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. EFE/ Centcom

“Mataremos a Trump”

Catar, blanco de ataques el domingo pese a desempeñar el papel de mediador en este conflicto, recibió al jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi.

En el estrecho de Ormuz, situado en aguas iraníes y omaníes y por el que antes de la guerra transitaba un 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundiales, el tráfico se redujo tras el ataque contra varios petroleros.

El miércoles, los precios del petróleo se mantuvieron estables tras la fuerte subida del inicio de semana, con el barril de Brent, referencia internacional, en torno a los 85 dólares.

Al reimponer el bloqueo de los puertos iraníes, el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende presionar a Teherán, que quiere mantener el control del estrecho y solo autoriza un único corredor de navegación a lo largo de sus costas.

A última hora del miércoles, el magnate republicano confirmó que la república islámica liberó a una ciudadana estadounidense detenida desde diciembre de 2024. “¡Los Estados Unidos de América agradecen este gesto de buena voluntad por parte de Irán!”, escribió en su plataforma TruthSocial.

Ese mensaje contrastó con el ultimátum que había lanzado a los iraníes el martes: o retoman las negociaciones, o “la semana que viene las cosas se pondrán realmente muy feas para ellos”.

Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al mandatario en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”, según un video de AFPTV.

(Con información de agencias)

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