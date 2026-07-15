Siete señales de que pueden haber clonado tu WhatsApp y consejos para protegerte

El acceso no autorizado a cuentas de WhatsApp expone información sensible y compromete la seguridad de los usuarios. (Reuters)

El acceso no autorizado a una cuenta de WhatsApp representa un riesgo directo para la privacidad y la seguridad de la información personal de los usuarios. Detectar señales de clonación y aplicar medidas de protección resulta esencial para evitar el acceso indebido a mensajes, archivos y datos sensibles.

Según información de Airdroid, plataforma especializada en control parental, la revisión periódica de la sección de ‘Dispositivos vinculados’ es la primera barrera para identificar accesos extraños.

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Dispositivos vinculados: la pista más evidente

La presencia de un equipo desconocido en la sección de ‘Dispositivos vinculados’ es una de las señales más claras de que alguien más podría estar utilizando la cuenta. “Si encuentras un dispositivo desconocido o sospechoso, significa que otra persona podría estar utilizando tu cuenta”, señala la plataforma.

Asimismo, la aplicación ofrece información sobre la última conexión de cada dispositivo, lo que permite detectar accesos recientes no autorizados. Observar una fecha y hora de actividad que no coinciden con el uso habitual puede ser un primer indicio de vulnerabilidad.

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Notificaciones inesperadas de seguridad alertan sobre intentos de acceso no autorizados. (Reuters)

Movimientos extraños en la cuenta

Otra alerta que puede indicar la clonación de WhatsApp es la aparición de actividad desconocida. El envío de mensajes o fotos sin autorización, la modificación inesperada de la foto de perfil o la inclusión en grupos a los que el usuario nunca solicitó ingresar son señales de manipulación externa. Si estos cambios aparecen sin explicación, la probabilidad de que la cuenta haya sido comprometida aumenta considerablemente.

Notificaciones de seguridad inesperadas

WhatsApp incluye mecanismos automáticos para alertar sobre posibles intervenciones. La aplicación envía notificaciones de seguridad cuando un contacto registra nuevamente su número o modifica la clave de cifrado.

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Recibir este tipo de avisos de modo repetido y sin motivo aparente sugiere que alguien puede estar intentando acceder a la cuenta. Este sistema de alertas constituye una de las herramientas más eficaces para detectar intentos de clonación.

Las desconexiones repentinas y solicitudes para verificar el número sugieren que un tercero intenta activar la cuenta en otro dispositivo. (Europa Press)

Cambios en el rendimiento y consumo de datos

El funcionamiento anómalo del teléfono puede asociarse a la clonación de la cuenta. Un aumento repentino en el consumo de batería o de datos móviles suele relacionarse con la presencia de aplicaciones maliciosas o malware.

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Si este comportamiento coincide con alguna de las señales descritas, conviene evaluar la posibilidad de una intervención externa en el dispositivo. Aunque por sí sola no constituye una prueba definitiva, esta pista adquiere relevancia cuando se presenta junto con otras evidencias.

Desconexión inesperada de la cuenta

Recibir un aviso para verificar nuevamente el número o experimentar desconexiones repentinas en WhatsApp puede indicar que alguien intenta activar la cuenta en otro dispositivo. Este tipo de situaciones suele ser una de las señales más graves, ya que implica que un tercero ha conseguido acceder a la información para abrir la aplicación en un nuevo equipo.

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En ocasiones, los propios contactos advierten sobre movimientos inusuales. Comentarios acerca del envío de mensajes extraños o modificaciones en el perfil pueden funcionar como alerta temprana. Verificar estas advertencias y cotejarlas con las demás señales resulta fundamental para confirmar una posible clonación.

Los avisos de contactos sobre movimientos extraños ayudan a detectar la manipulación externa de la cuenta. (EFE)

Recomendaciones para proteger la cuenta de WhatsApp

Se recomienda adoptar medidas preventivas para resguardar la seguridad en WhatsApp.

Activa la verificación en dos pasos: Esta función añade una capa extra de seguridad al requerir un PIN adicional cada vez que se intente registrar tu número en otro dispositivo. Permite dificultar que terceros accedan a tu cuenta solo con el código SMS.

Mantén actualizado el sistema operativo y la aplicación: Instalar las actualizaciones tanto del sistema operativo del teléfono como de la app de WhatsApp asegura que dispongas de los parches de seguridad más recientes. Estas actualizaciones corrigen vulnerabilidades detectadas por los desarrolladores.

Evita conectarte a redes WiFi públicas sin protección: Las redes abiertas o sin contraseña pueden facilitar el acceso de ciberdelincuentes a tus datos personales. Siempre que sea posible, utiliza redes seguras y privadas.

Revisa periódicamente la sección de dispositivos vinculados: Accede a este apartado dentro de WhatsApp y verifica que solo tus dispositivos estén conectados. Si detectas un acceso que no reconoces, ciérralo de inmediato desde la propia aplicación.

Presta atención a notificaciones sospechosas: Mensajes que solicitan verificar tu número nuevamente o notificaciones de seguridad no esperadas pueden indicar intentos de activación en otros equipos. Ante cualquier alerta, revisa la actividad de tu cuenta.

No compartas tu código de verificación de seis dígitos: El código que WhatsApp envía por SMS para activar la cuenta es estrictamente personal. No lo compartas con nadie, ni siquiera si el mensaje parece provenir de un canal oficial.