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Que clonen tu cuenta de WhatsApp es posible: aprende a evitarlo para cuidar a tus familiares

La verificación en dos pasos es la mejor herramienta para evitar perder el control de la aplicación

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Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
La clonación de cuentas de WhatsApp representa una de las amenazas de ciberseguridad más frecuentes y afecta a millones de usuarios en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clonación de una cuenta de WhatsApp se ha transformado en una de las amenaza frecuente. Los ciberdelincuentes perfeccionan cada día sus métodos para vulnerar la seguridad de millones de usuarios, aprovechando tanto fallas técnicas como el desconocimiento o la confianza de las víctimas.

Este fenómeno no solo afecta la privacidad de los usuarios, sino que expone a sus contactos, familiares y amigos, a fraudes y estafas bajo su identidad.

Cómo logran los ciberdelincuentes clonar una cuenta de WhatsApp

El proceso inicia casi siempre con la obtención del número de teléfono de la víctima. Los atacantes pueden conseguir estos datos mediante filtraciones, redes sociales o incluso comprando bases de datos en mercados ilegales. Una vez que cuentan con el número, los estafadores instalan WhatsApp en un dispositivo propio e inician el proceso de registro usando el número ajeno.

El siguiente paso implica la obtención del código de verificación, un PIN de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS al número ingresado. Aquí es donde entra en juego la ingeniería social: los delincuentes contactan a la víctima y, bajo algún pretexto, logran que ésta les proporcione el código recibido. Suelen hacerse pasar por personal de soporte técnico, amigos o instituciones reconocidas para generar confianza.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
El robo del código de verificación de WhatsApp mediante ingeniería social permite a los atacantes acceder y controlar la cuenta de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, la víctima recibe mensajes o llamadas en los que se le advierte de supuestos problemas con su cuenta, solicitudes de verificación o incluso promesas de premios. El mensaje busca que el usuario entregue el código de seis dígitos sin sospechar que, en realidad, está dando acceso total a su cuenta.

Una vez que el atacante introduce ese código en su propio dispositivo, toma control de la cuenta de WhatsApp. A partir de ese momento, puede leer conversaciones, acceder a archivos multimedia y suplantar la identidad de la víctima.

Qué buscan los delincuentes al clonar WhatsApp

El objetivo central es acceder a la red de contactos de la víctima y aprovechar esa posición de confianza. Los estafadores suelen enviar mensajes a amigos y familiares solicitando transferencias de dinero bajo la excusa de una emergencia. Otras veces, buscan información personal y archivos sensibles que puedan servir para chantajes o fraudes adicionales.

Además del fraude económico, el acceso a la cuenta permite a los delincuentes recopilar datos personales, fotos, videos y mensajes privados que pueden ser usados para suplantaciones de identidad, extorsión o venta en la web oscura.

Una mujer con expresión de preocupación sostiene un teléfono inteligente negro en sus manos. En la pantalla se ve un mensaje de WhatsApp verde que dice: "Hola mamá, perdí mi celular y necesito dinero".
Los principales objetivos de los estafadores incluyen solicitar transferencias de dinero, obtener información personal y perpetuar fraudes adicionales usando WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño va más allá de la víctima directa y puede afectar reputaciones personales y profesionales, así como poner en riesgo la seguridad de otras personas.

Cómo saber si tu cuenta ha sido clonada

Detectar a tiempo la clonación es clave para minimizar el daño. Algunos indicios son la imposibilidad de acceder a la aplicación, la aparición de conversaciones o contactos desconocidos, cambios en la foto de perfil o el estado que no fueron realizados por el usuario, y mensajes con códigos de verificación que no se solicitaron.

Además, WhatsApp permite revisar los dispositivos en los que está activa la cuenta: si se detecta uno desconocido, debe cerrarse de inmediato.

Perder el acceso repentino a la cuenta es un síntoma inequívoco de que alguien más la está usando desde otro dispositivo. Ante esta situación, es imprescindible actuar con rapidez.

Cómo evitar la clonación de WhatsApp

La mejor defensa es la prevención. WhatsApp ofrece herramientas para dificultar el trabajo de los delincuentes. La más efectiva es la verificación en dos pasos. Esta función agrega una capa extra de seguridad, ya que para registrar la cuenta en un nuevo dispositivo, no solo se necesita el código enviado por SMS, sino también un PIN de seis dígitos creado por el usuario.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
La clonación de WhatsApp facilita la recopilación de datos privados, fotos y videos para extorsión, chantaje o suplantaciones de identidad en la web oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar esta función es sencillo: se debe ingresar a la configuración de WhatsApp, seleccionar cuenta y luego verificación en dos pasos. Allí, se establece el PIN y, como medida adicional, se puede asociar una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso en caso de olvido.

Es fundamental elegir un PIN que no sea fácil de adivinar. Se recomienda evitar secuencias numéricas simples o fechas de cumpleaños. Además, nunca se debe compartir este PIN ni el código de verificación recibido por SMS, incluso si el pedido proviene de un contacto conocido o de supuestos representantes de WhatsApp.

Otra práctica clave es restringir la visibilidad de la foto de perfil únicamente a los contactos y desactivar la vista previa de mensajes SMS en la pantalla de bloqueo del teléfono. Así se dificulta que un atacante vea el código de verificación sin desbloquear el dispositivo.

Mantener el teléfono siempre bajo control, no dejarlo desatendido en lugares públicos y usar contraseñas robustas para acceder al dispositivo también reduce el riesgo de ataque.

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