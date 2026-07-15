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Lista de los objetos más extraños que dejan los argentinos en Uber: desde manteca a crocs

Conductores reportan hallazgos que van desde comida lista para una reunión hasta elementos difíciles de explicar

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Los 10 objetos más insólitos olvidados en Uber, de siete kilos de manteca a un parante de atril - REUTERS/Mike Segar/File Photo
Los 10 objetos más insólitos olvidados en Uber, de siete kilos de manteca a un parante de atril - REUTERS/Mike Segar/File Photo

Olvidar el celular o las llaves en un carro ajeno es un error bastante común. Lo sorprendente es lo que viene después, cuando se revisa el asiento trasero y aparece algo que no encaja con la lógica de un trayecto urbano. Conductores de Uber reportan hallazgos que van desde comida lista para una reunión hasta enormes objetos que obligan a preguntarse cómo entraron al vehículo sin que nadie notara nada.

En ese ritmo, el descuido se vuelve estadística. Y aunque la mayoría de “objetos perdidos” son comunes, los casos insólitos muestran el lado humano de la tecnología: una plataforma que organiza viajes con precisión, pero no puede evitar que alguien deje siete kilos de manteca y siga su vida como si nada.

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Entre arrollado de pollo, botines y guantes para la nieve, los casos reflejan viajes con prisa, bolsas y conversaciones, donde objetos sueltos quedan atrapados entre ropa y equipaje, y se notan solo cuando ya es tarde - crédito @uber_arg/Instagram
Entre arrollado de pollo, botines y guantes para la nieve, los casos reflejan viajes con prisa, bolsas y conversaciones, donde objetos sueltos quedan atrapados entre ropa y equipaje, y se notan solo cuando ya es tarde - crédito @uber_arg/Instagram

Los 10 objetos más insólitos olvidados en un Uber

La lista tiene de todo: comida, accesorios, objetos de temporada y hasta elementos que parecen sacados de un camerino. De acuerdo con Uber estos son diez ejemplos que destacan por lo absurdo o por lo difícil de explicar:

1) Siete kilos de manteca No es una barra: es una carga. El tipo de olvido que sugiere catering, negocio o una fiesta con un plan muy específico.

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2) Peluche de capibara Entre lo tierno y lo inexplicable. Puede ser un regalo, un amuleto o el compañero de viaje de un niño que no iba a negociar su devolución.

3) Arrollado de pollo La comida viaja mucho en Uber, pero dejar un plato entero habla de prisa, distracción o de alguien que subió con hambre y bajó con urgencia.

4) Apuntes de la facultad Un clásico del transporte, pero igual de doloroso: perder apuntes es perder horas. Y suele ocurrir justo antes de un examen.

5) Guantes para la nieve Objetos de clima extremo olvidados en una ciudad cálida: el recordatorio de que los viajes no siempre son locales.

Primer plano de un smartphone en mano que muestra la aplicación de Uber con un mapa, un icono de coche amarillo en ruta y detalles de un viaje activo.
La recopilación mezcla objetos cotidianos con cargas improbables, como reposera y cochecito, y muestra un patrón común, al final del trayecto se baja con la mente en otro lado y el chequeo del asiento se salta por rutina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6) Reposera Voluminosa, difícil de olvidar y todavía más difícil de imaginar “sin querer” en la parte trasera.

7) Cochecito De esos hallazgos que asustan por un segundo, hasta que se confirma que no hay nada grave y que solo quedó la estructura.

8) Una Croc No el par: una sola. La prueba de que alguien bajó apurado o que el zapato perdió la batalla contra el sueño.

9) Botines Un objeto con agenda propia: entrenamiento, partido o torneo. Olvidarlos puede arruinar el plan del día.

10) Parante de atril Elemento de músico, orador o presentador. Un olvido que se nota tarde, cuando ya se necesita montar el escenario.

Por qué se pierden cosas en Uber: el efecto “bajada rápida”

El patrón se repite: al final del viaje, se revisa el celular, se paga, se abre la puerta y se baja con la mente en otro lado. Si además hubo conversación, llamadas, bolsas o varios pasajeros, el asiento trasero se convierte en un espacio de riesgo.

También influyen factores simples:

  • Cansancio o distracción después de una salida
  • Equipaje suelto y objetos pequeños entre la ropa
  • Cambios de asiento y movimiento en trayectos cortos
  • Viajes compartidos donde “alguien asumió que lo tomó otro”

Cómo recuperar un objeto perdido, paso a paso

Un hombre joven conduce un coche por la noche, con las manos en el volante. Un smartphone con mapa está visible en el salpicadero. Luces de tráfico borrosas al fondo.
La plataforma facilita el contacto y puede aplicar una tarifa por devolución según la ubicación, pero el gesto más efectivo sigue siendo preventivo, un chequeo rápido al salir reduce pérdidas de apuntes, llaves, accesorios y hasta objetos voluminosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uber permite contactar al conductor desde la app. El procedimiento habitual es:

1) Buscar el viaje completado en Cuenta > Viajes y seleccionarlo

2) Elegir Encuentra un objeto olvidado

3) Tocar Contacta a tu Conductor por un artículo perdido

4) Seleccionar el país y escribir un número de teléfono (si se perdió el celular, usar el de alguien cercano)

5) Uber hará una llamada automática: se debe presionar 1 para enlazar con el conductor

6) Si no responde, dejar mensaje y esperar hasta 24 horas

Si el conductor confirma que encontró el objeto, se coordina entrega. Suele existir una tarifa de devolución que varía según la ubicación, para compensar tiempo y esfuerzo.

La app puede ayudar a recuperar lo perdido, pero no puede prevenir el descuido. Antes de cerrar la puerta, vale una rutina de dos segundos: mirar el asiento, revisar el piso y tocar bolsillos. Es el gesto más simple para que lo absurdo no termine en la lista del próximo conductor.

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