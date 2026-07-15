Lista de los objetos más extraños que dejan los argentinos en Uber: desde manteca a crocs

Los 10 objetos más insólitos olvidados en Uber, de siete kilos de manteca a un parante de atril - REUTERS/Mike Segar/File Photo

Olvidar el celular o las llaves en un carro ajeno es un error bastante común. Lo sorprendente es lo que viene después, cuando se revisa el asiento trasero y aparece algo que no encaja con la lógica de un trayecto urbano. Conductores de Uber reportan hallazgos que van desde comida lista para una reunión hasta enormes objetos que obligan a preguntarse cómo entraron al vehículo sin que nadie notara nada.

En ese ritmo, el descuido se vuelve estadística. Y aunque la mayoría de “objetos perdidos” son comunes, los casos insólitos muestran el lado humano de la tecnología: una plataforma que organiza viajes con precisión, pero no puede evitar que alguien deje siete kilos de manteca y siga su vida como si nada.

PUBLICIDAD

Entre arrollado de pollo, botines y guantes para la nieve, los casos reflejan viajes con prisa, bolsas y conversaciones, donde objetos sueltos quedan atrapados entre ropa y equipaje, y se notan solo cuando ya es tarde - crédito @uber_arg/Instagram

Los 10 objetos más insólitos olvidados en un Uber

La lista tiene de todo: comida, accesorios, objetos de temporada y hasta elementos que parecen sacados de un camerino. De acuerdo con Uber estos son diez ejemplos que destacan por lo absurdo o por lo difícil de explicar:

1) Siete kilos de manteca No es una barra: es una carga. El tipo de olvido que sugiere catering, negocio o una fiesta con un plan muy específico.

PUBLICIDAD

2) Peluche de capibara Entre lo tierno y lo inexplicable. Puede ser un regalo, un amuleto o el compañero de viaje de un niño que no iba a negociar su devolución.

3) Arrollado de pollo La comida viaja mucho en Uber, pero dejar un plato entero habla de prisa, distracción o de alguien que subió con hambre y bajó con urgencia.

PUBLICIDAD

4) Apuntes de la facultad Un clásico del transporte, pero igual de doloroso: perder apuntes es perder horas. Y suele ocurrir justo antes de un examen.

5) Guantes para la nieve Objetos de clima extremo olvidados en una ciudad cálida: el recordatorio de que los viajes no siempre son locales.

La recopilación mezcla objetos cotidianos con cargas improbables, como reposera y cochecito, y muestra un patrón común, al final del trayecto se baja con la mente en otro lado y el chequeo del asiento se salta por rutina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6) Reposera Voluminosa, difícil de olvidar y todavía más difícil de imaginar “sin querer” en la parte trasera.

7) Cochecito De esos hallazgos que asustan por un segundo, hasta que se confirma que no hay nada grave y que solo quedó la estructura.

PUBLICIDAD

8) Una Croc No el par: una sola. La prueba de que alguien bajó apurado o que el zapato perdió la batalla contra el sueño.

9) Botines Un objeto con agenda propia: entrenamiento, partido o torneo. Olvidarlos puede arruinar el plan del día.

10) Parante de atril Elemento de músico, orador o presentador. Un olvido que se nota tarde, cuando ya se necesita montar el escenario.

Por qué se pierden cosas en Uber: el efecto “bajada rápida”

El patrón se repite: al final del viaje, se revisa el celular, se paga, se abre la puerta y se baja con la mente en otro lado. Si además hubo conversación, llamadas, bolsas o varios pasajeros, el asiento trasero se convierte en un espacio de riesgo.

PUBLICIDAD

También influyen factores simples:

Cansancio o distracción después de una salida

Equipaje suelto y objetos pequeños entre la ropa

Cambios de asiento y movimiento en trayectos cortos

Viajes compartidos donde “alguien asumió que lo tomó otro”

Cómo recuperar un objeto perdido, paso a paso

La plataforma facilita el contacto y puede aplicar una tarifa por devolución según la ubicación, pero el gesto más efectivo sigue siendo preventivo, un chequeo rápido al salir reduce pérdidas de apuntes, llaves, accesorios y hasta objetos voluminosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uber permite contactar al conductor desde la app. El procedimiento habitual es:

1) Buscar el viaje completado en Cuenta > Viajes y seleccionarlo

2) Elegir Encuentra un objeto olvidado

3) Tocar Contacta a tu Conductor por un artículo perdido

4) Seleccionar el país y escribir un número de teléfono (si se perdió el celular, usar el de alguien cercano)

5) Uber hará una llamada automática: se debe presionar 1 para enlazar con el conductor

6) Si no responde, dejar mensaje y esperar hasta 24 horas

Si el conductor confirma que encontró el objeto, se coordina entrega. Suele existir una tarifa de devolución que varía según la ubicación, para compensar tiempo y esfuerzo.

PUBLICIDAD

La app puede ayudar a recuperar lo perdido, pero no puede prevenir el descuido. Antes de cerrar la puerta, vale una rutina de dos segundos: mirar el asiento, revisar el piso y tocar bolsillos. Es el gesto más simple para que lo absurdo no termine en la lista del próximo conductor.