Argentina vs. Inglaterra Pirlo TV, una de las consultas más populares que roba datos financieros

Falsas pasarelas de pago en sitios ilegales como Pirlo TV ponen en peligro los datos bancarios de los fanáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta poco para uno de los enfrentamientos más esperados del Mundial 2026: Argentina vs. Inglaterra. Sin embargo, la desesperación por no perderse un solo segundo de este clásico histórico ha empujado a millones de hinchas a buscar transmisiones gratuitas en la web, por lo que terminan accediendo a sitios como Pirlo TV.

Lo que muchos fanáticos no saben es que, detrás de ese supuesto enlace gratuito, se esconde una de las trampas de ciberseguridad más agresivas del año, diseñada específicamente para vaciar cuentas bancarias y robar datos financieros.

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¿Por qué es un peligro directo para tu dinero?

La piratería digital casi nunca es gratis; usualmente se paga con privacidad, datos o dinero.

El acceso a plataformas piratas puede provocar la instalación automática de malware y troyanos en los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al buscar transmisiones en plataformas ilegales como Pirlo TV, Fútbol Libre o Roja Directa, los usuarios se exponen a tácticas de fraude financiero sumamente sofisticadas:

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Falsas pasarelas de pago y suscripciones espejo. Para “garantizar una transmisión HD sin cortes”, muchos de estos sitios fraudulentos exigen un registro rápido o un pago simbólico (muchas veces menor a un dólar). Al ingresar los datos de tu tarjeta de crédito o débito en estas pantallas falsas, les estás entregando las llaves de tus cuentas directamente a los estafadores, quienes realizarán consumos no autorizados en cuestión de minutos.

Ataques de Phishing redirigidos. Durante el partido, suelen saltar ventanas emergentes (pop-ups) imitando alertas de tu banco o de servicios de pago conocidos. Te pedirán “verificar tu identidad” o “desbloquear una actividad sospechosa” para que ingreses tus credenciales de banca móvil.

Robo de cookies de sesión (Session Hijacking). Algunos de estos sitios ejecutan scripts invisibles en segundo plano que extraen las credenciales y cookies guardadas en tu navegador. Si tienes la sesión de tu banco o de tu billetera digital abierta en otra pestaña, los atacantes podrían tomar el control de ella.

Ventanas emergentes durante la transmisión simulan alertas bancarias para robar contraseñas y credenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros peligros invisibles al acecho

El perjuicio económico no es el único riesgo al que te enfrentas al entrar en estos portales piratas:

Infección por Malware y Troyanos. Al hacer clic en el botón de “Reproducir”, es muy común que se descarguen de forma automática archivos ejecutables disfrazados de “actualizaciones de reproductor de video” o “plugins necesarios”. Estos programas maliciosos pueden registrar cada tecla que presionas (keyloggers), capturando contraseñas personales y de trabajo.

Secuestro de dispositivos (Ransomware). Al ingresar a servidores sin ningún control de seguridad, tu computadora o celular puede quedar completamente bloqueado, exigiendo un rescate en criptomonedas para devolverte el acceso a tus fotos y archivos personales.

Redes de minería de criptomonedas. Estas páginas suelen utilizar la potencia de procesamiento de tu propio dispositivo para minar criptomonedas de fondo sin tu consentimiento, lo que sobrecalienta tu equipo, ralentiza el sistema y agota la vida útil de tu batería.

El acceso a plataformas piratas puede provocar la instalación automática de malware y troyanos en los dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aplicaciones y plataformas legales

No arriesgues tu tranquilidad ni tu bolsillo por un partido de fútbol. Existen múltiples alternativas oficiales que te garantizan transmisiones en alta definición, sin publicidad invasiva y con la total seguridad de que tus datos financieros están protegidos.

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Aquí tienes las mejores opciones legales disponibles en la región:

DGO / DSports. Es el servicio de streaming y TV satelital que cuenta con la cobertura total de los 104 partidos del Mundial 2026. Está disponible para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Disney+ Premium. Esta plataforma de streaming bajo suscripción transmitirá partidos seleccionados en vivo y retransmisiones completas para toda América Latina.

Telefe / Mi Telefe. El canal de televisión abierta y su aplicación gratuita transmitirán en vivo los encuentros de la Selección Argentina y otros partidos clave del torneo dentro de territorio argentino.

TyC Sports / TyC Sports Play. Disponible en televisión por cable y a través de su plataforma de streaming, ofrece una amplia cobertura y análisis en vivo de la fase final para Argentina.

Televisión Pública (sitio oficial). Permite sintonizar partidos seleccionados en vivo de manera totalmente gratuita y abierta a través de su web en Argentina.

ViX. La plataforma de streaming (con planes gratuitos y premium) ofrece transmisiones oficiales en vivo, resúmenes y contenido exclusivo para México y Estados Unidos.