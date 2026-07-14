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Estas son las seis formas de usar el @ en un teclado de computadora: combinaciones estrella

Revisar la configuración regional ayuda si los métodos habituales para arroba no funcionan

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Primer plano de una tecla negra de un teclado con el número '2' y el símbolo blanco de arroba '@' impresos claramente.
El símbolo arroba es clave en direcciones de correo electrónico y menciones digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El símbolo arroba se ha convertido en un elemento cotidiano de la comunicación digital. Generar el símbolo @ en un teclado de computadora puede ser un desafío para muchos usuarios, especialmente porque la combinación de teclas varía según el sistema operativo, el idioma y el tipo de dispositivo.

Este signo es esencial para escribir direcciones de correo electrónico y mencionar usuarios en redes sociales, lo que refuerza su importancia en la vida digital.

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Combinaciones para escribir la arroba en Windows

Las computadoras que utilizan el sistema operativo Windows presentan diversas formas de escribir la arroba, dependiendo de la configuración del teclado. Según información oficial de Microsoft, los métodos más habituales involucran tanto teclados alfanuméricos como teclados numéricos.

En teclados con distribución español latinoamericano, la combinación más común es Alt Gr + Q. Pulsar simultáneamente la tecla Alt Gr —ubicada a la derecha de la barra espaciadora— y la letra Q genera el símbolo.

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Un primer plano del símbolo arroba azul brillante en una pantalla de computadora con una textura de píxeles visible sobre un fondo oscuro.
Existen al menos seis combinaciones de teclas para generar la arroba en computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos modelos, también funciona la variante Ctrl + Alt + Q. Cuando el teclado está configurado en inglés de Estados Unidos, la arroba se suele obtener con Alt Gr + 2 o usando Shift + 2. Ambas combinaciones permiten escribir la arroba de manera directa, aunque la ubicación y diseño de las teclas pueden variar según el equipo.

Los teclados numéricos independientes ofrecen otra opción: si se mantiene presionada la tecla Alt y se escribe el número 64 en el teclado numérico, el símbolo aparece al soltar la tecla Alt. Este método requiere que el teclado disponga de un bloque numérico habilitado, función que a veces necesita activarse mediante la tecla Num Lock.

En computadoras portátiles, la ausencia de teclado numérico puede modificar los atajos, y algunos fabricantes asignan combinaciones propias. Es recomendable consultar el manual del equipo cuando los métodos estándar no funcionan, para identificar si existen variantes específicas.

Cómo generar la arroba en un teclado Mac

El proceso para escribir la arroba en computadoras Mac presenta menos variaciones. De acuerdo con Mac Center, la combinación universal es Option (⌥) + @. Pulsar la tecla Option —también identificada como Alt— y, sin soltarla, presionar la tecla donde figura el símbolo, suele junto a la letra Q en teclados en español.

Teclado Apple Magic Keyboard blanco con teclado numérico y sensor Touch ID sobre un escritorio de madera. Al fondo se observa un MacBook Pro y una taza.
En Mac, la combinación Option + @ es la forma más utilizada para obtener la arroba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay diferencia entre utilizar la tecla Option/Alt del lado izquierdo o derecho, ya que ambas cumplen la misma función. Esta combinación es válida en la mayoría de los modelos de Mac, tanto portátiles como de escritorio, manteniendo la uniformidad en la experiencia de usuario sin importar el dispositivo.

Usos y presencia del símbolo arroba

El símbolo @ cumple una función clave en la estructura de las direcciones de correo electrónico, donde separa el nombre de usuario del dominio, como en ejemplo@dominio.com. Su uso se ha expandido a redes sociales y plataformas digitales, donde permite mencionar usuarios, notificar personas o vincular perfiles en sistemas de comentarios y foros.

En el terreno de la programación y la informática, la arroba se emplea en distintos lenguajes para identificar variables, indicar acciones o señalar decoradores. También aparece en contextos científicos, desempeñando el rol de símbolo o abreviatura en distintas áreas del conocimiento.

Fotografía macro de manos de tono de piel trigueño sobre el teclado de una laptop plateada. La pantalla muestra gráficos de barras y nodos interconectados.
Las laptops pueden requerir atajos distintos para escribir el símbolo @. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un recorrido por la historia de la arroba

El origen de la arroba es anterior a la informática moderna y se remonta a tiempos en que se usaba como unidad de medida. Procedente del árabe, una arroba equivalía a la cuarta parte de un quintal, aproximadamente 11,7 kilogramos. Aunque este uso está en desuso en la mayoría de los países, aún sobrevive en ciertas regiones de Latinoamérica.

El salto de la arroba al entorno digital ocurrió en 1971, cuando Ray Tomlinson, ingeniero y pionero del correo electrónico, adoptó el símbolo para separar el usuario del dominio en las primeras direcciones de email. Desde entonces, la arroba se consolidó como un elemento indispensable en la comunicación global, ampliando su presencia a casi todos los ámbitos digitales.

Verificar configuraciones y documentación

Si los métodos estándar para generar la arroba no funcionan, conviene revisar la configuración regional y de idioma del sistema operativo, así como la distribución del teclado utilizada. Consultar la documentación del fabricante puede aportar soluciones específicas para cada modelo.

Dominar las combinaciones necesarias para escribir la arroba en los principales sistemas operativos facilita las tareas diarias de comunicación y trabajo en entornos digitales, permitiendo adaptarse a distintos equipos y contextos tecnológicos.

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