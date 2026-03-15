Tu mascota puede tener su propio celular: así es la tecnología con la que lo puedes llamar y hablar con él a distancia

El PetPhone es el primer smartphone para mascotas que permite comunicación directa y monitoreo en tiempo real. (glocalmemoments)

El PetPhone, conocido como el primer “smartphone para mascotas”, representa un salto en la tecnología para el cuidado animal. Este dispositivo, creado por la empresa uCloudlink, busca transformar la relación entre animales de compañía y sus tutores a través de una comunicación directa y nuevas posibilidades de monitoreo.

El dispositivo propone conectar a los dueños con sus mascotas incluso cuando están lejos de casa. No se trata solo de un rastreador, sino de un aparato que permite llamadas de voz bidireccionales, alertas inteligentes y análisis de comportamiento, todo integrado en un diseño ligero y resistente al uso cotidiano.

Cómo funciona el celular para mascotas

El PetPhone se coloca en el cuerpo del animal y utiliza inteligencia artificial, sensores de movimiento y GPS para ofrecer una experiencia de comunicación inédita. A diferencia de los dispositivos tradicionales, no requiere una SIM física, sino que opera con CloudSIM, permitiendo su funcionamiento en más de 200 países y vinculación a 390 operadores.

El aparato se conecta a una aplicación en el móvil del tutor, facilitando el contacto en tiempo real. Mediante la app, es posible llamar a la mascota y que la voz del dueño se escuche de inmediato a través de un pequeño altavoz integrado en el collar. Esta función no utiliza grabaciones, sino la voz directa del tutor, reforzando el lazo emocional a distancia.

La función de llamadas bidireccionales permite que dueños y mascotas puedan interactuar desde cualquier lugar mediante la app móvil.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el dispositivo permite enviar mensajes pregrabados o reproducir música relajante, útil para animales sensibles o que sufren ansiedad cuando están solos. Todo esto se maneja de manera intuitiva desde el teléfono del usuario, con opciones de personalización para cada mascota.

Cómo la mascota también puede llamar a su dueño

Una de las novedades que introduce el PetPhone es la comunicación bidireccional. El sistema no solo permite que el tutor contacte al animal, sino que el propio animal puede iniciar una llamada utilizando la función conocida como “Paw Call Me”.

El dispositivo reconoce ciertos movimientos —por ejemplo, saltos seguidos en pocos segundos— y los traduce en acciones automáticas, como realizar una llamada al móvil del dueño. Otros gestos, como girar sobre sí mismo, pueden asociarse a notificaciones específicas, como avisar de hambre o sed.

El sistema CloudSIM del PetPhone ofrece cobertura en más de 200 países, sin necesidad de SIM física y con conexión a 390 operadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este “lenguaje diseñado para mascotas” convierte los movimientos en señales comprensibles para las personas. El objetivo, según Jeff Chen, consejero delegado de uCloudlink, es que la comunicación entre animal y humano sea tan natural como la de un niño pequeño con sus padres. El sistema es configurable en el modo de entrenamiento de la aplicación para adaptarse a los hábitos y necesidades de cada mascota.

En la práctica, el dispositivo busca ir más allá de los métodos de vigilancia tradicionales, como las cámaras con micrófono. El PetPhone aspira a ofrecer una interacción real, en la que ambos extremos puedan iniciar el contacto y responder ante situaciones emocionales o de necesidad.

Qué otras funciones tiene el celular para mascotas

El PetPhone integra un avanzado sistema de seguimiento global basado en seis tecnologías de posicionamiento: GPS, AGPS, LBS, Wi-Fi, Bluetooth y Radar Activo. Esta combinación asegura la localización de la mascota en tiempo real, incluso en entornos complejos como edificios o estacionamientos subterráneos, donde la señal suele perderse con otros dispositivos.

Un avanzado sistema de seis tecnologías de posicionamiento asegura la localización precisa de la mascota, incluso en zonas de difícil acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la mascota sale de una zona preestablecida, el sistema envía una alerta inmediata al tutor. También es posible activar señales de luz y sonido desde el dispositivo para facilitar la localización cuando el animal está cerca pero no es visible.

PetPhone no solo es un dispositivo individual, sino que se integra a una plataforma en línea que conecta a tutores de mascotas en todo el mundo. A través de la app asociada, los usuarios pueden compartir fotografías, historias y consejos, y participar en actividades virtuales o presenciales relacionadas con el bienestar animal.