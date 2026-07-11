Epic Games regala un juego para celulares por tiempo limitado

Epic Games Store regala Princess Farmer en móviles hasta el 16 de julio. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games Store ofrece Princess Farmer de forma gratuita en su aplicación móvil hasta el 16 de julio de 2026.

El juego, disponible normalmente a USD 14,99 en la tienda para PC, se puede reclamar sin costo desde el dispositivo móvil mediante un proceso de descarga fuera de las tiendas oficiales de aplicaciones.

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Para obtenerlo, el usuario debe ingresar al sitio oficial de Epic Games Store, escanear el código QR que aparece en la página del juego y proceder con la instalación.

Una vez instalada la aplicación de Epic Games, basta con iniciar sesión o crear una cuenta gratuita, desplazarse hasta la sección de juegos gratuitos de la semana y reclamar el título. La versión para iOS solo está disponible en la Unión Europea. Una vez reclamado, el juego queda asociado de forma permanente a la cuenta.

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Para descargarlo, hay que entrar al sitio de Epic Games, escanear el código QR del juego e instalar la app. (Epic Games)

Qué es Princess Farmer

Princess Farmer no es un simulador de granja, pese a lo que sugiere su nombre. Se trata de una novela visual con mecánicas de combinar tres elementos, del género match-three, protagonizada por una agricultora mágica con orejas de conejo.

El juego ofrece tres modos de juego: narrativo, rompecabezas de acción y cooperativo para dos jugadores. La historia se desarrolla en episodios y permite omitir los diálogos. Tiene clasificación de contenido apta para mayores de 10 años.

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Los juegos gratis de Epic Games para PC esta semana

La promoción semanal de Epic Games Store para PC también renueva su catálogo hasta el 16 de julio. Esta semana, la plataforma ofrece sin costo dos títulos de simulación:

Epic Games Store también renueva su catálogo gratuito para PC hasta el 16 de julio. (Epic Games)

Nova Lands (precio habitual: USD 19,99) es un juego de aventura y simulación en el que el jugador coloniza un planeta, construye una base, automatiza tareas con robots y explora distintas islas.

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El título incluye enfrentamientos con monstruos jefe a los que se puede combatir o intentar apaciguar con objetos de valor.

Tattoo Tycoon (precio habitual: USD 29,99) propone administrar un estudio de tatuajes: el jugador crea su propio personaje, atiende clientes con preferencias distintas, decora el local, contrata personal y aprende más de 100 diseños para progresar. Tiene clasificación para adolescentes.

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Epic Games ofrece juegos para PC y celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos juegos se pueden reclamar desde store.epicgames.com, ya sea a través del navegador o del cliente de escritorio de Epic Games, iniciando sesión y haciendo clic en el botón de obtención gratuita en la página de cada título.

Una vez confirmada la transacción, aunque el precio figure en cero, quedan disponibles de forma permanente en la biblioteca del usuario.

Juegos gratis en Steam

Steam ofrece tres juegos gratis hasta el 13 de julio: ARK: Survival Ascended, Against the Storm y Gogh están disponibles sin costo en la plataforma de Valve.

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Steam pone gratis hasta el 13 de julio ARK: Survival Ascended, Against the Storm y Gogh. (Steam)

Para acceder, basta con tener una cuenta activa en Steam, buscar cada título en la tienda y presionar el botón “Jugar gratis”. No se requiere suscripción ni método de pago.

Una vez que la promoción venza el 13 de julio, el acceso se corta de forma automática —a diferencia de Epic Games Store, donde los juegos reclamados quedan en la biblioteca de manera permanente.

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ARK: Survival Ascended es una reconstrucción en Unreal Engine 5 de ARK: Survival Evolved, el juego de supervivencia en mundo abierto de Studio Wildcard. El mapa predeterminado incluye dinosaurios, construcción de bases y exploración.

Gogh es un juego idle de ambr —disponible desde abril de 2025— diseñado para correr en segundo plano. (Steam)

Against the Storm, del estudio Eremite Games, combina construcción de ciudades con mecánicas de roguelite.

Cada partida es distinta: el jugador administra ciudadanos con habilidades específicas, los asigna a tareas y enfrenta tormentas recurrentes.

Gogh, desarrollado por ambr y lanzado el 30 de abril de 2025, es un juego de tipo idle pensado para usarse en segundo plano mientras se realizan otras tareas.

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Los jugadores crean avatares y espacios de trabajo personalizados, comparten sala con otros usuarios en línea y acceden a herramientas como listas de tareas y temporizadores. No tiene un objetivo final.