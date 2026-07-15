Santilli gana poder y acumula nuevas áreas bajo su órbita: los otros movimientos subterráneos que decidió el Gobierno

Fotografía: RSFotos

El Gobierno dispuso por decreto que Diego Santilli concentre el control de ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), mientras Arsat y el Correo Argentino pasarán a la órbita de su vicejefe y mano derecha Gustavo Coria, un movimiento que fortalece la estructura propia y de quienes están alineados con Karina Milei.

La medida quedó formalizada en el Decreto 581, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de Santilli. La reorganización se produce alrededor de la Jefatura de Gabinete y de las dos secretarías comunicacionales que dependen del Presidente.

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Los cambios se producen después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentara su propuesta de estructura frente a los hermanos Milei y le fuera aprobado. “No creamos más áreas, sino que reordenamos al interior de la Jefatura y redujimos direcciones, subsecretarías y cargos por el traspaso del Ministerio del Interior a nuestra órbita”, comentó una fuente inobjetable a Infobae.

La reorganización saca de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología esos cuatro organismos y empresas, que hasta ahora dependían del área conducida por Darío Genua, alguien que llegó a la administración nacional por recomendación de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move.

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El cambio se produce mientras Arsat atraviesa el impacto de una causa judicial sobre su conducción anterior. Durante los allanamientos, la Justicia secuestró USD 2,4 millones en efectivo, además de drogas y equipos de espionaje, en propiedades del expresidente de la empresa Facundo Leal.

El dato central del decreto es que Santilli pasa a controlar de manera directa áreas de altísimo componente estratégico como son las telecomunicaciones, a través de ENACOM; y la agencia que controla qué información es pasible de ser revelada desde el Poder Ejecutivo o no, la AAIP. Ambas estructuras responden directamente al jefe de Gabinete, ni siquiera a sus vicejefes.

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En tanto, Coria tendrá la responsabilidad sobre la conectividad terrestre y satelital que provee la empresa pública Arsat, así como el Correo Argentino, que tiene una importancia fundamental al momento de mirar la logística de lo que serán las próximas elecciones nacionales, ya que es la compañía de logística que ayuda al traslado de urnas y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esa jornada.

Genua, identificado dentro del Gobierno con el sector de Caputo, conservará únicamente el control del Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), la única empresa estatal que permanece bajo su órbita. También sigue a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET.

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El ENACOM, actualmente a cargo del interventor Juan Martín Ozores, es la autoridad de aplicación de las leyes sobre telecomunicaciones, servicios audiovisuales y comunicaciones satelitales. También administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias y fiscaliza a los operadores del sector.

La AAIP, por su parte, es el organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública y de controlar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.

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Gustavo Coria (Franco Fafasuli)

En el caso de Arsat, el traspaso ocurre en medio de una investigación que comenzó por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica y luego se amplió a presuntas irregularidades en contrataciones. La causa derivó en la detención y en allanamientos sobre Leal. El Correo Argentino, a su vez, atraviesa un proceso de reestructuración con reducción de personal y gastos. Ese ajuste se inscribe en la decisión oficial de avanzar con su privatización.

Ese medio sostuvo que el reacomodamiento no implica por ahora cambios de nombres en la conducción de los organismos: Genua sigue en su secretaría y también continúan los titulares de Arsat, del Correo y del Enacom.

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Dentro del sector de Caputo, algunas fuentes describieron la redefinición de competencias como un acuerdo y señalaron la continuidad de Genua como prueba de esa lectura. En otros sectores del Gobierno, en cambio, interpretaron la decisión como otro avance de Karina Milei sobre la estructura de influencia del asesor presidencial.

Podría ser un punto medio que encontró Santilli para hacer equilibrio entre ambas partes de la interna: quitar la estructura pero no a sus responsables. El jefe de Gabinete no considera que haya que seguir profundizando la guerra al interior del Gobierno.

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La Jefatura de Gabinete solo sufrió una fuga a nivel organizacional: la salida de la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual se consolidó como una estructura aparte y dependiente de manera directa de la Presidencia de la Nación.

Esto llevó a que en el Decreto publicado el lunes se dispusiera el traslado de diferentes direcciones y coordinaciones que permanecían bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno.

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Fabián Fernández. (Jaime Olivos)

Esa área se encontraba bajo el mando de Agustina Vilanova, alguien de estrechísima confianza del entonces secretario Javier Lanari. Ambos presentaron sus renuncias antes de que se diera a conocer que Adorni había decidido reemplazar la cúpula de Comunicación y colocar al actual secretario Fabián Fernández.

La Subsecretaría ahora pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Vocería Presidencial, a cargo de Adrián Ravier, área donde tiene mayor injerencia el sector ligado a Santiago Caputo. Así, esa área solo tiene dos subunidades: la Unidad de Gabinete de Asesores, por Alexia Sagemuller, que viene de trabajar en la Fundación Faro; y la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, que aún no tiene designación formal.

La Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Fernández, recibió dos subsecretarías y una dirección provenientes de distintas áreas de la Jefatura. Así, el área quedó con subesferas: las Subsecretarías de 1) Coordinación Administrativa y Legal; 2) Prensa y Actos de Gobierno; 3) Comunicación y Medios Públicos; y 4) Análisis y Planificación de Gobierno. En todas ellas no se conoce designación formal.