Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 15 de julio

Sube el dólar blue
El dólar blue avanza cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.525 para la venta, con lo que regresó al nivel del 2 de julio último. En 2026 el dólar informal aún descuenta cinco pesos respecto de los $1.530 del cierre del año anterior.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El precio del billete al público alcanza los $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra.
El conflicto en Medio Oriente aumenta en intensidad, pero los mercados se están acostumbrando a operar bajo fuego. Si se miraran solo los indicadores de ayer, nadie se daría cuenta de que hay una guerra en el Golfo Pérsico.
Las acciones argentinas subieron en el exterior, mientras que los bonos soberanos exhibieron mínimas variantes este martes, para acoplarse a las ganancias de Wall Street y también frente a un leve avance para los precios del petróleo. En el plano cambiario, el dólar mayorista bajó por tercera rueda seguida, mientras que el BCRA se alzó con más de USD 500 millones por su intervención, el monto más alto de la era Milei.
Con un monto operado de USD 604,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista negoció al cierre con una baja de 10,50 pesos o 0,7%, a $1.471,50, un mínimo desde el 23 de junio. El tipo de cambio oficial registró la tercera sesión consecutiva en descenso y anota ahora una leve alza de 16,50 pesos o 1,1% en el transcurso de 2026.
El BCRA compró USD 532 millones
El Banco Central absorbió USD 532 millones, en parte por operaciones de mercado y también por una compra “en bloque” correspondiente a la colocación de Obligaciones Negociables, lo que constituyó el mayor volumen de compras en una sesión en lo que va de la gestión de Santiago Bausili al frente de la entidad.
Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 482 millones, a 48.687 millones de dólares.