Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 15 de julio

El billete al público es negociado a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue opera a $1.525. El BCRA compró ayer más de USD 500 millones

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14:49 hsHoy

Sube el dólar blue

El dólar blue avanza cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.525 para la venta, con lo que regresó al nivel del 2 de julio último. En 2026 el dólar informal aún descuenta cinco pesos respecto de los $1.530 del cierre del año anterior.

13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El precio del billete al público alcanza los $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra.

13:03 hsHoy

Crece el optimismo por el bono en dólares que se licita hoy, mientras el mercado opera ajeno al conflicto en Medio Oriente

Hay expectativa ante la licitación del AO29, en un contexto internacional marcado por la tensión en el Golfo Pérsico y una inflación menor a la esperada en Estados Unidos, factores que favorecen a los activos de riesgo y contribuyen a la estabilidad cambiaria local

Este miércoles se licita un bono en dólares clave para el programa financiero del Gobierno. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Este miércoles se licita un bono en dólares clave para el programa financiero del Gobierno. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El conflicto en Medio Oriente aumenta en intensidad, pero los mercados se están acostumbrando a operar bajo fuego. Si se miraran solo los indicadores de ayer, nadie se daría cuenta de que hay una guerra en el Golfo Pérsico.

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13:02 hsHoy

Jornada financiera: las bajas de la inflación y del dólar respaldaron el optimismo de los inversores

El Indec informó un IPC de 1,9%, la cifra más baja en diez meses. Los ADR argentinos subieron en Wall Street, encabezados por las empresas de servicios públicos. El riesgo país subió a 410 puntos. El dólar bajó a $1.495 en el Banco Nación y el BCRA aspiró más de USD 500 millones por su intervención cambiaria

El Indec informó un alza promedio de 3% para los servicios y subieron los ADR del sector.
El Indec informó un alza promedio de 3% para los servicios y subieron los ADR del sector.

Las acciones argentinas subieron en el exterior, mientras que los bonos soberanos exhibieron mínimas variantes este martes, para acoplarse a las ganancias de Wall Street y también frente a un leve avance para los precios del petróleo. En el plano cambiario, el dólar mayorista bajó por tercera rueda seguida, mientras que el BCRA se alzó con más de USD 500 millones por su intervención, el monto más alto de la era Milei.

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13:02 hsHoy

El dólar bajó por tercer día y en el Banco Nación quedó debajo de los 1.500 pesos

El dólar mayorista cedió a $1.471,50, el precio más bajo desde el 23 de junio. Al público cedió a $1.495 para la venta

El dólar redujo la suba de 2026 a solo 1,1%.
El dólar redujo la suba de 2026 a solo 1,1%.

Con un monto operado de USD 604,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista negoció al cierre con una baja de 10,50 pesos o 0,7%, a $1.471,50, un mínimo desde el 23 de junio. El tipo de cambio oficial registró la tercera sesión consecutiva en descenso y anota ahora una leve alza de 16,50 pesos o 1,1% en el transcurso de 2026.

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13:02 hsHoy

El BCRA compró USD 532 millones

El Banco Central absorbió USD 532 millones, en parte por operaciones de mercado y también por una compra “en bloque” correspondiente a la colocación de Obligaciones Negociables, lo que constituyó el mayor volumen de compras en una sesión en lo que va de la gestión de Santiago Bausili al frente de la entidad.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 482 millones, a 48.687 millones de dólares.

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