Comercio, logística y turismo impulsan el mejor arranque de la economía panameña en dos años

El IMAE es el principal indicador utilizado para anticipar el comportamiento del Producto Interno Bruto antes de la publicación de las cifras oficiales. Cortesía

El ritmo de la economía panameña ganó fuerza durante los primeros cinco meses de 2026. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), el principal termómetro que anticipa el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), acumuló un crecimiento de 4,88% entre enero y mayo, superando el 4,36% registrado en igual período de 2025 y consolidando una recuperación apoyada en el comercio, la logística, el sistema financiero y el turismo.

Solo en mayo, el indicador registró un crecimiento interanual de 5,19%, muy por encima del 2,95% observado en el mismo mes del año anterior.

La tendencia ciclo —que elimina parte de las fluctuaciones estacionales para reflejar la trayectoria de fondo de la economía— también mostró un avance de 5,06%, una señal de que la expansión mantiene una base relativamente sólida.

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El IMAE es un indicador elaborado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) que permite medir la evolución de la actividad económica antes de que se publique el PIB trimestral o anual. Para economistas, empresas e inversionistas constituye una herramienta clave porque permite identificar con anticipación si la economía acelera, se desacelera o entra en una fase de contracción.

El mayor movimiento de carga en el Canal de Panamá y los puertos contribuyó al fortalecimiento de la actividad económica. EFE/ Carlos Lemos

Aunque el IMAE no mide directamente el empleo, su comportamiento suele guardar una estrecha relación con la generación de puestos de trabajo. Cuando aumenta la producción de bienes y servicios, las empresas tienden a requerir más personal para atender la demanda.

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Sin embargo, ese efecto no siempre ocurre con la misma intensidad, ya que algunos sectores son mucho más intensivos en capital que en mano de obra.

Los datos publicados por el INEC muestran que el crecimiento durante los primeros cinco meses del año estuvo impulsado principalmente por el comercio, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, la intermediación financiera, la industria manufacturera, los hoteles y restaurantes, el sector agropecuario y las actividades comunitarias y de esparcimiento.

El comercio volvió a posicionarse como uno de los principales motores de la economía. El desempeño positivo obedeció tanto al comercio mayorista como al minorista, acompañado por el incremento de las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón y una mayor venta de automóviles nuevos.

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La Zona Libre de Colón y la venta de automóviles nuevos impulsaron el desempeño del sector comercial durante los primeros cinco meses del año. REUTERS/Diego Vara/Archivo

El sector logístico también mantuvo un comportamiento favorable. El aumento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá, el mayor volumen de toneladas netas transportadas por los buques, el crecimiento del transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el Sistema Portuario Nacional reflejan una recuperación de la actividad vinculada al comercio internacional, uno de los pilares de la economía panameña.

Otro componente con resultados positivos fue la intermediación financiera. El sistema bancario registró aumentos tanto en los depósitos externos como en la cartera crediticia y otras operaciones financieras. A ello se sumó el crecimiento de las primas suscritas por las aseguradoras, especialmente en los segmentos de salud, automóviles, vida individual y seguros colectivos.

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La industria manufacturera también aportó al crecimiento gracias a un mayor procesamiento de carne de pollo, sacrificio de ganado vacuno y porcino, producción de derivados del tomate y elaboración de bebidas gaseosas y alcohólicas.

Mientras tanto, el sector agropecuario mostró avances en la cría de aves, ganado vacuno y porcino, además de un incremento en la producción de banano destinado a la exportación.

El incremento en la llegada de visitantes favoreció la ocupación hotelera y la actividad de restaurantes en todo el país. Cortesía: Copa Airlines

El turismo continúa consolidándose como uno de los sectores con mejor desempeño. El mayor flujo de visitantes internacionales impulsó la ocupación hotelera y elevó el consumo en restaurantes y establecimientos de servicios alimenticios, fortaleciendo una actividad con alta capacidad para generar empleo directo e indirecto en hoteles, restaurantes, transporte turístico, comercio y entretenimiento.

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Las actividades recreativas también mostraron crecimiento, favorecidas por el aumento de los ingresos provenientes de juegos de suerte y azar, tanto en máquinas tragamonedas como en plataformas por Internet, así como por una mayor recaudación de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Asimismo, el sector de electricidad y agua registró una expansión apoyada en la mayor generación térmica y el incremento del consumo energético en los sectores residencial, comercial e industrial.

No obstante, el crecimiento económico sigue mostrando importantes contrastes. La construcción permanece como el principal sector rezagado. El INEC atribuye su caída a la disminución en el valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones medidas mediante los permisos de construcción, así como a una menor inversión pública en obras de ingeniería civil.

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Aunque el crecimiento económico se fortaleció en 2026, su impacto sobre el empleo dependerá de la recuperación de actividades intensivas en mano de obra, como la construcción. Infobae América

A ello se suman otras actividades que aún no logran recuperarse plenamente, entre ellas la captura y exportación de pescado, la generación de energía hidroeléctrica, la venta de gasolina de 95 octanos y la producción de leche y sus derivados.

La persistencia de la debilidad en la construcción tiene implicaciones relevantes para el mercado laboral. Históricamente, este sector ha sido uno de los mayores generadores de empleo para trabajadores de distintos niveles de calificación, por lo que su rezago limita la capacidad de la economía para traducir el crecimiento en una creación más amplia de puestos de trabajo.

En contraste, el dinamismo del comercio, el turismo, la logística y algunos segmentos de la manufactura podría sostener nuevas contrataciones durante el resto del año, especialmente en actividades de servicios.

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Sin embargo, mientras la construcción y la inversión pública no recuperen un mayor ritmo, el crecimiento económico seguirá mostrando una recuperación desigual entre sectores, con efectos distintos sobre la generación de empleo y el ingreso de los hogares panameños.