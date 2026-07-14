Kicillof acordó con La Cámpora los representantes en el Consejo de la Magistratura y resta negociar por la Corte

En medio de la discusión interna del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió respetar los lugares que el kirchnerismo tiene en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Este martes, se publicó en el Boletín Oficial la designación de seis abogados como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Allí hay leales al gobernador bonaerense, nombres del esquema del entramado judicial del kirchnerismo y referencias a los intendentes peronistas.

El decreto publicado en el Boletín Oficial da cuenta que Kicillof designó a su Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, como representante del Ejecutivo. Tal como había adelantado Infobae, el mandatario optó por un funcionario de su confianza que hasta el momento no formaba parte del organismo que se encarga de elegir candidatos para cubrir cargos judiciales en la provincia de Buenos Aires

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Pérez Teruel maneja los menesteres jurídicos de la Provincia y desde hace tiempo viene trabajando con Kicillof. Su nombre es uno de los que están sobre la mesa para la negociación por la Corte provincial. Sin embargo, hoy no hay garantías políticas de que ese objetivo prospere.

Santiago Pérez Teruel con Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario

Entre los representantes por el Poder Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura, también renovarán su mandato el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini. Révora es un exdiputado provincial que siempre estuvo cerca de la agenda judicial. Forma parte del esquema del senador nacional Eduardo de Pedro; de hecho, son primos. Pellegrini es funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia, que comanda Juan Martín Mena. Al igual que Révora, también forma parte de la esfera de De Pedro.

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En el decreto que lleva la firma de Kicillof, del ministro Mena y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se designó a Gabriela Demaría como consejera suplente; al igual que a Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino. En esas designaciones también hay un pie de los intendentes de los distintos sectores del peronismo. Demaría, ex senadora provincial, forma parte del esquema que viene tejiendo el llamado Grupo AFA. Cuando era legisladora, respondía directamente al hoy diputado provincial y exintendente del Partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús. Ramos es una leal al intendente de La Plata, Julio Alak, que despliega sus influencias por distintos ámbitos como el Partido Justicialista bonaerense o el armado político de Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), además de sus intenciones de pelear por una candidatura provincial en 2027.

También el esquema político de La Matanza retiene presencia en el Consejo de la Magistratura, ya que Gustavo Gamino es un abogado de La Matanza, donde gobierna Fernando Espinoza. Gamino fue uno de los que impulsaron la creación del Colegio de Abogados de La Matanza, entidad que hoy está alineada al intendente y a la vicegobernadora, Verónica Magario. Formó parte del Estudio Jurídico del entonces intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. Su llegada al Consejo de la Magistratura fue impulsada por el Secretario Legislativo del Senado, Mariano Díaz Ordoñez, uno de los apoderados del PJ bonaerense por la línea de Magario y yerno de Balestrini. En 2022, Gamino había llegado al Consejo de la Magistratura para reemplazar a Gustavo Dutto, otro matancero del espacio Espinoza-Magario.

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Estos nombres se sumarán al resto de los representantes del Poder Ejecutivo. Hasta el momento los únicos consejeros eran el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, como titular, y el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, quien responde al intendente de La Plata y ocupa uno de los cargos suplentes.

Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena

Las designaciones se pliegan a las que se acordaron este martes en la Cámara de Diputados bonaerense. En sesión ordinaria, la Cámara baja provincial votó a Mariano Cascallares y a Sofía Vanelli como consejero titular y suplente, respectivamente, en representación del Poder Legislativo. Son parte de las designaciones que venían demoradas por la interna del peronismo. Cascallares también renueva credenciales, ya que ocupaba una silla como consejero. El intendente, en uso de licencia de Almirante Brown, era uno de los apellidos por los que empujaba Kicillof, al punto de que se intentó que su designación fuera vía Senado y no por la Cámara de Diputados, ya que el bloque de Fuerza Patria en el Senado —al que le corresponden cuatro lugares— tenía solo tres abogados, condición excluyente para formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, una de las alternativas que contaba con el aval del gobernador era garantizar las cuatro plazas de esta manera.

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Vanelli, es una diputada que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Las conversaciones entre el ex ministro de Economía y el gobernador bonaerense se aceitaron en las últimas semanas.

Por lo pronto, en el Senado solo se resolvió nombrar a los senadores Sergio Berni y Fernando Coronel como representantes por el oficialismo -Berni titular y Coronel suplente- y a la libertaria María Luz Bombaci por la oposición. El sector no oficialista no muestra acuerdo aún para la designación restante. Esta semana habrá sesión en la Cámara alta y podría haber novedades.

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Tras el acuerdo por los lugares en el Consejo de la Magistratura —de los pocos en el marco de la interna peronista— , lo que sigue es una negociación más compleja por el carácter perpetuo que representan las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, los tres representantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense

Hoy la Corte funciona con tres de sus siete miembros originales. Las vacancias son una preocupación para los cortesanos vigentes. Meses atrás, el presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo una demostración de poder interna cuando presentó un proyecto de ley para ir hacia la autarquía del Poder Judicial. En ese evento, le reclamó al Poder Ejecutivo y Judicial que manden los nombres para cubir las vacantes. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, fue lo primero que dijo Torres en aquella oportunidad. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, prosiguió. “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años", planteaba en otro pasaje.

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La negociación por las vacantes en la Corte bonaerense está en punto muerto y no incluye solo al peronismo. Primero se necesitarán los votos en la Legislatura. Esos votos, admiten distintas terminales; se deberán conseguir puertas afuera de la Legislatura y forman parte de un acuerdo político. La Libertad Avanza, que ya colocó una representante en el Consejo de la Magistratura, busca tener representación en el máximo tribunal, al igual que la UCR y el PRO.

Hoy el peronismo se visualiza en tres sectores: el MDF, el Frente Renovador y el kirchnerismo. Sin embargo, en el ámbito bonaerense, quienes quieren sumarse como un bloque homogéneo y autónomo son los intendentes del Grupo AFA. No solo para las candidaturas del año que viene, sino también para acelerar el proceso de ocupación de lugares estratégicos en la botonera del poder político y judicial bonaerense. De momento, los votos no están.

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