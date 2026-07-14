Polonia interceptó un avión espía ruso en el Báltico y acusó a Moscú de sondear sus defensas aéreas

Los aviones de pasajeros de medio alcance Irkut MC-21-300 y MC-21-310, junto con un avión de pasajeros Ilyushin Il-114-300, realizan una demostración durante la inauguración del salón aeronáutico MAKS 2021 en Zhukovsky, a las afueras de Moscú, Rusia, el 20 de julio de 2021 REUTERS/Tatyana Makeyeva

Dos cazas polacos interceptaron este martes un avión de reconocimiento electrónico ruso modelo Ilyushin Il-20 que volaba en aguas internacionales del mar Báltico sin plan de vuelo presentado y con el transpondedor desactivado, a unos 30 kilómetros de la ciudad costera de Ustka, en el norte de Polonia. Tras ser contactado por los pilotos, el aparato viró y puso rumbo de regreso a Rusia. El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, calificó el episodio como el primer intento ruso en mucho tiempo de aproximarse a la frontera marítima del país para identificar sus sistemas de defensa aérea.

“Este es el primer intento ruso en mucho tiempo de acercarse a nuestra frontera marítima para identificar nuestros sistemas de defensa aérea”, afirmó Kosiniak-Kamysz en una rueda de prensa recogida por la agencia estatal polaca PAP. El ministro subrayó que incidentes como el de este martes expresan la hostilidad de Moscú hacia todos los países de la OTAN y son un recordatorio de “lo peligroso que es Rusia”.

PUBLICIDAD

El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas precisó en un comunicado que la aeronave rusa carecía de plan de vuelo y volaba con el transpondedor apagado, lo que la hacía invisible para el control de tráfico aéreo civil. En ningún momento violó el espacio aéreo soberano de Polonia. “Este tipo de intercepciones constituyen un elemento estándar del sistema de seguridad del espacio aéreo. Su objetivo es la identificación y el control de objetos que no cumplen con los procedimientos internacionales de vuelo”, explicó el mando en su nota oficial.

El Il-20, denominado “Coot-A” por la OTAN, es una plataforma de inteligencia electrónica derivada del avión de pasajeros soviético Ilyushin Il-18 y desarrollada en los años sesenta. Equipado con sensores especializados en la captación de señales de radar y comunicaciones, su misión principal es localizar y caracterizar los sistemas de defensa aérea del adversario sin penetrar en su espacio soberano. A pesar de su antigüedad, continúa en servicio activo en las Fuerzas Aeroespaciales rusas. En lo que va de 2026, Polonia había registrado al menos ocho misiones de reconocimiento ruso en el Báltico antes del episodio de este martes.

PUBLICIDAD

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea Polaca sobrevuela el espacio aéreo polaco tras ser reabastecido de combustible por un Airbus A330 MRTT "Phenix" en el espacio aéreo de Polonia, el 29 de marzo de 2022 REUTERS/Benoit Tessie

La táctica de volar sin transpondedor ni plan de vuelo obliga a los sistemas de alerta rápida de la OTAN a activarse, lo que permite a Moscú medir tiempos de respuesta y frecuencias de radar aliadas. Cada despegue de emergencia de cazas revela datos que los sensores del Il-20 registran. Es, en esencia, una forma de reconocimiento que convierte la interceptación misma en fuente de información.

Kosiniak-Kamysz empleó el incidente también como argumento político. “Todos aquellos que, en la guerra entre Ucrania y Rusia, intentan equiparar al agresor con la víctima y pretenden cambiar la actitud respecto a la ayuda a quienes se defienden, y por ende, a quienes defienden a Europa, deberían volver a ver lo que está sucediendo y reconsiderar su postura”, afirmó según la agencia PAP. La referencia apunta implícitamente a sectores de la política polaca que han cuestionado el ritmo del apoyo militar a Kiev.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el Báltico se ha convertido en uno de los escenarios más activos de la confrontación de baja intensidad entre Rusia y la OTAN. En 2024, la Alianza registró más de 330 interceptaciones de aeronaves rusas sin plan de vuelo en la región. Aviones de Alemania, España, Estonia y Letonia, entre otros aliados, han participado en misiones de policía aérea reforzada. En septiembre de 2025, cazas Eurofighter españoles interceptaron también un Il-20 en aguas internacionales durante su despliegue en Lituania.

El incidente se produce cuando Polonia destina el 4,8% de su PIB a defensa en 2026, el porcentaje más alto de toda la OTAN, con un presupuesto de unos 47.000 millones de dólares. Varsovia comparte 144 kilómetros de frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, desde donde Moscú mantiene misiles balísticos Iskander y sistemas antiaéreos S-400 a distancia de ataque de buena parte del flanco oriental aliado. Para los planificadores de la Alianza, cada misión del Il-20 frente a las costas polacas actualiza el mapa de las capacidades de respuesta ante un eventual escenario de confrontación.

PUBLICIDAD

El vuelo de este martes no es solo un incidente aeronáutico rutinario: es también una señal de que Moscú sigue sondeando los límites de la disuasión aliada en el mar que separa Escandinavia de la Europa central, mientras Varsovia consolida su posición como el aliado continental más decidido en el rechazo a cualquier acomodo con Rusia.