Mundo

Crece el riesgo de que Yemen quede atrapado en la guerra regional tras la escalada entre los hutíes y Arabia Saudita

El intercambio de ataques entre los rebeldes respaldados por Irán y Riad reactivó las tensiones en un país que aún intenta recuperarse de una década de guerra civil

Guardar
Google icon
Combatientes hutíes durante una manifestación en Saná (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)
Combatientes hutíes durante una manifestación en Saná (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)

La frágil tregua que ha reducido la violencia en Yemen desde 2022 enfrenta su mayor desafío en años después del intercambio de ataques entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita, un episodio que incrementó el riesgo de que el país vuelva a convertirse en un escenario de la confrontación regional vinculada a la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel. Los recientes enfrentamientos reavivaron las preocupaciones sobre la posibilidad de que un conflicto más amplio termine arrastrando nuevamente a Yemen a una guerra de gran escala.

Las tensiones estallaron el lunes, cuando los hutíes lanzaron misiles y drones contra el aeropuerto internacional de Abha, en el sur de Arabia Saudita. El grupo afirmó que la ofensiva fue una respuesta a un ataque contra la terminal internacional de Saná, controlado por los insurgentes, que atribuyó a Riad. No se reportaron víctimas, pero se trató del incidente más grave entre ambas partes desde la entrada en vigor de la tregua promovida por la ONU.

PUBLICIDAD

El origen inmediato de la crisis estuvo relacionado con un vuelo procedente de Irán. Según los hutíes, la aeronave transportaba a una delegación que regresaba de Teherán tras asistir al funeral del ex líder supremo iraní Ali Khamanei. Los rebeldes sostuvieron que el aeropuerto de Saná fue atacado para impedir el aterrizaje del avión, que finalmente fue desviado hacia otro destino.

Los rebeldes hutíes afirmaron haber lanzado un ataque contra el aeropuerto de Abha, en Arabia Saudita, en respuesta a bombardeos sobre Yemen
Los rebeldes hutíes afirmaron haber lanzado un ataque contra el aeropuerto de Abha, en Arabia Saudita, en respuesta a bombardeos sobre Yemen

El presidente del Consejo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, ofreció una versión diferente. Afirmó que el Gobierno rechazó una solicitud iraní para autorizar el regreso de la delegación y acusó a los hutíes de recibir ese vuelo "fuera de los marcos legales y soberanos que regulan la aviación civil“.

PUBLICIDAD

Más allá del incidente aéreo, especialistas consideran que el episodio refleja una disputa más profunda por el control del espacio aéreo yemení. Desde 2015, la coalición encabezada por Arabia Saudita mantiene restricciones sobre el tráfico aéreo y marítimo hacia las zonas controladas por los hutíes. Para los rebeldes, establecer vuelos directos con Irán representa una forma de reducir esas limitaciones; para el Gobierno reconocido internacionalmente y Riad, supone un desafío a la autoridad sobre el espacio aéreo del país.

Ahmed Nagi, analista del International Crisis Group, sostuvo que el enfrentamiento no se explica únicamente por el vuelo iraní. "Los hutíes estaban poniendo a prueba una nueva línea roja. Si hubieran tenido éxito, podrían haberse sentido más envalentonados, aumentar sus exigencias y tratar de cruzar otras líneas rojas“, afirmó.

La posibilidad de que el conflicto regional termine involucrando nuevamente a Yemen preocupa a los analistas debido a la situación interna del país. Después de más de una década de guerra civil iniciada en 2014, Yemen continúa dividido entre el norte, controlado por los hutíes, y las zonas administradas por el Gobierno reconocido internacionalmente. El conflicto dejó cientos de miles de muertos y desencadenó una de las crisis humanitarias más graves del mundo, según Naciones Unidas.

Crece el riesgo de que Yemen quede atrapado en la guerra regional tras la escalada entre los hutíes y Arabia Saudita
Crece el riesgo de que Yemen quede atrapado en la guerra regional tras la escalada entre los hutíes y Arabia Saudita

El analista político yemení Abdel-Bari Taher advirtió que las actuales condiciones favorecen una nueva escalada. "La región se encuentra ahora en un estado de confrontación total. Yemen ofrece un entorno propenso al conflicto porque está dividido entre milicias enfrentadas y carece de un control pleno sobre sus espacios marítimo y aéreo“, señaló.

Los hutíes aseguraron haber derribado un dron saudita

En medio del aumento de las tensiones, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó este martes que el grupo derribó un dron de reconocimiento operado por Arabia Saudita en la provincia de Al Bayda, en el centro de Yemen.

En un comunicado, Saree aseguró que sus combatientes "lograron derribar un aparato de reconocimiento enemigo saudita ‘Wing Loong II’ mientras realizaba misiones hostiles esta madrugada sobre la gobernación de Al Bayda“.

El anuncio se produjo un día después de los ataques con misiles y drones contra el aeropuerto de Abha y constituye un nuevo episodio en la escalada entre ambas partes. Aunque el presidente del Consejo Presidencial yemení aseguró haber pedido contención para evitar que la confrontación se amplíe, el intercambio de acciones militares puso bajo presión la tregua alcanzada en 2022 y reactivó el temor de que Yemen vuelva a quedar atrapado en una guerra regional de mayor alcance.

Temas Relacionados

YemenRebeldes hutíesEstados UnidosIránIsraelHutíesAbhaRashad al AlimiGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias AméricaArabia SauditaMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y comenzó el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

El Comando Central estadounidense afirmó que la operación busca reducir las capacidades utilizadas por Teherán para atacar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz. Irán advirtió que no aceptará negociar bajo presión militar

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y comenzó el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

El petróleo volvió a subir en medio de la creciente tensión en Medio Oriente

La referencia europea subió un 1,72 % y llegó a rebasar los 87 dólares durante una sesión volátil, mientras el WTI ganó un 1,54 % hasta 79,34, según el ICE en Londres

El petróleo volvió a subir en medio de la creciente tensión en Medio Oriente

Más de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores: cómo protege Estados Unidos cada sede del Mundial 2026

Andrei Serbin Pont explicó en Infobae al Mediodía cómo se articula el dispositivo desplegado durante el torneo, con la participación de más de 400 organismos, controles sobre hoteles y fan fests, y protocolos de respuesta ante amenazas de distinta naturaleza

Más de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores: cómo protege Estados Unidos cada sede del Mundial 2026

La primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko presentó oficialmente su renuncia

El Parlamento aprobó la dimisión en el marco de una remodelación de gabinete ordenada por Zelensky, sin que se conozca aún quién la sucederá

La primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko presentó oficialmente su renuncia

Entre precios récord y la preocupación de científicos: el T. rex más completo del mundo sale a subasta

“Gus” tiene 183 huesos recuperados y un valor estimado de entre 20 y 30 millones de dólares. Su venta en Sotheby’s reaviva el debate sobre el destino de los fósiles más excepcionales del planeta

Entre precios récord y la preocupación de científicos: el T. rex más completo del mundo sale a subasta
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026 reactivó hasta 15% las ventas en pequeños comercios de México: tiendas de abarrotes fueron las principales beneficiadas

Mundial 2026 reactivó hasta 15% las ventas en pequeños comercios de México: tiendas de abarrotes fueron las principales beneficiadas

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: Mikel Oyarzabal adelanta a La Roja de penalti

Juan Fernando Cristo respondió a los cambios anunciados por De la Espriella en la política de paz: “Comienza el desmonte de la institucionalidad”

Persisten problemas con el agua en Ecatepec: habitantes realizan otra vez manifestación frente a la Suprema Corte

La historia de amor de Aymeric Laporte: Sara Botello, la animadora vasca que lo dejó todo por seguirlo a Manchester y celebró su regreso al Athletic

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y comenzó el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y comenzó el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

El petróleo volvió a subir en medio de la creciente tensión en Medio Oriente

Nuevo satélite argentino: qué funciones tendrá SABIA-Mar y por qué es clave para el país

Gobierno de Guatemala aprueba normativa que regula las actividades en 26 volcanes del país

Estudiantes salvadoreños crean "Koko’s Talk" una aplicación para acercar la lengua de señas a más personas

ENTRETENIMIENTO

“La comedia nunca fue mi ambición”, reconoció Simon Pegg al recordar su paso por la Royal Shakespeare Company

“La comedia nunca fue mi ambición”, reconoció Simon Pegg al recordar su paso por la Royal Shakespeare Company

‘Hotel Transylvania’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la quinta película de la franquicia

La ausencia de Brooklyn Beckham reaviva las tensiones familiares en el cumpleaños de Harper

De internet al cine: Cartoon Cat será adaptado por Sony Pictures

La verdad detrás de “El lobo de Wall Street”: todos los detalles que la nueva docuserie ha revelado sobre la historia de Jordan Belford