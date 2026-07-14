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Qué tecnología como motor y cámaras 360° tiene hoy híbridos y eléctricos Vitara y Across

Entre enero y mayo de 2026, se matricularon 55.755 unidades de carros híbridos y eléctricos en Colombia, el doble que en el mismo periodo de 2025

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Estos dos nuevos modelos de autos se unen a la tendencia de electrificación en sector motor en Colombia. (Infobae Tecno)

La electrificación se está convirtiendo en una nueva tendencia del mercado automotor en Colombia: entre enero y mayo de 2026 se matricularon 55.755 vehículos híbridos y eléctricos en el país, el doble que en el mismo periodo de 2025, según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS). Carros eléctricos

En Colombia se presentaron dos SUV con tecnologías de electrificación distintas: e-Vitara 100% eléctrico y Across, una camioneta con motor a gasolina asistido por un sistema eléctrico ligero. Según Verónica Borrero, gerente de marca de Suzuki Colombia, ambos modelos llegan con la misma meta: consumir menos combustible sin sacrificar tecnología ni confort.

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Qué tipos de tecnología hay

El e-Vitara se ofrece en tres configuraciones. La diferencia entre ellas está en el tamaño de la batería, la potencia del motor y el tipo de tracción. La versión inicial tiene tracción delantera y batería de 49 kWh. La intermedia sube a batería de 61 kWh, también con tracción delantera.

La versión más completa mantiene la batería de 61 kWh, pero agrega un segundo motor en el eje trasero para tener tracción en las cuatro ruedas, bajo el sistema ALLGRIP-e.

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El tamaño de su batería distingue los modelos de las eléctricas. (Infobae Tecno)

Cómo funciona el motor eléctrico del e-Vitara

Las tres versiones funcionan únicamente con electricidad. La de entrada genera 144 CV (caballos de vapor, la unidad que mide la potencia de un motor); la intermedia, 174 CV; y la de cuatro ruedas alcanza 183 CV combinados entre sus dos motores.

La batería se carga en casa o en estaciones públicas; en carga rápida, pasa del 10% al 80% en aproximadamente 45 minutos. La autonomía en la versión de mayor alcance supera los 400 kilómetros medidos en ciclo WLTP, el estándar europeo que combina trayectos de ciudad y carretera para dar una cifra cercana al uso real.

El auto se construye sobre la plataforma HEARTECT-e, diseñada desde cero para vehículos eléctricos. La batería va integrada en el piso, lo que baja el centro de gravedad y mejora la estabilidad en curvas. Desde el celular, el conductor puede programar a qué hora cargar el auto, consultar cuánta batería queda y encender el climatizador antes de subirse.

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Las tres versiones del e-Vitara integran un motor 100% eléctrico. (Infobae Tecno)

Cómo es el motor híbrido ligero

El Across no es eléctrico puro. Tiene un motor a gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros que entrega 102 CV, asistido por un pequeño motor eléctrico de 12 voltios. Ese motor eléctrico no mueve el auto por sí solo: su función es darle un empujón extra al motor de gasolina al arrancar y al acelerar, y recuperar energía cuando el conductor frena. A ese sistema se le llama mild hybrid o híbrido ligero.

El resultado es un consumo de hasta 16,5 km por litro en la versión manual. La gama tiene cuatro versiones: manual con tracción delantera, automática con tracción delantera en dos niveles de equipamiento, y automática con tracción en las cuatro ruedas, esta última con el sistema AllGrip para circular en barro o terreno irregular.

Cómo es la cámara 360° para evitar choques

Ambos modelos incluyen cámara 360° en sus versiones más equipadas. El sistema usa cuatro cámaras ubicadas en distintos puntos de la carrocería —frente, atrás y en los espejos laterales— y combina esas imágenes para mostrar en la pantalla una vista aérea del auto, como si se lo mirara desde un dron. Eso facilita maniobrar en espacios estrechos, estacionar en paralelo o salir de un garaje con poca visibilidad, sin depender únicamente de los espejos.

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La cámara de 360 grados permite realizar parqueos más eficaces. (Infobae Tecno)

Características tecnológicas de los dos modelos

Los dos traen pantalla táctil de 10,1″, tablero de instrumentos digital, conexión inalámbrica al celular con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para el teléfono, puertos USB tipo C y sistema de sonido Infinity de ocho parlantes.

En seguridad, los dos incluyen frenado automático de emergencia, asistente de permanencia en carril, alerta de punto ciego en los espejos, control crucero adaptativo —que mantiene la distancia con el auto de adelante de forma automática— y seis airbags.

El Across agrega dos detalles de uso diario: la apertura del maletero con el pie, útil cuando se llega con las manos ocupadas, y la iluminación ambiental interior en 64 colores.

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