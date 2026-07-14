Si borraste una foto por error, Google te ayuda a recuperarla con este truco

Google Fotos permite recuperar fotos borradas, pero la ventana es limitada y la Papelera es clave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Borrar una foto por accidente es más común de lo que parece: un toque rápido, una limpieza de memoria con prisa o una selección múltiple mal hecha, y la imagen “desaparece”. La buena noticia es que, en la mayoría de casos, no se pierde de inmediato. Existe una ventana de tiempo para recuperarla antes de que se elimine de forma definitiva.

El error no es borrar, sino asumir que ya no hay vuelta atrás. En Google Fotos, la clave suele estar en un lugar que muchos olvidan revisar: la Papelera, donde los archivos quedan en pausa antes de desaparecer para siempre.

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Qué pasa cuando se borra una foto

Copia de seguridad y hábitos simples evitan pérdidas, no vaciar Papelera y separar limpieza de respaldo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se borra una foto o un video en Google Fotos, normalmente se mueve a la Papelera. Allí permanece un tiempo limitado. Mientras esté en ese espacio, se puede restaurar con unos pocos pasos.

Pero hay un límite real: los elementos que ya se borraron de forma permanente no se pueden restablecer. Por eso la urgencia es simple: si la imagen es importante, lo mejor es revisar la Papelera cuanto antes y evitar vaciarla “por costumbre”.

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Google Fotos maneja dos plazos principales, según el estado de la copia de seguridad:

60 días para fotos y videos con copia de seguridad

30 días para fotos y videos sin copia de seguridad

Ese detalle importa porque la copia de seguridad no solo protege; también amplía la ventana de recuperación. Si la foto estaba respaldada, hay más margen para encontrarla y restaurarla antes de que el sistema la borre definitivamente.

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Restaurar desde la Papelera en menos de un minuto

Por qué borrar en Google Fotos no siempre significa perderla, primero se mueve a una zona de pausa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso clave es ir a la Papelera y tocar “Restablecer”. No se necesita computadora ni herramientas extra.

En Android: cómo restablecer fotos y videos

1) Abrir la app de Google Fotos

2) Entrar a Colecciones

3) Ir a Papelera

4) Mantener presionada la foto o el video que se quiere recuperar

5) Tocar Restablecer

Cuando se restablece, el contenido vuelve a aparecer en tres lugares: la biblioteca de Google Fotos, los álbumes donde estaba y la app de galería del teléfono (si aplica). El sistema lo devuelve “a la vida” sin necesidad de descargar nada.

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En iPhone o iPad y en computadora

El principio es el mismo: entrar a Google Fotos, buscar la Papelera, seleccionar el archivo y restaurarlo. Lo importante no es el dispositivo, sino que el elemento todavía esté dentro de la Papelera y no se haya eliminado de manera definitiva.

Cuando la foto no aparece, suele ser por alguna de estas causas:

Se borró permanentemente (por ejemplo, se vació la Papelera)

Se archivó en lugar de borrarse

Por eso conviene revisar también el Archivo. A veces la foto no se eliminó, solo se ocultó de la vista principal. Desarchivarla puede resolver el problema en segundos.

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Qué condiciones deben cumplirse para que la restauración funcione

Además del plazo de 30 o 60 días, hay reglas básicas:

El contenido debe seguir en la Papelera y no haber sido borrado definitivamente

En algunos casos sin copia de seguridad, la recuperación depende de no haber borrado también la imagen desde la galería del dispositivo

Si no se usa Google Fotos durante mucho tiempo, el contenido podría verse afectado por políticas de inactividad, por lo que conviene iniciar sesión y revisar la cuenta de manera periódica

Al final, la diferencia entre rescatar un recuerdo y perderlo para siempre no está en la suerte, sino en un hábito simple: confirmar dónde quedó antes de asumir que desapareció. La clave es actuar rápido, no vaciar la Papelera por costumbre y revisar también el Archivo cuando la imagen no aparece.

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