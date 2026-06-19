Starlink aumenta sus precios en Argentina: estos los planes afectados

Starlink ofrece planes para hogares y empresas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ha aumentado sus precios en Argentina, específicamente para los planes empresariales. Los que son para el hogar, mantienen su valor habitual.

El aumento fue de la siguiente forma:

Planes Prioridad Local

Dirigidos a empresas con ubicaciones fijas o móviles dentro de Argentina, con prioridad de red y opción de IP pública:

Prioridad Local 50 GB: antes $62.000/mes, ahora $66.665/mes.

Prioridad Local 500 GB: antes $158.000/mes, ahora $187.865/mes.

Prioridad Local 1 TB: antes $278.000/mes, ahora $339.365/mes.

Prioridad Local 2 TB: antes $518.000/mes, ahora $642.365/mes

Los planes para empresas experimentaron un aumento de precios. (Starlink)

Planes Prioridad Global

Pensados para usuarios que requieren conectividad global, incluyendo uso en altamar y prioridad de red:

Prioridad Global 50 GB: antes $365.000/mes, ahora $435.000/mes

Prioridad Global 500 GB: antes $949.000/mes, ahora $1.135.000/mes

Prioridad Global 1 TB: antes $1.679.000/mes, ahora $2.010.000/mes

Prioridad Global 2 TB: antes $3.139.000/mes, ahora $3.760.000/mes

Por su parte, los planes para hogar se mantienen así:

Residencial Lite: $45.000/mes

Residencial: $65.000/mes

Itinerante 100 GB: $63.000/mes

Itinerante Ilimitado: $140.000/mes

Los planes de hogar mantienen sus precios. (Starlink)

Cómo funciona Starlink

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, opera mediante una constelación de más de 12.400 satélites ubicados en órbita baja terrestre, a unos 550 kilómetros de altura.

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A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, cuyos satélites geoestacionarios orbitan a unos 35.786 kilómetros, la proximidad de los satélites de Starlink reduce drásticamente el tiempo que tarda la señal en viajar: la latencia típica es de 25 milisegundos, comparable a una conexión de fibra óptica, frente a los 600 milisegundos o más de los sistemas convencionales.

El funcionamiento es el siguiente: la señal parte desde el dispositivo del usuario hacia una antena terminal, un plato plano del tamaño de una pizza, que la transmite al satélite más cercano. Desde allí, los datos viajan a través de una red de enlaces láser entre satélites hasta llegar a una estación terrestre conectada a la infraestructura de internet global, y regresan por el mismo camino en fracciones de segundo.

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Starlink permite a los usuarios acceder a internet satelital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antena terminal usa tecnología de matriz de fase para rastrear los satélites de forma automática y sin partes móviles.

Las velocidades de descarga oscilan entre 50 y 500 Mbps según el plan contratado. El servicio opera en 166 países y cuenta con más de 10 millones de suscriptores activos a junio de 2026.

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Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Starlink ofrece conectividad en zonas donde ningún otro servicio llega, pero su adopción masiva ha expuesto limitaciones que conviene conocer antes de contratarlo.

El primer obstáculo es económico. El equipo de hardware parte de USD 349 para la antena y el router, a lo que se suma una suscripción mensual de entre USD 55 y USD 130 en los planes residenciales estándar. En zonas con saturación de red, la compañía aplica un cargo adicional único de entre USD 500 y USD 1.500, lo que eleva considerablemente el costo de entrada.

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La congestión es otra limitación. La capacidad satelital es un recurso compartido: en áreas densamente pobladas o durante las horas pico, las velocidades caen de forma notable.

El servicio de Starlink se apoya de la constelación satelital de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En cuanto a la latencia, aunque Starlink supera ampliamente los 600 milisegundos de los satélites geoestacionarios tradicionales, su rango típico de 25 a 60 milisegundos sigue por encima de la fibra óptica, que opera entre 5 y 20 milisegundos. La diferencia se percibe en videollamadas, videojuegos competitivos, VoIP y escritorio remoto.

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La antena también exige condiciones físicas específicas: necesita una visión despejada y amplia del cielo.

Árboles, edificios o techos inclinados pueden interrumpir la señal, y las frecuencias Ku y Ka que utiliza el sistema son sensibles a lluvias intensas y tormentas. A esto se suma una velocidad de carga asimétrica: mientras la descarga puede superar los 200 Mbps, la subida típica ronda entre 10 y 25 Mbps, lo que limita el servicio para creadores de contenido o empresas con transferencias frecuentes.

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