Tecno

Starlink aumenta sus precios en Argentina: estos los planes afectados

El servicio de internet satelital subió el valor de los planes destinos a empresas que incluye los de prioridad local y global

Guardar
Google icon
Starlink ofrece planes para hogares y empresas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Starlink ofrece planes para hogares y empresas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ha aumentado sus precios en Argentina, específicamente para los planes empresariales. Los que son para el hogar, mantienen su valor habitual.

El aumento fue de la siguiente forma:

  • Planes Prioridad Local

Dirigidos a empresas con ubicaciones fijas o móviles dentro de Argentina, con prioridad de red y opción de IP pública:

Prioridad Local 50 GB: antes $62.000/mes, ahora $66.665/mes.

Prioridad Local 500 GB: antes $158.000/mes, ahora $187.865/mes.

Prioridad Local 1 TB: antes $278.000/mes, ahora $339.365/mes.

Prioridad Local 2 TB: antes $518.000/mes, ahora $642.365/mes

(Starlink)
Los planes para empresas experimentaron un aumento de precios. (Starlink)
  • Planes Prioridad Global

Pensados para usuarios que requieren conectividad global, incluyendo uso en altamar y prioridad de red:

Prioridad Global 50 GB: antes $365.000/mes, ahora $435.000/mes

Prioridad Global 500 GB: antes $949.000/mes, ahora $1.135.000/mes

Prioridad Global 1 TB: antes $1.679.000/mes, ahora $2.010.000/mes

Prioridad Global 2 TB: antes $3.139.000/mes, ahora $3.760.000/mes

Por su parte, los planes para hogar se mantienen así:

Residencial Lite: $45.000/mes

Residencial: $65.000/mes

Itinerante 100 GB: $63.000/mes

Itinerante Ilimitado: $140.000/mes

(Starlink)
Los planes de hogar mantienen sus precios. (Starlink)

Cómo funciona Starlink

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, opera mediante una constelación de más de 12.400 satélites ubicados en órbita baja terrestre, a unos 550 kilómetros de altura.

PUBLICIDAD

A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, cuyos satélites geoestacionarios orbitan a unos 35.786 kilómetros, la proximidad de los satélites de Starlink reduce drásticamente el tiempo que tarda la señal en viajar: la latencia típica es de 25 milisegundos, comparable a una conexión de fibra óptica, frente a los 600 milisegundos o más de los sistemas convencionales.

El funcionamiento es el siguiente: la señal parte desde el dispositivo del usuario hacia una antena terminal, un plato plano del tamaño de una pizza, que la transmite al satélite más cercano. Desde allí, los datos viajan a través de una red de enlaces láser entre satélites hasta llegar a una estación terrestre conectada a la infraestructura de internet global, y regresan por el mismo camino en fracciones de segundo.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone en posición vertical, mostrando claramente el logo blanco de Starlink en la pantalla oscura.
Starlink permite a los usuarios acceder a internet satelital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antena terminal usa tecnología de matriz de fase para rastrear los satélites de forma automática y sin partes móviles.

Las velocidades de descarga oscilan entre 50 y 500 Mbps según el plan contratado. El servicio opera en 166 países y cuenta con más de 10 millones de suscriptores activos a junio de 2026.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Starlink ofrece conectividad en zonas donde ningún otro servicio llega, pero su adopción masiva ha expuesto limitaciones que conviene conocer antes de contratarlo.

El primer obstáculo es económico. El equipo de hardware parte de USD 349 para la antena y el router, a lo que se suma una suscripción mensual de entre USD 55 y USD 130 en los planes residenciales estándar. En zonas con saturación de red, la compañía aplica un cargo adicional único de entre USD 500 y USD 1.500, lo que eleva considerablemente el costo de entrada.

La congestión es otra limitación. La capacidad satelital es un recurso compartido: en áreas densamente pobladas o durante las horas pico, las velocidades caen de forma notable.

El servicio de Starlink se apoya de la constelación satelital de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El servicio de Starlink se apoya de la constelación satelital de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En cuanto a la latencia, aunque Starlink supera ampliamente los 600 milisegundos de los satélites geoestacionarios tradicionales, su rango típico de 25 a 60 milisegundos sigue por encima de la fibra óptica, que opera entre 5 y 20 milisegundos. La diferencia se percibe en videollamadas, videojuegos competitivos, VoIP y escritorio remoto.

La antena también exige condiciones físicas específicas: necesita una visión despejada y amplia del cielo.

Árboles, edificios o techos inclinados pueden interrumpir la señal, y las frecuencias Ku y Ka que utiliza el sistema son sensibles a lluvias intensas y tormentas. A esto se suma una velocidad de carga asimétrica: mientras la descarga puede superar los 200 Mbps, la subida típica ronda entre 10 y 25 Mbps, lo que limita el servicio para creadores de contenido o empresas con transferencias frecuentes.

Temas Relacionados

StarlinkInternet satelitalElon MuskArgentinaPreciosTecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Revisar chats de la pareja, exigir contraseñas y más ejemplos de abuso digital que debes conocer

La investigación advierte que 5 de cada 10 personas son víctimas de alguien que proviene de su círculo más cercano, como el familiar

Revisar chats de la pareja, exigir contraseñas y más ejemplos de abuso digital que debes conocer

Qué significa Saja Boys en español, quién es el líder y más preguntas en Google de los rivales de Las Guerreras K-pop

El nombre de la banda rival de Huntr/x es un juego de palabras en coreano. El líder es Jinu

Qué significa Saja Boys en español, quién es el líder y más preguntas en Google de los rivales de Las Guerreras K-pop

Construir un edificio ya no toma meses: esta tecnología promete tenerlo listo en siete días

La tecnología de ensamblaje en seco promete transformar una de las industrias menos digitalizadas, permitiendo construir viviendas de forma más rápida y sostenible

Construir un edificio ya no toma meses: esta tecnología promete tenerlo listo en siete días

Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Aunque Estados Unidos lidera el desarrollo de modelos avanzados, un pequeño país de Medio Oriente logró construir el ecosistema con mayor uso de IA

Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Gemini Live deja de ser solo un chatbot: la IA de Google ahora tiene memoria y acceso a más servicios

Google comenzó a desplegar una de las actualizaciones más importantes para Gemini Live, con el objetivo de convertirlo en un asistente capaz de comprender mejor a cada usuario

Gemini Live deja de ser solo un chatbot: la IA de Google ahora tiene memoria y acceso a más servicios

DEPORTES

Las dudas que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el trascendental duelo ante Austria por el Mundial

Las dudas que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el trascendental duelo ante Austria por el Mundial

“El fútbol de Messi no fue un lujo, fue la única alegría gratuita que nadie les pudo arrebatar”: el implacable análisis viral de un influencer mexicano

“Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”: así recordó Michael Laudrup la anécdota de los cordones desatados de Maradona

El brutal pelotazo en la cara que sufrió Francisco Cerúndolo durante su resonante triunfo en el césped del ATP 500 de Queen’s: avanzó a semifinales

“Vengo a ofrecer mi corazón”: la declaración de amor por Argentina de una periodista italiana en medio del Mundial

TELESHOW

El entrenamiento de las esposas de los jugadores de la Selección en Kansas City: “Team de running mundialista”

El entrenamiento de las esposas de los jugadores de la Selección en Kansas City: “Team de running mundialista”

Mónica Ayos celebró su cumpleaños con un mensaje de balance y gratitud: “Brindo por todas mis etapas”

Daniela Celis y Nick Sícaro anunciaron su separación: “Somos amigos, ya no estamos más juntos”

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”: así recordó Michael Laudrup la anécdota de los cordones desatados de Maradona

Honduras busca acceso a tecnología agrícola y drones tras reunión entre Asfura y Zelenski