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Cómo se vería Mbappé en la Copa Mundial si fuera argentino, según la IA

Cuatro modelos de inteligencia artificial imaginaron cómo se vería el jugador francés si jugara para la selección argentina

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El experimento revela cómo la tecnología imagina al astro francés vistiendo la camiseta albiceleste. (Reuters)
El experimento revela cómo la tecnología imagina al astro francés vistiendo la camiseta albiceleste. (Reuters)

Muchas veces, el fútbol es el arte de lo hipotético. En esta ocasión, decidimos plantearle un reto visual a los modelos de inteligencia artificial más potentes del momento. Le pedimos a Meta AI, Grok, Gemini y ChatGPT el mismo desafío: “¿Cómo se vería Kylian Mbappé si fuera argentino?”

Los resultados son una mezcla fascinante de fotorrealismo, mística futbolera y algún que otro “error de sistema”. A continuación, analizamos cómo se imaginó cada inteligencia artificial al astro francés vistiendo la celeste y blanca.

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La versión de Meta AI

En la imagen generada por Meta AI, vemos a un Kylian Mbappé absolutamente integrado en el ambiente de una Copa América o un partido de eliminatorias.

Kylian Mbappé
Meta AI muestra a Mbappé totalmente integrado en la selección argentina, con la camiseta oficial y el dorsal 10. (Meta AI)
  • El detalle. Camiseta oficial de la selección argentina con las tres estrellas, el parche de campeón del mundo y el icónico dorsal 10 en el pecho.
  • El ambiente. De fondo, una réplica de tribuna tribuna repleta, banderas con la palabra “ARGENTINA” y carteles de “VAMOS ARGENTINA”.
  • El veredicto. Es una de las representaciones más orgánicas en cuanto a atmósfera futbolera. Captura notablemente el color, la iluminación de un estadio y la sonrisa característica del jugador en un contexto completamente albiceleste.

La versión de Grok

La propuesta de Grok apuesta por el dramatismo y la mística de las grandes noches de fútbol sudamericano.

Mbappé - Grok
Grok elige un Mbappé eufórico, celebrando con el dorsal 11 y la cinta de capitán en una noche sudamericana. (Grok)
  • El detalle. Un Mbappé eufórico, gritando un gol con el puño apretado. Curiosamente, la IA decidió asignarle el dorsal 11 y colocarle la cinta de capitán en el brazo.
  • El ambiente. Un imponente cielo nocturno donde flamea una gigantesca bandera argentina iluminada por los reflectores del estadio.
  • El veredicto. Es la imagen con mayor carga emocional. Si querías ver a un Mbappé “argentinizado” que siente la camiseta y la defiende con garra y temperamento, el modelo de Grok capturó esa esencia muy bien.

La versión de Gemini

Gemini decidió ir un paso más allá de la individualidad y recreó un multiverso futbolístico que cualquier fanático de la “Scaloneta” firmaría sin dudar.

Mbappé - Gemini
Gemini apuesta por el multiverso: Mbappé celebra un gol junto a Messi y De Paul, con el dorsal 7. (Gemini)
  • El detalle. Mbappé corre celebrando un gol con el dorsal 7. Pero lo verdaderamente resaltante ocurre al fondo de la imagen: aparece celebrando junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
  • El ambiente. Un estadio colmado bajo la luz del día, con banderas de de Argentina por doquier.
  • El veredicto. Aunque a nivel anatómico o de coherencia (como el extraño diseño de las tres estrellas en el escudo) tiene pequeños detalles de IA, la composición narrativa es destacable. Gemini no solo vistió a Mbappé de argentino, sino que lo puso a jugar junto a dos de los máximos referentes del plantel actual.

La versión de ChatGPT

Si buscamos calidad de detalle, nitidez y fotorrealismo puro en el rostro del jugador, la alternativa de ChatGPT se lleva todos los aplausos.

Mbappé - Chatgpt
ChatGPT ofrece el retrato más realista: un primer plano del rostro de Mbappé con detalles precisos en la camiseta. (ChatGPT)
  • El detalle. Un plano medio del rostro de Kylian Mbappé que roza la perfección fotográfica. El texturizado de la camiseta de la AFA, la trama de la tela y el parche de campeón de la FIFA 2022 tienen precisión milimétrica. No obstante, falla en poner solo dos y no tres estrellas sobre el escudo.
  • El ambiente. Un fondo desenfocado que simula perfectamente el bokeh de una lente profesional de fotografía deportiva en pleno partido.
  • El veredicto. Es, visualmente, la opción más pulida y ‘creíble’ (si existiera un universo paralelo donde todo es posible).

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