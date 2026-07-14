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Cómo pedir un robotaxi autónomo de Zoox: el taxi sin conductor de Amazon

El servicio requiere registro, método de pago y, en ocasiones, acceso mediante lista de espera

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Zoox opera robotaxis sin volante ni pedales en San Francisco, Las Vegas, Austin y Miami. (Reuters)
Zoox opera robotaxis sin volante ni pedales en San Francisco, Las Vegas, Austin y Miami. (Reuters)

La promesa de moverte por la ciudad en un vehículo totalmente autónomo, sin volante, sin pedales y sin un conductor al frente ya es una realidad. Empresas como Zoox, la compañía propiedad de Amazon, disponen de un servicio de este tipo de taxis (denominados robotaxis) al estilo de Uber (solicitud de movilidad por aplicativo).

Actualmente, el servicio de robotaxi está disponible se encuentra en fases de expansión activa en ciudades clave de Estados Unidos como Las Vegas (Nevada) y San Francisco (California), además de despliegues recientes y programas de prueba en Austin (Texas) y Miami (Florida).

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Si te encuentras en alguna de estas ubicaciones y quieres experimentar el futuro de la movilidad urbana, el proceso para abordar uno es sumamente sencillo. Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Los vehículos ofrecen asientos enfrentados y control individual de climatización y música. (Reuters)
Los vehículos ofrecen asientos enfrentados y control individual de climatización y música. (Reuters)

Cómo pedir tu Zoox paso a paso

A diferencia de los vehículos tradicionales autónomos que suelen ser coches adaptados, el Zoox fue diseñado desde cero para ser un transporte compartido. Para subirte a uno, solo debes seguir estos pasos:

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  • Descarga la aplicación: Busca y descarga la app oficial de Zoox en la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil (disponible para iOS y Android).
  • Regístrate y crea tu cuenta: Introduce tus datos personales, un número de teléfono de contacto y vincula un método de pago válido (tarjeta de crédito o débito).
  • Únete a la lista de acceso (si es necesario): Debido a la alta demanda y al despliegue progresivo por zonas, es posible que la app te pida unirte a una lista de espera o al programa de “Exploradores” antes de habilitar tu cuenta para viajar.
App Zoox
Los usuarios solicitan su vehículo autónomo desde la app oficial de Zoox. (Zoox)
  • Solicita tu viaje: Abre la app, introduce tu punto de partida y tu destino. El sistema te mostrará la tarifa estimada, el tiempo de llegada del robotaxi y te indicará un punto de encuentro seguro en la acera para abordar.
  • Aborda el vehículo: Cuando el Zoox llegue, sus puertas laterales corredizas se abrirán automáticamente. Sube, ponte cómodo en los asientos dispuestos cara a cara, abróchate el cinturón de seguridad y pulsa el botón “Start Ride” (Iniciar viaje) en la pantalla táctil para comenzar el trayecto.

¿Qué esperar una vez dentro del robotaxi?

El interior de Zoox se parece más a una pequeña sala de estar privada que al habitáculo de un coche tradicional. Al no tener asiento de conductor, la cabina cuenta con un diseño de asientos enfrentados tipo “carruaje” con capacidad para cuatro pasajeros.

Un sistema de cámaras y sensores brinda seguridad durante todo el trayecto y acceso a soporte humano. (Reuters)
Un sistema de cámaras y sensores brinda seguridad durante todo el trayecto y acceso a soporte humano. (Reuters)

Durante tu viaje, tendrás control absoluto de tu entorno a través de las pantallas táctiles individuales junto a los asientos:

  • Climatización personalizada: Puedes ajustar la temperatura de tu zona de manera independiente a la de los demás pasajeros.
  • Música a tu gusto: Conecta tu teléfono mediante Bluetooth para reproducir tus listas de reproducción en el sistema de audio premium del vehículo.
  • Carga de dispositivos: El habitáculo cuenta con puertos de carga rápida y bases de carga inalámbrica para tus dispositivos electrónicos.
  • Seguridad garantizada: El vehículo está equipado con un sistema de cámaras, radares y sensores LiDAR que le otorgan una visión de 360 grados. Además, si surge algún imprevisto o tienes alguna duda, puedes presionar un botón para comunicarte al instante con el equipo de soporte humano de Zoox.

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