Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

La inteligencia artificial se consolida como la opción preferida para buscar información en internet y desplaza a las redes sociales como recurso digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se consolida como la opción preferida de los usarios españoles para buscar información en internet, desplazando a las redes sociales como principal recurso digital para resolver dudas y tomar decisiones. Por lo que es clave entender cómo realizar esas búsquedas de forma correcta para obtener información real y concreta.

Un estudio del Observatorio PHI encontró que en España ocho de cada diez usuarios recurren a la IA para obtener datos de manera más rápida y personalizada. Esta tendencia responde a la saturación informativa de los canales tradicionales y a la capacidad de la IA para filtrar y organizar resultados en función de las necesidades de cada persona.

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Un 22% destaca la velocidad y eficiencia, un 30% valora la precisión y personalización de los resultados, y un 33% reconoce su utilidad aunque sigue cotejando la información con medios tradicionales. Solo el 16% de la población española prefiere continuar con la búsqueda manual, según los datos de la investigación.

Cómo buscar información en la IA de forma eficaz

Para aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial, es fundamental saber redactar correctamente las consultas o prompts. Y el primer paso para lograrlo es definir con claridad el objetivo de la búsqueda.

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La velocidad, la precisión y la personalización explican el uso de la inteligencia artificial, mientras solo el 16% prefiere la búsqueda manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pedirle a la IA una respuesta genérica suele arrojar resultados poco útiles o imprecisos; en cambio, una solicitud específica y bien estructurada optimiza las posibilidades de obtener información relevante.

Un buen prompt incluye un objetivo definido, el contexto necesario y una indicación clara sobre el formato o el tipo de resultado esperado.

Además, conviene añadir contexto relevante, como la necesidad que queremos resolver, la situación en la que estamos o si la IA debe asumir un rol para que responda desde esa visión.

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Esto permite ajustar el tono, el vocabulario y el nivel de detalle de la respuesta. También es útil ser específico sobre el formato deseado: pedir una lista, un resumen, una tabla o limitar la extensión del texto, según el caso.

Buscar información en la IA de forma eficaz requiere prompts con un objetivo claro, contexto y un formato de respuesta definido.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Dividir tareas complejas en pasos más pequeños ayuda a obtener resultados más precisos y manejables. Así, en vez de solicitar una entrada de blog completa de una sola vez, se puede pedir primero el esquema, después la introducción y finalmente cada sección por separado, guiando a la IA en cada etapa.

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Cómo verificar la información que nos da la IA

El auge del uso de la inteligencia artificial en búsquedas no elimina la necesidad de verificar la información obtenida. Según el Observatorio PHI, un 33% de los españoles afirma seguir contrastando los resultados de la IA con fuentes tradicionales.

Además, la confianza en las marcas que utilizan IA es un aspecto clave: el 89% de los consumidores considera que las empresas deberían informar cuando emplean inteligencia artificial en sus campañas o contenidos, y un 60% exige transparencia en todos los casos.

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Las opiniones sobre la publicidad generada con IA están divididas. Un 30% experimenta curiosidad o entretenimiento, pero un 36% siente incomodidad o desconfianza ante un uso excesivo o poco auténtico. Esto refuerza la importancia de estrategias transparentes y centradas en aportar valor real al usuario.

La transparencia sobre el uso de inteligencia artificial en campañas y contenidos es una demanda central para los consumidores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor manera de verificar la información proporcionada por la IA es solicitar referencias, comparar con fuentes oficiales y contrastar con medios reconocidos. Para temas sensibles como salud, finanzas o asuntos legales, la recomendación es siempre consultar fuentes acreditadas antes de tomar decisiones.

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Cuál es la manera ideal de interactuar con la IA

El modo en que se formula una consulta a la inteligencia artificial influye directamente en la calidad de la respuesta. Especialistas consultados por BBC recomiendan varias prácticas para mejorar la interacción:

Solicitar múltiples opciones en lugar de una sola respuesta, lo que permite comparar y reflexionar sobre la mejor alternativa.

Proporcionar ejemplos propios para que la IA adapte el estilo o el formato a las preferencias del usuario.

Pedir que la IA realice una entrevista, formulando preguntas para recopilar información antes de generar un texto definitivo.

Tener precaución con los juegos de rol: funcionan bien para tareas creativas o abiertas, pero pueden reducir la precisión en cuestiones que requieren exactitud.

Mantener la neutralidad en la formulación de preguntas, evitando sugerencias que puedan sesgar la respuesta.

Utilizar la cortesía (“por favor”, “gracias”) no mejora la precisión técnica, pero puede hacer más cómoda la interacción y fortalecer hábitos positivos en el trato con herramientas digitales.