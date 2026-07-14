Economía

Metrogas repartirá dividendos por primera vez desde 2001, mientras YPF define su venta

El directorio de la distribuidora de gas más grande del área metropolitana aprobó un pago de $100.000 millones. El Estado debe definir si extiende la licencia de distribución hasta 2047 y 13 empresas compiten por quedarse con la compañía

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MetroGas
Metrogas distribuye gas natural a más de 2,4 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires

Por primera vez en más de 25 años, Metrogas repartirá dividendos entre sus accionistas. El directorio de la distribuidora de gas aprobó este martes un pago en efectivo de $100.000 millones —unos USD 66 millones al tipo de cambio oficial— según el hecho relevante que la empresa envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

La decisión llega mientras YPF avanza en la venta de su participación en la compañía y el Estado nacional tiene pendiente una definición sobre el futuro de la concesión.

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El último antecedente de un reparto similar data de noviembre de 2001, cuando Metrogas abonó un dividendo intermedio antes de que la crisis económica argentina de ese año interrumpiera esa práctica. Desde entonces, la compañía no había vuelto a distribuir utilidades entre sus accionistas.

En su comunicación oficial a los reguladores, la empresa precisó que la operación “no vulnera compromisos contractuales ni financieros asumidos por la Sociedad” y que no requiere aprobación de terceros. Los fondos estarán disponibles el 23 de julio para quienes figuren como accionistas al 17 de ese mes

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Metrogas distribuye gas natural a más de 2,4 millones de clientes en su área de concesión, que abarca toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 11 partidos de la zona sur y sudoeste del Gran Buenos Aires (GBA). La compañía opera desde el 1° de diciembre de 1992, fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Se define la venta de Metrogas

La decisión se produce en un momento de múltiples definiciones para la distribuidora. Por un lado, el Estado nacional deberá resolver en los próximos meses si extiende la licencia de distribución de Metrogas por otros 20 años, hasta 2047, como compensación por los incumplimientos contractuales que se acumularon desde el inicio de la primera etapa de la concesión, a partir de 2001. Esa renovación es una variable que los potenciales compradores siguen de cerca, ya que determina el horizonte temporal del negocio que están evaluando.

factura-metrogas
La distribuidora de gas no repartía utilidades entre sus accionistas desde noviembre de 2001

En paralelo, YPF lleva adelante la venta de su tenencia accionaria en la compañía. La petrolera estatal, que tiene el 70% de las acciones y espera una transacción de alrededor de USD 700 millones, informó en abril que el proceso alcanzó la fase de due diligence, luego de que 13 compañías —locales e internacionales— presentaran ofertas no vinculantes el 9 de abril. Citigroup actúa como asesor financiero del proceso. La operación podría cerrarse en el transcurso de 2026, sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, aunque hasta la fecha no se firmó ningún acuerdo de carácter obligatorio.

La salida de la petrolera de mayoría estatal de Metrogas se inscribe en el Plan 4x4 de YPF, la hoja de ruta del presidente de la compañía, Horacio Marín, que apunta a la focalización en shale —con Vaca Muerta como eje— y a la salida de activos considerados no estratégicos, tanto en hidrocarburos convencionales como en otras áreas del negocio energético.

Bajo esa misma lógica, YPF aprobó la venta de Profertil, la principal productora de urea del país basada en Bahía Blanca, que se completó en diciembre de 2025 en una operación valuada en USD 1.200 millones.

Profertil
Profertil, con sede en el polo petroquímico de Bahía Blanca, produce cerca de 1,3 millones de toneladas de urea al año y abastece el 60% de la demanda interna del fertilizante

La venta de Profertil se concretó en dos etapas. A principios de septiembre del año pasado, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) acordaron con la canadiense Nutrien la compra del 50% que esta tenía en la empresa, en un contexto en que la multinacional venía de retirar inversiones en América Latina desde 2024. Esa operación estaba sujeta a que YPF no ejerciera el derecho de preferencia que le permitía igualar la oferta.

Una semana después, las compañías presentaron su oferta vinculante por el otro 50%, que estaba en manos de la petrolera estatal. A mediados de diciembre, Adecoagro y ACA se quedaron con el control total de la compañía, según confirmó YPF en un comunicado oficial. De esa manera, la firma dueña de la etiqueta Las Tres Niñas y la mayor cooperativa agrícola del país se quedaron con el control de una empresa que produce cerca de 1,3 millones de toneladas de urea al año y abastece aproximadamente el 60% de la demanda interna de ese fertilizante.

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