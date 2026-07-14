República Dominicana

“Ningún miembro de la institución está por encima de la ley”, asegura Faride Raful sobre la Policía dominicana

La titular de Interior y Policía afirmó, en la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, que no habrá privilegios en la institución y que habrá investigaciones y sanciones

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Faride Raful afirmó que todo agente de la Policía Nacional que viole la ley enfrentará consecuencias legales en República Dominicana. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Faride Raful afirmó que todo agente de la Policía Nacional que viole la ley enfrentará consecuencias legales en República Dominicana. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, aseguró que todo agente policial que viole la ley enfrentará las consecuencias legales, reafirmando que ningún miembro de la institución tiene privilegios por encima de la normativa vigente.

La funcionaria realizó estas declaraciones durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en un contexto de revisión de los avances en la reforma policial promovida por el Gobierno.

Raful destacó que la transformación de la Policía Nacional es uno de los principales retos institucionales bajo la actual administración. Según la ministra, este proceso busca “elevar los niveles de supervisión, transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución". En ese sentido, reiteró que cualquier actuación irregular será objeto de investigación y sanción: “Si la Policía actuó mal, tiene que tener una sanción”, afirmó la titular de Interior y Policía.

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La ministra de Interior y Policía ratificó en la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana que ningún miembro de la Policía Nacional está por encima de la ley. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
La ministra de Interior y Policía ratificó en la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana que ningún miembro de la Policía Nacional está por encima de la ley. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La ministra subrayó que la reforma policial representa un cambio estructural sin precedentes en la historia reciente del país, ya que la Policía Nacionalno había experimentado un proceso de transformación de esta magnitud en décadas. Raful enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y corregir debilidades, apostando por una policía “más profesional, transparente y cercana a la ciudadanía, con una labor preventiva orientada a proteger vidas y garantizar la seguridad pública”.

En cuanto a la responsabilidad de los mandos policiales, la ministra fue enfática: “No vamos a apañar ni someter a la impunidad a nadie que haya violentado la ley dentro de una institución”. Añadió que cualquier actuación que comprometa la responsabilidad de un miembro del cuerpo debe ser investigada y enfrentará el proceso correspondiente conforme al marco legal dominicano.

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La funcionaria explicó que la transformación institucional implica asumir decisiones difíciles e iniciar un proceso permanente de evaluación y mejora. Mencionó que el proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional fortalecerá los procedimientos de supervisión, institucionalizará protocolos de evaluación regulando por primera vez el uso de la fuerza en la labor policial. Este marco legal también robustecerá los controles internos con el objetivo de garantizar mayores niveles de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función.

Faride Raful sostuvo que cualquier actuación irregular en la Policía Nacional debe ser investigada y sancionada conforme al marco legal dominicano. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Faride Raful sostuvo que cualquier actuación irregular en la Policía Nacional debe ser investigada y sancionada conforme al marco legal dominicano. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Raful señaló que el compromiso del Gobierno con la transformación de la Policía Nacional incluye la disposición de asumir los costos y las exigencias de un proceso de esta naturaleza. “Este Gobierno asumió el compromiso, la responsabilidad y el costo que conlleva esa transformación”, remarcó la ministra, al sostener que el objetivo central es fortalecer la confianza ciudadana por medio de una policía profesional y plenamente sometida al imperio de la ley.

En el contexto de las recientes protestas ciudadanas, la ministra reafirmó el compromiso de las autoridades con el ejercicio democrático y el derecho a la libre expresión pacífica.

Manifestó que corresponde a las instituciones estatales escuchar las inquietudes de la población y trabajar para atender sus demandas dentro del marco institucional. Sostuvo que la autoridad debe actuar siempre bajo el respeto a la ley y en protección de los derechos fundamentales.

Raful defendió que la nueva legislación policial dotará a la Policía Nacional de herramientas para supervisar de manera más rigurosa a sus agentes y garantizar la transparencia en la toma de decisiones operativas.

La funcionaria resaltó la importancia de consolidar una policía moderna, capaz de responder a las necesidades actuales de la sociedad dominicana y alineada con los principios de legalidad.

El proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional regulará por primera vez el uso de la fuerza y fortalecerá los controles internos. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
El proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional regulará por primera vez el uso de la fuerza y fortalecerá los controles internos. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La ministra concluyó que transformar la Policía Nacional exige un esfuerzo sostenido del Estado y la voluntad de mantener controles efectivos sobre la actuación policial. El Gobierno mantiene su enfoque en fortalecer la institucionalidad y construir un cuerpo policial que actúe bajo la ley.

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