Guatemala

El Gobierno de Guatemala interviene 179 puentes a través del Ministerio de Comunicaciones

Las intervenciones alcanzaron 14 departamentos y se orientaron a reforzar la seguridad en carreteras, mejorar la circulación de personas y carga, y facilitar el acceso a escuelas, centros de salud y servicios

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Díptico de construcción vial. Un trabajador con carretilla en una carretera con vehículos. Un puente sobre un río, con coches y obreros.
Un trabajador de COVIAL empuja una carretilla en una carretera recién construida junto a un puente vehicular sobre un río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial intervino 179 puentes en Guatemala para reforzar la seguridad en plena temporada de lluvias, cuando el deterioro de carreteras y estructuras se acelera y la conectividad de comunidades, corredores de carga y accesos a servicios básicos depende de que la red vial siga operativa.

El dato adquiere peso por el contexto: hasta el 11 de julio, las lluvias habían afectado 236 carreteras y 12 puentes en el país, con más de 23.900 personas damnificadas desde el 19 de abril, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. El período lluvioso se extiende entre mayo y octubre.

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De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, los trabajos se desplegaron en 14 departamentos y buscaron mejorar la circulación de personas y mercancías, prolongar la vida útil de las estructuras y reducir riesgos para los conductores en rutas de uso diario.

Vehículos circulan en una carretera con un puente en construcción. Se observan operarios, conos, una excavadora, postes eléctricos y árboles
Un puente en proceso de construcción muestra el paso de vehículos y la presencia de operarios, con una excavadora amarilla visible entre la vegetación adyacente. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

Las lluvias presionan una red vial ya afectada en todo el país

La intervención fue ejecutada por Covial, dependencia de la cartera de Comunicaciones, en Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, San Marcos, Sololá y Suchitepéquez, entre otros departamentos. La selección de los puentes respondió a criterios técnicos basados en el estado de las estructuras y su nivel de uso.

El mantenimiento incluyó limpieza de elementos de apoyo, reparaciones de losas y rellenos, trabajos en barandales y estructuras metálicas, y aplicación de pintura de señalización. En puentes de concreto también se atendieron remates y otros componentes estructurales.

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Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, varios departamentos del norte del país presentan saturación de suelos superior al 90%. Esa condición eleva la probabilidad de crecidas y deslizamientos que pueden comprometer carreteras y puentes.

La respuesta directa a la necesidad operativa de la temporada es esa: mantenimiento preventivo para evitar un deterioro más rápido por agua, humedad y arrastre de sedimentos. Cuando una estructura no recibe atención periódica, queda más expuesta a daños que luego exigen rehabilitaciones mayores y cierres viales más largos.

Dos puentes concentraron intervenciones en corredores de alto tránsito

Entre las obras destacadas figura el puente El Tule, ubicado sobre la CA-01 Oriente en la ruta hacia Asunción Mita y la frontera con El Salvador. Ese punto es estratégico porque concentra un alto volumen de transporte de carga y de pasajeros entre el oriente del país y los pasos fronterizos.

También recibió atención prioritaria el puente Bella Vista, que conecta Antigua Guatemala con Ciudad Vieja, en Sacatepéquez. Allí se ejecutó mantenimiento estructural y se colocó una nueva carpeta asfáltica para mejorar la circulación en un corredor de alta actividad turística y comercial.

La cartera sostuvo que estas obras permiten mantener operativas rutas clave durante todo el año y mejorar el flujo vehicular en corredores productivos.

El objetivo no se limita al tránsito particular: también apunta al desplazamiento de mercancías y a la continuidad de actividades económicas que dependen del transporte terrestre.

Cada puente atendido cumple además una función de acceso. Facilita el traslado de productos agrícolas hacia los mercados, sostiene la llegada a escuelas y centros de salud y mantiene comunicadas a comunidades rurales que, en algunos casos, dependen de esas vías como único acceso disponible.

En zonas donde las lluvias pueden aislar aldeas durante días, el estado de una estructura incide de manera directa en la movilidad cotidiana y en la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Para Guatemala, cuya red vial articula rutas nacionales, departamentales y caminos rurales en una geografía de tramos complejos, la conservación de puentes tiene impacto directo en la actividad agrícola, comercial y social del país.

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