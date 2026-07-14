Costa Rica acelera su apuesta por la energía solar para reducir la dependencia del agua y atraer inversiones millonarias

El parque solar del Tecnológico de Costa Rica permite reducir entre un 25% y un 30% el consumo eléctrico de la institución y funciona como el principal centro de investigación en energía solar de Centroamérica. Crédito: TEC

La imagen de Costa Rica como líder mundial en energías limpias está estrechamente ligada a una matriz eléctrica en la que predominan las fuentes renovables. Sin embargo, el Gobierno considera que ese liderazgo necesita una nueva etapa: aprovechar el potencial del sol para fortalecer la seguridad energética del país.

Actualmente, cerca del 70% de la electricidad nacional proviene de centrales hidroeléctricas. Aunque esta característica ha permitido que el país genere casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, también representa un desafío en períodos de sequía asociados al fenómeno climático de El Niño, cuando disminuye la disponibilidad de agua en los embalses.

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Ante ese escenario, la apuesta oficial es acelerar el desarrollo de proyectos solares tanto públicos como privados, incorporando nuevas plantas al Sistema Eléctrico Nacional y promoviendo que los costarricenses instalen paneles fotovoltaicos en sus viviendas y negocios.

Uno de los principales argumentos del Gobierno es el costo de esta tecnología. Según las autoridades, la electricidad producida mediante plantas solares representa menos de la mitad del costo de otras alternativas de generación, además de ofrecer una fuente abundante y disponible durante gran parte del año.

Pese al potencial, la participación de la energía solar en la producción eléctrica nacional continúa siendo reducida. Mientras países como Chile ya obtienen alrededor del 22.3% de su electricidad mediante esta fuente, en Costa Rica el aporte aún no alcanza el 1%.

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El Gobierno impulsa la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas como parte de una estrategia para disminuir la dependencia de la generación hidroeléctrica durante períodos de sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revertir esa situación, uno de los principales laboratorios del país se encuentra en Cartago. El Centro de Investigación en Energía Solar del Tecnológico de Costa Rica desarrolla estudios sobre generación fotovoltaica y opera un parque solar diseñado para reducir entre un 25% y un 30% del consumo eléctrico de la institución.

Los investigadores destacan que la producción diaria del complejo equivale al consumo mensual de aproximadamente cinco viviendas. Además del ahorro económico, cada jornada de operación evita la emisión de más de 41 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero.

La estrategia también contempla proyectos de generación a gran escala en Guanacaste, una de las provincias con mayor radiación solar del país. En Cañas avanza la construcción de la planta solar Las Cañas, cuya capacidad instalada permitirá abastecer de electricidad a unas 10,000 familias, equivalentes a cerca de 40,000 personas.

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Paralelamente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsa nuevos desarrollos fotovoltaicos. Entre ellos destaca un proyecto de 80 megavatios cuya inversión ronda los ₡45,000 millones (USD 99,4 millones) y que beneficiaría a unas 160,000 personas una vez entre en operación.

El Gobierno asegura que durante la actual administración se incorporarán cinco plantas solares adicionales, además de dos grandes proyectos desarrollados por el ICE, con el objetivo de diversificar la matriz eléctrica y disminuir la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

La apuesta oficial no se limita a las grandes inversiones. También busca incentivar el autoconsumo mediante la instalación de paneles solares en viviendas y pequeños negocios.

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Ese es el caso de Ricardo Oreamuno, propietario de un salón de belleza en San Pedro de Montes de Oca, quien hace once años decidió instalar un sistema fotovoltaico. Según relata, la inversión redujo significativamente su factura eléctrica.

Para el Ejecutivo, experiencias como esta evidencian que la energía solar puede convertirse no solo en una herramienta para disminuir los costos de electricidad, sino también en un mecanismo para democratizar la generación energética y fortalecer la resiliencia del sistema nacional.

Cada vez más hogares y comercios instalan paneles solares para reducir sus facturas eléctricas y producir parte de la energía que consumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sostienen además que abrir el mercado a proyectos solares de gran escala podría movilizar inversiones cercanas a los ₡250,000 millones (USD 552,5 millones) de aquí a 2030, dinamizando la economía y generando nuevas oportunidades para el sector energético.

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Con esa hoja de ruta, Costa Rica pretende consolidar una nueva etapa de su transición energética: complementar la fortaleza de sus recursos hídricos con el aprovechamiento del sol, una fuente abundante que, según el Gobierno, permitirá mantener el liderazgo del país en energías limpias mientras responde a los desafíos climáticos y a la creciente demanda eléctrica.