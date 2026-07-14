Costa Rica

Costa Rica acelera su apuesta por la energía solar para reducir la dependencia del agua y atraer inversiones millonarias

El país centroamericano busca convertir a la energía solar en el próximo pilar de su matriz eléctrica. El Gobierno impulsa una estrategia para ampliar la generación fotovoltaica a gran escala y promover el autoconsumo en hogares y empresas

Guardar
Google icon
El parque solar del Tecnológico de Costa Rica permite reducir entre un 25% y un 30% el consumo eléctrico de la institución y funciona como el principal centro de investigación en energía solar de Centroamérica. Crédito: TEC
El parque solar del Tecnológico de Costa Rica permite reducir entre un 25% y un 30% el consumo eléctrico de la institución y funciona como el principal centro de investigación en energía solar de Centroamérica. Crédito: TEC

La imagen de Costa Rica como líder mundial en energías limpias está estrechamente ligada a una matriz eléctrica en la que predominan las fuentes renovables. Sin embargo, el Gobierno considera que ese liderazgo necesita una nueva etapa: aprovechar el potencial del sol para fortalecer la seguridad energética del país.

Actualmente, cerca del 70% de la electricidad nacional proviene de centrales hidroeléctricas. Aunque esta característica ha permitido que el país genere casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, también representa un desafío en períodos de sequía asociados al fenómeno climático de El Niño, cuando disminuye la disponibilidad de agua en los embalses.

PUBLICIDAD

Ante ese escenario, la apuesta oficial es acelerar el desarrollo de proyectos solares tanto públicos como privados, incorporando nuevas plantas al Sistema Eléctrico Nacional y promoviendo que los costarricenses instalen paneles fotovoltaicos en sus viviendas y negocios.

Uno de los principales argumentos del Gobierno es el costo de esta tecnología. Según las autoridades, la electricidad producida mediante plantas solares representa menos de la mitad del costo de otras alternativas de generación, además de ofrecer una fuente abundante y disponible durante gran parte del año.

Pese al potencial, la participación de la energía solar en la producción eléctrica nacional continúa siendo reducida. Mientras países como Chile ya obtienen alrededor del 22.3% de su electricidad mediante esta fuente, en Costa Rica el aporte aún no alcanza el 1%.

PUBLICIDAD

Planta solar fotovoltaica con filas de paneles azules sobre terreno marrón. Tres trabajadores con casco caminan. Al fondo, colinas verdes y un volcán humeante bajo cielo azul.
El Gobierno impulsa la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas como parte de una estrategia para disminuir la dependencia de la generación hidroeléctrica durante períodos de sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revertir esa situación, uno de los principales laboratorios del país se encuentra en Cartago. El Centro de Investigación en Energía Solar del Tecnológico de Costa Rica desarrolla estudios sobre generación fotovoltaica y opera un parque solar diseñado para reducir entre un 25% y un 30% del consumo eléctrico de la institución.

Los investigadores destacan que la producción diaria del complejo equivale al consumo mensual de aproximadamente cinco viviendas. Además del ahorro económico, cada jornada de operación evita la emisión de más de 41 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero.

La estrategia también contempla proyectos de generación a gran escala en Guanacaste, una de las provincias con mayor radiación solar del país. En Cañas avanza la construcción de la planta solar Las Cañas, cuya capacidad instalada permitirá abastecer de electricidad a unas 10,000 familias, equivalentes a cerca de 40,000 personas.

Paralelamente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsa nuevos desarrollos fotovoltaicos. Entre ellos destaca un proyecto de 80 megavatios cuya inversión ronda los ₡45,000 millones (USD 99,4 millones) y que beneficiaría a unas 160,000 personas una vez entre en operación.

El Gobierno asegura que durante la actual administración se incorporarán cinco plantas solares adicionales, además de dos grandes proyectos desarrollados por el ICE, con el objetivo de diversificar la matriz eléctrica y disminuir la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

La apuesta oficial no se limita a las grandes inversiones. También busca incentivar el autoconsumo mediante la instalación de paneles solares en viviendas y pequeños negocios.

Ese es el caso de Ricardo Oreamuno, propietario de un salón de belleza en San Pedro de Montes de Oca, quien hace once años decidió instalar un sistema fotovoltaico. Según relata, la inversión redujo significativamente su factura eléctrica.

Para el Ejecutivo, experiencias como esta evidencian que la energía solar puede convertirse no solo en una herramienta para disminuir los costos de electricidad, sino también en un mecanismo para democratizar la generación energética y fortalecer la resiliencia del sistema nacional.

Casa con tejado oscuro, paneles solares en el tejado y en extensión, dos cajas de conexiones, dos unidades de batería blancas en la pared, césped, arbustos y árboles.
Cada vez más hogares y comercios instalan paneles solares para reducir sus facturas eléctricas y producir parte de la energía que consumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sostienen además que abrir el mercado a proyectos solares de gran escala podría movilizar inversiones cercanas a los ₡250,000 millones (USD 552,5 millones) de aquí a 2030, dinamizando la economía y generando nuevas oportunidades para el sector energético.

Con esa hoja de ruta, Costa Rica pretende consolidar una nueva etapa de su transición energética: complementar la fortaleza de sus recursos hídricos con el aprovechamiento del sol, una fuente abundante que, según el Gobierno, permitirá mantener el liderazgo del país en energías limpias mientras responde a los desafíos climáticos y a la creciente demanda eléctrica.

Temas Relacionados

Costa RicaEnergía solarPaneles solaresMatriz energéticaFenómeno de El NiñoEnergía hidroeléctrica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana explora cooperación con Estados Unidos para reforzar la atención primaria en salud

La delegación dominicana analizará estrategias de prevención, diagnóstico temprano y campañas comunitarias para mejorar la calidad de vida y reducir la carga de enfermedades crónicas, con énfasis en acceso equitativo a servicios de salud

República Dominicana explora cooperación con Estados Unidos para reforzar la atención primaria en salud

Nicaragua liberará a más de 2,000 presos comunes y eleva a 6,400 las excarcelaciones del año

La salida de los reclusos hacia un esquema de cumplimiento de condena en casa coincidirá con el 47 aniversario de la revolución sandinista y se formalizará en un acto oficial en ‘La Modelo’

Nicaragua liberará a más de 2,000 presos comunes y eleva a 6,400 las excarcelaciones del año

Madre nicaragüense denuncia la desaparición de su hija y dos nietas ligadas a Daniel Ortega

Elpidia Castillo exige respuestas sobre el paradero de su hija Elvia Junieth y sus dos nietas, desaparecidas desde marzo de 2025 en medio de denuncias de abuso sexual que vinculan a Daniel Ortega.

Madre nicaragüense denuncia la desaparición de su hija y dos nietas ligadas a Daniel Ortega

El Gobierno de Guatemala interviene 179 puentes a través del Ministerio de Comunicaciones

Las intervenciones alcanzaron 14 departamentos y se orientaron a reforzar la seguridad en carreteras, mejorar la circulación de personas y carga, y facilitar el acceso a escuelas, centros de salud y servicios

El Gobierno de Guatemala interviene 179 puentes a través del Ministerio de Comunicaciones

Guatemala se perfila como un destino clave para el turismo religioso en Centroamérica

Durante un congreso de turismo religioso en San Salvador, Adrián Lomello señaló que la región concentra una oferta espiritual y cultural amplia, y propuso construir consensos antes de trazar estrategias para ampliar ese segmento

Guatemala se perfila como un destino clave para el turismo religioso en Centroamérica

TECNO

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

Si a tu hijo le gusta jugar con bloques de construcción estos 5 videojuegos son ideales para él

ENTRETENIMIENTO

Youtuber marroquí irá a prisión por grabarse comiendo un perro callejero: “Un peligroso nivel de desconexión de los valores humanos”

Youtuber marroquí irá a prisión por grabarse comiendo un perro callejero: “Un peligroso nivel de desconexión de los valores humanos”

Influencer desató críticas por correr 5 kilómetros en su asiento durante un partido del Mundial

Mick Jagger lamentó no haber conocido a Elvis Presley por seguir el consejo de John Lennon: “Fue realmente estúpido”

“Su cuerpo se agotó”: revelan cómo fueron las últimas semanas de Sam Neill antes de su muerte

Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará entre Argentina e Inglaterra: “Hay mucho estrés en la familia”

MUNDO

La unidad antiterrorista confirmó que el crimen de Ann Widdecombe fue un “ataque selectivo”

La unidad antiterrorista confirmó que el crimen de Ann Widdecombe fue un “ataque selectivo”

Donald Trump notificó al Congreso sobre la reanudación de los ataques militares contra Irán

Misiles, licencias y producción nacional: el plan de Ucrania para sostener una guerra sin final cercano

Qué medidas recomiendan los especialistas para reducir el riesgo de ataques de animales salvajes en parques y reservas naturales

Ucrania recibirá este año cuatro cazas Rafale franceses, un radar antiaéreo y misiles