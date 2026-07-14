Más de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores: cómo protege Estados Unidos cada sede del Mundial 2026

Estados Unidos reforzó la seguridad del Mundial 2026 con al menos 1.600 agentes en cada sede durante las semifinales y la final

Con las semifinales entre Francia y España y Argentina e Inglaterra, y la definición del Mundial prevista para el fin de semana, Estados Unidos reforzó el dispositivo de seguridad desplegado en las sedes del torneo. El esquema, que involucra fuerzas federales, estaduales y locales, fue analizado en Infobae al Mediodía por el especialista Andrei Serbin Pont, quien explicó cómo funciona una arquitectura diseñada para minimizar cualquier riesgo dentro y fuera de los estadios.

Tomando como ejemplo el operativo implementado en Kansas durante los últimos partidos disputados allí, Serbin Pont sostuvo que el despliegue refleja la lógica que se mantiene en todas las sedes. “El dispositivo de seguridad va a tener por lo menos 1.600 agentes dispuestos en la zona”, explicó, y detalló que el objetivo no es únicamente custodiar los estadios, sino también proteger hoteles, delegaciones, fan fests y otros puntos de concentración de público.

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Una arquitectura de seguridad que va mucho más allá de los estadios

Según explicó el especialista, el operativo comienza mucho antes del ingreso a la cancha. “Los hoteles están teniendo un área perimetral para protegerlos de cualquier tipo de participación de drones en la zona. No necesariamente un dron es una amenaza letal contra alguien, pero también es una cuestión de privacidad, de resguardo y de seguridad operacional”, señaló.

La seguridad del Mundial 2026 incluye perímetros en hoteles, convoyes custodiados y pantallas para resguardar a las selecciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

A ese esquema se suman convoyes custodiados para los traslados de las selecciones y pantallas instaladas para dificultar la visibilidad de los sectores donde permanecen los planteles. “Estados Unidos va a estar desplegando esos perímetros en torno a los hoteles y resguardando la seguridad con diferentes mecanismos, incluso unas pantallas que tratan de ofuscar la visibilidad de las áreas donde se mantienen las dos selecciones”, explicó.

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Serbin Pont recordó además que una de las principales inversiones realizadas para el Mundial fue la incorporación de sistemas antidrones y remarcó que el dispositivo excede ampliamente el perímetro de los estadios. “Esto no solo aplica alrededor del hotel o de la cancha. También se aplica a los fan fests, que tienen su perímetro designado para drones y un dispositivo propio con fuerzas de reacción rápida”, afirmó.

Más de 400 organismos coordinados y una respuesta preparada para cualquier escenario

El analista destacó que la magnitud del operativo radica en la coordinación entre organismos con funciones muy diferentes. “Son 400 agencias en total que están coordinando. Por eso estamos hablando de una inversión de aproximadamente mil millones de dólares”, sostuvo.

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El operativo del Mundial 2026 protege estadios, hoteles, delegaciones, fan fests y otros puntos de concentración de público en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

Ese esquema integra policías locales y estaduales con organismos federales como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y unidades especializadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sobre estas últimas, explicó que los grupos tácticos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) fueron incorporados para ampliar la capacidad de respuesta frente a situaciones de alta complejidad.

“Lo que necesitan es tener la mayor cantidad de medios y personal disponible en caso de una emergencia”, señaló. Entre los escenarios contemplados aparece la posibilidad de un active shooter, un tipo de ataque que, según indicó, “probablemente es una de las situaciones que más ha preocupado durante este Mundial”. Frente a esa hipótesis, agregó, “la idea es tener múltiples grupos de respuesta rápida que puedan responder inmediatamente”.

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Francotiradores, disuasión y vigilancia permanente

Dentro de ese dispositivo también se encuentran los francotiradores ubicados en posiciones estratégicas de los estadios, una práctica habitual en los grandes eventos deportivos organizados en Estados Unidos.

Más de 400 organismos, entre policías locales, FBI, Homeland Security e ICE, coordinan el dispositivo de seguridad del Mundial 2026 (REUTERS/David Ryder)

“Los nidos de francotiradores ya son una costumbre. La mayoría de los estadios tienen un espacio designado para que puedan monitorear todo lo que ocurre dentro de la tribuna y de la cancha”, explicó Serbin Pont. Según detalló, estos equipos operan en binomios integrados por un tirador y un observador, mientras otros permanecen ocultos para ampliar la capacidad de vigilancia.

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Incluso dejó una reflexión que resume la lógica del operativo: “El francotirador que encuentran suele ser el que quieren que piensen que encuentran”. Para el especialista, la visibilidad de parte del despliegue cumple también una función preventiva. “En este tipo de situaciones la presencia contribuye a la disuasión”, afirmó al explicar por qué la mayoría de los efectivos trabaja plenamente identificada.

El desafío de controlar hinchadas mezcladas y prevenir incidentes

Más allá de las amenazas extraordinarias, Serbin Pont advirtió que uno de los principales desafíos pasa por la convivencia entre hinchas de distintas selecciones dentro de un mismo estadio. A diferencia de otros países, en Estados Unidos no existe una separación física estricta entre las parcialidades.

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El operativo del Mundial 2026 prevé grupos de respuesta rápida ante emergencias como un active shooter en las sedes de Estados Unidos (REUTERS/Lee Smith)

“Vos podés tener varios focos y es difícil de controlar justamente porque son focos. No necesitás que sea un grupo generalizado de personas violentas: alcanza con que algunos individuos generen situaciones tensas”, explicó.

A su entender, el incremento en la cantidad de efectivos también responde a esa realidad. “El aumento de agentes dirigidos a la seguridad del evento creo que responde a tener suficiente recurso humano para afrontar una situación de tensión o algo más grande”, agregó.

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Durante el programa, la periodista Flavia Pittella también describió el nivel de control observado en las tribunas. Contó que en cada sector había personal de seguridad supervisando permanentemente el comportamiento del público y que cualquier bandera era revisada antes de autorizar su ingreso. En ese contexto, Serbin Pont confirmó que para el encuentro entre Argentina e Inglaterra se reforzó la prohibición de ingresar banderas con referencias a las Islas Malvinas y recordó que esa medida había sido ratificada por la ministra de Seguridad.

Los estadios del Mundial 2026 en Estados Unidos cuentan con francotiradores en posiciones estratégicas para vigilancia y disuasión (AP Foto/Lindsey Wasson)

Un dispositivo pensado para reducir al mínimo el margen de error

Aunque reconoció que las principales alertas vinculadas con posibles ataques terroristas disminuyeron con el correr del torneo, Serbin Pont sostuvo que las autoridades estadounidenses mantienen el mismo nivel de preparación porque el objetivo es reducir al máximo cualquier posibilidad de incidente.

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“No creo que estemos en una situación de alerta. Pero cuando sos anfitrión de una actividad de estas te querés asegurar por todos lados de que no haya margen de error”, afirmó. Por esa razón, explicó, durante los partidos decisivos es esperable encontrar una mayor presencia policial, personal de seguridad privada y unidades tácticas desplegadas en las inmediaciones de los estadios y de las zonas destinadas a los fanáticos.

El especialista recordó además que el esquema preventivo comenzó incluso antes del inicio de la competencia. “Ya se sabía desde antes de que empezara el Mundial la lista de 33.000 personas que no iban a poder entrar a ninguno de los estadios”, señaló. Para Serbin Pont, esa planificación previa, sumada a la coordinación entre cientos de organismos y al uso intensivo de tecnología, explica por qué Estados Unidos montó uno de los dispositivos de protección más ambiciosos que haya acompañado a una Copa del Mundo.

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