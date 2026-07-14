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La primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko presentó oficialmente su renuncia

El Parlamento aprobó la dimisión en el marco de una remodelación de gabinete ordenada por Zelensky, sin que se conozca aún quién la sucederá

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La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, quien presentó este martes su renuncia al cargo (archivo/EFE/EPA/Andrii Nesterenko)
La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, quien presentó este martes su renuncia al cargo (archivo/EFE/EPA/Andrii Nesterenko)

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, presentó oficialmente este martes su renuncia con el acuerdo del Parlamento, en el marco de una remodelación gubernamental ordenada por el presidente Volodimir Zelensky.

Anunciada el domingo como parte de un "cambio de estrategia política“, esta renovación de gabinete tiene lugar sin conocerse aún el nuevo jefe de gobierno.

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“La resolución” para aprobar la dimisión de Sviridenko “fue adoptada”, según anunció el Parlamento ucraniano en su sitio web.

“Gracias a todos por su apoyo. Fue un honor trabajar para Ucrania”, publicó Sviridenko en las redes sociales, junto a una foto de ella en el Parlamento haciendo un corazón con sus manos.

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En otro mensaje, la política defendió su balance, destacando la gestión de la crisis energética durante el último invierno -pese a los daños en las infraestructuras causados por los bombardeos rusos- y los avances en materia económica.

Una gestión marcada por el vínculo con Washington

La primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko, junto al presidente Volodimir Zelenski, en una sesión del Parlamento poco después de asumir el cargo en julio de 2025 (archivo/REUTERS/Andrii Nesterenko)
La primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko, junto al presidente Volodimir Zelenski, en una sesión del Parlamento poco después de asumir el cargo en julio de 2025 (archivo/REUTERS/Andrii Nesterenko)

Nombrada en el cargo en julio de 2025, Sviridenko mantenía buenas relaciones con los funcionarios estadounidenses. Negoció un acuerdo de inversión en minerales con Washington tras el enfrentamiento del presidente Donald Trump con Zelensky en el Despacho Oval.

La remodelación del gobierno se produce en un momento decisivo de la guerra con Rusia, que ya dura más de cuatro años, con Moscú intensificando su campaña de ataques con misiles balísticos y con Kiev planeando producir sistemas de defensa aérea Patriot de diseño estadounidense.

Zelensky agradeció el domingo el trabajo de Sviridenko, a quien afirmó haberle ofrecido “liderar una nueva e importante área de relaciones con un socio clave”, sin dar más detalles.

El cargo de primer ministro no suele conllevar competencias en materia de estrategia militar ni de las operaciones en el frente, ámbitos en los que el presidente y sus mandos militares toman las decisiones.

Los posibles candidatos a sucederla

Según diversos medios ucranianos, los principales candidatos a encabezar el próximo gobierno son el ex primer ministro y actual ministro de Energía Denis Shmigal, el ministro de Transformación Digital Mijaílo Fédorov, el alcalde de Járkov Íhor Terekhov y el director de la empresa estatal de petróleo y gas Naftogaz, Serguéi Koretski.

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