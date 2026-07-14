Netanyahu advirtió a los líderes iraníes que Israel responderá si es atacado: “No esperen que la situación se mantenga tranquila”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a los líderes de Irán que Israel responderá con firmeza ante cualquier agresión. Durante una conferencia, el mandatario afirmó: “Les digo a los líderes iraníes: no esperen que la situación se mantenga tranquila si nos atacan”, subrayando que su gobierno no permanecerá pasivo ante posibles acciones hostiles.

También enfatizó: “Se acabaron los tiempos en que alguien nos atacaba y no respondíamos con un golpe decisivo”.

El pasado 8 de junio, Israel atacó instalaciones petroquímicas en el suroeste de Irán como represalia a los recientes misiles lanzados desde territorio iraní hacia Israel. Este hecho marcó una escalada en el conflicto entre ambos países.

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Netanyahu reiteró su postura al declarar: “Se acabaron los tiempos en que se podía atacarnos impunemente”; al tiempo que añadió: “Lo demostramos al enfrentarnos al eje del mal de Irán, y seguiremos actuando con contundencia contra cualquiera que nos perjudique. Así hemos actuado y así seguiremos haciéndolo”.

Estados Unidos restableció el bloqueo marítimo a los puertos de Irán

Los dichos de Netanyahu se produjeron luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completara en la madrugada de este martes una tercera ola consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, después de que el mandatario advirtiera que el país sería golpeado “muy fuerte” y afirmara: “No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada”. Horas después, el mando militar estadounidense informó que la ofensiva tuvo como objetivo capacidades militares iraníes vinculadas al estrecho de Ormuz.

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Poco después de los bombardeos, los Emiratos Árabes Unidos informaron que misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros emiratíes que navegaban por el carril sur del estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán. El ataque dejó un miembro de la tripulación muerto y ocho personas heridas.

Tras los ataques nocturnos, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) reivindicó en la mañana de este martes nuevos bombardeos con misiles y drones contra la base naval de Jufair, en Baréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, y aseguró que también alcanzó una base aérea en Jordania utilizada por las fuerzas estadounidenses.

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Irán se adjudicó ataques contra objetivos de EEUU en el Golfo Pérsico

Tras el fracaso del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de las hostilidades la semana pasada, Trump afirmó que el estrecho permanecerá abierto “con o sin Irán” y anunció que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% a los buques que transiten por esa vía marítima para cubrir los costos de seguridad.

En respuesta, el alto mando militar iraní sostuvo que Washington no tiene autoridad sobre el futuro del estrecho, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, escribió en X: "Teherán será siempre el guardián del estrecho“.

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