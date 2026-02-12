Vale la pena o no comprar una Wii U en 2026: la respuesta correcta

El principal atractivo de la Wii U en la actualidad reside en su potencial como consola para modificar. (Difusión)

En 2026, la pregunta sobre si conviene adquirir una Wii U sigue generando debate entre coleccionistas, nostálgicos y aficionados al modding. Aunque la mayor parte de su biblioteca ya se encuentra disponible en plataformas más actuales, la consola mantiene un atractivo particular por su versatilidad y funciones exclusivas.

Su GamePad y la retrocompatibilidad nativa la diferencian de otras alternativas del mercado, convirtiéndola en una opción para perfiles muy específicos.

Razones para comprar una Wii U en 2026

El principal atractivo de la Wii U en la actualidad reside en su potencial como consola para modificar. Muchos la consideran el centro de modding definitivo, ya que permite instalar software que amplía enormemente sus capacidades.

La Nintendo Wii U tiene experiencias únicas, como Nintendo Land. NINTENDO

Gracias a distintas herramientas, se pueden emular juegos de NES, SNES, Nintendo 64 y hasta Wii, además de ejecutar títulos de GameCube de manera nativa mediante soluciones como Nintendont. Esta flexibilidad atrae tanto a entusiastas de la emulación como a quienes buscan revivir títulos clásicos en hardware original.

Además de su potencial para modding, la Wii U mantiene en exclusiva algunos juegos muy valorados que no han sido portados a Nintendo Switch ni a otras plataformas. Títulos como The Legend of Zelda: The Wind Waker HD y Twilight Princess HD permanecen como referentes de la consola, y su mejor versión sigue siendo la de Wii U.

También hay experiencias únicas, como Nintendo Land, que aprovechan el GamePad de formas imposibles de replicar con emulación o adaptaciones.

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD para Wii U es una remasterización en alta definición (1080p) del clásico de GameCube. (Nintendo)

Retrocompatibilidad y valor en el mercado de segunda mano

Otra característica relevante de la Wii U es su retrocompatibilidad nativa con la Wii. Esto significa que puede reproducir todos los discos originales de Wii y permite el uso de periféricos clásicos como los Wiimotes y la Balance Board, sin necesidad de adaptadores adicionales.

Ahora bien, quienes buscan una consola versátil para acceder a dos generaciones de juegos encuentran aquí un punto a favor evidente.

En cuanto al mercado de segunda mano, la Wii U se consigue a precios que varían entre los 60 euros y los 170 euros, dependiendo del estado del equipo y de si incluye el GamePad. Este accesorio resulta fundamental, ya que es difícil y costoso de reemplazar por separado.

La Nintendo Wii regresa a la actualidad con el lanzamiento de un nuevo videojuego físico. EFE / FRANCK ROBICHON

La relación calidad-precio sigue siendo favorable para quienes priorizan el acceso a títulos exclusivos, capacidades de modding o la nostalgia de la experiencia original de Nintendo.

¿Vale la pena comprar una Wii U en 2026?

Si el objetivo es experimentar con modificaciones, disfrutar juegos exclusivos que aún no han sido portados o contar con una plataforma retrocompatible para Wii y Wii U, la inversión puede resultar muy satisfactoria.

La Wii U mantiene su atractivo en 2026 para un público específico que valora la personalización, los títulos únicos y la experiencia original de Nintendo. Analizar el uso que se le va a dar y el precio del mercado de segunda mano resulta clave antes de tomar la decisión de compra.

Metal Canary se convierte en el primer juego físico para Nintendo Wii desde 2019, reavivando el interés en la consola retro. (Shutterstock)

La Nintendo Wii sorprende en 2026 con el lanzamiento de un nuevo juego

La Nintendo Wii regresa a la actualidad con el lanzamiento de un nuevo videojuego físico, algo que no ocurría desde 2019. A pesar de haber sido declarada obsoleta y de estar fuera de producción desde hace años, la consola recibirá en 2026 el título Metal Canary, un shoot ‘em up de desplazamiento lateral creado por el estudio brasileño Nai Adventure.

Esta novedad busca reavivar el interés por una de las consolas más exitosas de la historia, que superó los 101 millones de unidades vendidas desde su estreno en 2006 y cuya vida comercial oficial se extendió hasta 2013.

Metal Canary apuesta por la esencia retro, tanto en su diseño pixel-art como en la jugabilidad inspirada en los clásicos de arcade. El título está pensado para aprovechar los controles emblemáticos de la Wii, como el Wii Remote y el nunchuk, ofreciendo una experiencia fiel al espíritu original de la consola.

Con este lanzamiento, Nai Adventure pretende no solo homenajear la época dorada de la Wii, sino también captar la atención de quienes valoran las consolas y mecánicas tradicionales.