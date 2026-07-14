Tres hermanos se entregan a las autoridades dominicanas por el homicidio de un repartidor en Santiago

La DICRIM recibió a los imputados junto a sus familiares después de la presión policial y del avance de la investigación en Santiago./ (Redes Diego Pesqueira)

Tres hermanos, entre ellos un adolescente, se entregaron de manera voluntaria a las autoridades dominicanas tras una intensa persecución e investigación policial, por su presunta implicación en el homicidio de un repartidor durante una riña ocurrida en el sector Hato Mayor, en Santiago. Los detenidos, Eudis Martínez Henríquez, alias “El Pana”, de veintiún años; Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias “Cocote”, de diecinueve años; y un menor de dieciséis años, eran activamente buscados desde el fin de semana, cuando se registró el incidente en un local de comida donde trabajaba la víctima, identificada como Joel Rivera Heredia, conocido como “King”, de veinticuatro años.

De acuerdo con el reporte policial, el conflicto que desencadenó el homicidio se originó por una disputa social. Durante la riña, Rivera Heredia recibió varias heridas provocadas con un arma cortopunzante, lesiones que derivaron en su muerte según el diagnóstico del médico legista.

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La Policía Nacional informó que los tres imputados decidieron presentarse en la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) en compañía de familiares, tras la presión ejercida por la operatividad policial y la cercanía de los agentes en su búsqueda. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes, mientras que las investigaciones continúan para determinar posibles implicaciones de otros involucrados en el caso.

Tres hermanos se entregaron a la Policía Nacional por el homicidio de un repartidor tras una riña ocurrida en Hato Mayor, Santiago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó sobre el caso en sus redes sociales y destacó que la entrega de los hermanos se produjo gracias al despliegue de búsqueda y acciones investigativas que incluyeron la difusión de fotografías y la coordinación con las comunidades locales.

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La institución reiteró que mantiene la vigilancia en Santiago y otras provincias con el objetivo de reducir los niveles de violencia y esclarecer hechos delictivos recientes.

En un caso paralelo, que reafirma la tendencia de entregas y capturas tras operativos policiales, la Policía Nacional detuvo a Deilin Medina, alias “Robín”, de treinta y cuatro años, quien admitió su participación en al menos tres robos cometidos en diferentes puntos del Distrito Nacional. La captura de Medina, residente en el sector El Caliche, Los Pinos, se concretó luego de labores de inteligencia de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, con asiento en María Auxiliadora. El sospechoso fue localizado durante un operativo de búsqueda e intentó escapar junto a otros individuos, pero fue capturado de inmediato por los agentes.

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Policía Nacional mantiene operativos e investigaciones para esclarecer los delitos en República Dominicana./ (Policía Nacional)

Durante el proceso investigativo, Medina confesó su vinculación con el robo de una guagua marca Fiat Fiorin, de la que sustrajo una cámara de video, extensiones eléctricas y un canasto, para posteriormente venderlos a un transeúnte. Además, admitió haber participado en el robo de una vivienda en el sector 27 de Febrero, donde se llevó RD$10.000 (USD 170) en efectivo y un televisor. El tercer caso confirmado corresponde al hurto de redes eléctricas de un local comercial en Villa María. La Policía Nacional destacó que estos hechos generaron preocupación en las comunidades afectadas, por su impacto económico y el incremento del sentimiento de inseguridad en el Distrito Nacional.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, conforme a los procedimientos legales establecidos y en cumplimiento del Código Penal de República Dominicana, que prevé penas de prisión severas para quienes incurren en robo con violencia o reincidencia. Según la institución, la rápida intervención permitió esclarecer los hechos y recuperar parte de los bienes sustraídos, mientras que las investigaciones continúan para identificar a posibles colaboradores y esclarecer otros delitos similares reportados a comienzos de 2026.

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Ambos casos reflejan la presión sostenida de las autoridades para combatir los delitos violentos y contra la propiedad, así como la importancia de la colaboración ciudadana y la labor de inteligencia policial en la prevención y resolución de crímenes recientes en República Dominicana.