El Salvador registra la primera muerte por dengue en 2026 y suma 21 casos confirmados

El Ministerio de Salud registró la primera muerte por dengue en El Salvador en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud registra la primera muerte por dengue en El Salvador durante 2026. El caso se produce en un año donde, entre el 1 de enero y el 4 de julio, se han reportado 21 casos confirmados y 23 egresos hospitalarios relacionados con la enfermedad.

En el mismo periodo, se contabilizan 2,460 casos sospechosos de dengue. El grupo de 10 a 19 años es el más afectado, con 797 casos sospechosos. Le siguen los menores de 5 a 9 años (645 casos) y los de uno a cuatro años (360 casos).

Durante la semana comprendida entre el 28 de junio y el 4 de julio, se confirmaron tres nuevos casos positivos de dengue, mientras que la semana anterior se habían registrado dos. Esta diferencia refleja el comportamiento de los casos en el periodo reciente.

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El Ministerio de Salud señala que 10 municipios presentan una afectación leve por dengue, entre ellos San Salvador centro, La Libertad centro, Santa Ana centro, La Paz oeste y San Miguel oeste. Además, en 15 municipios como La Unión sur, San Vicente sur, Sonsonate este, San Miguel norte y Chalatenango norte, el índice larvario supera el promedio nacional.

El Salvador reportó 21 casos confirmados de dengue y 23 egresos hospitalarios entre el 1 de enero y el 4 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la fecha, las autoridades han registrado 11 casos sospechosos de chikungunya y 26 de zika, sin embargo, ninguno fue confirmado en el país.

Características del dengue según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el dengue es una infección viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados con el virus DENV. La enfermedad predomina en climas tropicales y subtropicales, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas.

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La OMS estima que aproximadamente la mitad de la población mundial corre riesgo de contraer dengue y que anualmente se producen entre 100 y 400 millones de infecciones. En la mayoría de los casos, las infecciones son leves o asintomáticas, aunque pueden presentarse complicaciones graves e incluso la muerte.

El control del dengue depende del manejo del vector transmisor. Actualmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad ni para sus formas graves. La detección temprana y el acceso a la atención médica contribuyen a reducir la mortalidad.

Síntomas, evolución y prevención

El dengue puede ser asintomático o causar fiebre alta (40 °C), dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, ganglios inflamados y erupción cutánea. Estos síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la infección y duran de dos a siete días.

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Los casos sospechosos de dengue sumaron 2,460 y el grupo de 10 a 19 años concentró la mayor afectación. (Freepik)

En casos graves, los síntomas pueden incluir dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración rápida, sangrado nasal o de encías, fatiga, sangre en el vómito o heces, sed excesiva, piel pálida y fría, y debilidad. Las personas que han tenido dengue previamente tienen un mayor riesgo de formas graves. Ante síntomas severos, se recomienda buscar atención médica inmediata.

Para reducir el riesgo, la OMS recomienda usar ropa que cubra la piel, mosquiteros, repelentes y mantener limpios los recipientes de agua domésticos. Es importante eliminar criaderos de mosquitos y aplicar insecticidas en depósitos exteriores.

El tratamiento del dengue se basa en el control de los síntomas, con reposo, hidratación y uso de acetaminofén (paracetamol), evitando antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y la aspirina.

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Actualmente existe una vacuna (QDenga) autorizada en algunos países, destinada a niños de 6 a 16 años en zonas de alta transmisión. Otras vacunas se encuentran en evaluación, pero su uso aún no es generalizado.