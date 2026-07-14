Nayib Bukele defiende la reelección presidencial indefinida y se prepara para buscar su tercer mandato en El Salvador

ARCHIVO: Bukele responde en redes sociales a las críticas sobre la reelección indefinida, destacando ejemplos de democracias parlamentarias internacionales (Foto AP/Salvador Meléndez).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió públicamente la reelección presidencial indefinida, habilitada en el país desde julio de 2025 tras una reforma constitucional, en medio de su preparación para postularse a un tercer mandato consecutivo.

Esta mañana 14 de julio, el mandatario respondió a las críticas sobre este cambio normativo y argumentó que el modelo se encuentra en varias democracias consolidadas.

En un mensaje publicado en la red social X, Bukele respondió a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien cuestionó la reciente habilitación de la reelección indefinida en El Salvador. Jiménez Sandoval señaló que el país se sumó a “un club” integrado por Venezuela y Nicaragua en la región.

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Bukele replicó en su cuenta oficial: “También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal”.

El mandatario también argumentó que en las llamadas “democracias parlamentarias”, la población no elige directamente a su jefe de Gobierno, sino que este es designado por los partidos o coaliciones mayoritarias.

“El simple hecho de agregarle la palabra ‘democracia’ como adjetivo no lo convierte automáticamente en un sistema más democrático”, escribió. Además, sostuvo que esos partidos pueden sustituir al jefe de Gobierno sin necesidad de una elección popular directa.

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Nayib Bukele responde a críticas sobre la reelección indefinida en El Salvador con una publicación en X, donde compara el sistema salvadoreño con democracias parlamentarias de otros países.

Justificación legal y legitimidad democrática

En su defensa de la reelección indefinida, Bukele subrayó que la reforma constitucional fue aprobada por una “supermayoría legislativa, otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas”. El presidente insistió en que las elecciones salvadoreñas han contado con observación internacional y que ningún organismo multilateral ni país ha objetado su carácter transparente y democrático.

Además, el mandatario comparó la situación de El Salvador con otros modelos políticos, mencionando que existen países con monarquías hereditarias y sistemas de gobierno variados, y que cada nación elige su propio camino constitucional. Añadió que prácticamente todos los Estados han modificado sus constituciones, en algunos casos por vías violentas, y que en El Salvador el proceso se realizó “por medio de una fiesta cívica en las urnas”.

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El partido Nuevas Ideas (NI), al que pertenece Bukele, informó que el mandatario ganó la candidatura presidencial en unas primarias realizadas el domingo, donde no tuvo contrincantes visibles. El anuncio, reportado por varios medios locales, marca el primer paso formal para que Bukele busque un tercer mandato consecutivo.

La Asamblea Legislativa, aprobó y ratificó el 31 de julio de 2025 una reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de El Salvador, sin un debate previo. Con esta medida, Bukele quedó habilitado para buscar la reelección más allá de los dos períodos consecutivos que anteriormente permitía la ley fundamental del país.

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Nayib Bukele argumenta en X que la reelección indefinida existe en democracias parlamentarias y cuestiona que estos sistemas sean considerados más democráticos que la elección directa del jefe de Gobierno por parte del pueblo.

La reforma también extendió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la inscripción de candidaturas para las presidenciales de 2027 se abrirá entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.

Nayib Bukele, de 42 años, asumió su primer mandato presidencial el 1 de junio de 2019 y fue reelegido para un segundo período en 2024, en ese momento a pesar de que la Constitución lo prohibía. De acuerdo con datos recogidos por AFP, con la reforma de 2025 se habilitó la posibilidad de un tercer mandato consecutivo. De resultar electo en 2027, Bukele podría mantenerse en el cargo hasta 2033, considerando la ampliación del período presidencial a seis años.

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Según encuestas recientes, Bukele mantiene altos índices de popularidad, impulsados por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, aunque enfrenta crecientes demandas en materia económica.