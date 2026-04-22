Escándalo en empresa de MrBeast: exempleada presenta demanda por acoso laboral y ambiente tóxico

Una exempleada de MrBeast, llamada Lorrayne Mavromatis, presentó una demanda alegando que sufrió “angustia emocional intencional”. (Instagram: mrbeast)

Una exempleada del popular creador de contenido MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, identificada como Lorrayne Mavromatis, presentó una demanda en la que alega haber sufrido “angustia emocional intencional” por acoso en la empresa encargada de la producción del contenido del youtuber.

Según el documento, le pidieron trabajar durante su licencia de maternidad y fue despedida pocas semanas después de su regreso.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Distrito Este de Carolina del Norte, también sostiene que Mavromatis y otras empleadas fueron humilladas por compañeros varones, quienes mantenían un ambiente laboral tóxico y discriminatorio.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito del Este de Carolina del Norte, indica que Mavromatis y otras empleadas fueron humilladas por colegas varones.

En la demanda se lee que Donaldson le pedía que abandonara reuniones donde el resto de los asistentes eran hombres. De acuerdo con Mavromatis, en una reunión de equipo, un colega masculino le indicó que “se callara” o “dejara de hablar” cuando expresaba su opinión.

Asimsimo, Mavromatis afirma que fue víctima de acoso sexual y comentarios sobre su apariencia, incluso por parte del ex director ejecutivo, James Warren, primo de MrBeast.

“Durante su empleo, la demandante experimentó y observó que otras empleadas sufrían acoso sexual que era tolerado o incluso perpetuado por sus supervisores”, se lee en el documento.

“Por ejemplo, el ex director ejecutivo de la empresa, James Warren, sometió a la demandante a acoso sexual al obligarla a mantener reuniones privadas en su casa mientras hacía comentarios sobre cómo lucía con su ropa”, agregan.

Mavromatis sostiene que fue víctima de acoso sexual y de comentarios sobre su aspecto, incluso por parte del ex director ejecutivo, James Warren, primo de MrBeast. REUTERS/Mohammed Benmansour

En el texto también se indica que Mavromatis reportó el acoso y el ambiente hostil a la entonces jefa de Recursos Humanos, Sue Parisher, madre de Jimmy Donaldson. Sus quejas fueron calificadas de “infundadas”.

Cabe señalar que la demanda recoge que:

“Según la información disponible, durante el periodo laboral de la demandante, MrBeast no contaba con un manual de empleados que estableciera políticas y prácticas laborales estándar. En su lugar, MrBeast entregaba a los empleados un manual titulado “Cómo tener éxito en la producción de MrBeast”, que incluía apartados como “Está bien que los chicos sean infantiles”, entre otros".

En 2024, Donaldson enfrentó una demanda presentada por ex participantes de su programa de telerrealidad Beast Games, quienes aseguran haber sido víctimas de “maltrato crónico”, negligencia y acoso sexual.

En 2024, Donaldson fue demandado por ex participantes de su reality Beast Games. REUTERS/Hamad I Mohammed

MrBeast no ha realizado declaraciones referente a la reciente demanda.

Qué pide la exempleada de MrBeast

La exempleada de MrBeast solicita en su demanda que el tribunal declare que los demandados violaron la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) y la política pública de Carolina del Norte.

Además, pide el pago de salarios y beneficios perdidos, una indemnización adicional conforme a la FMLA, y la reincorporación a su antiguo cargo como directora de operaciones o, en su defecto, una compensación por salario futuro.

También solicita daños compensatorios y punitivos bajo la ley estatal, el pago de honorarios legales, intereses previos y posteriores al fallo, y cualquier otra medida que el tribunal considere adecuada.

En su demanda, la exempleada pide al tribunal que declare que los demandados violaron la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) y la política pública de Carolina del Norte. (Amazon)

Qué empresas tiene MrBeast

MrBeast ha construido un imperio empresarial a partir de su éxito como creador de contenido en YouTube. Su empresa principal es MrBeast Productions, la productora responsable de sus populares videos y proyectos virales.

Además, Donaldson diversificó sus negocios con el lanzamiento de Beast Burger, una cadena de restaurantes virtuales que opera bajo el modelo de “cocinas fantasmas” en asociación con locales de comida rápida en Estados Unidos y otros países.

Otro emprendimiento es Feastables, una marca de snacks y chocolates que apuesta por ingredientes de calidad y estrategias de marketing ligadas a los retos y sorteos característicos de MrBeast.

MrBeast ha desarrollado un imperio empresarial gracias a su éxito en YouTube. (X: Mr. Beast)

También ha impulsado proyectos de impacto social como Team Trees y Team Seas, iniciativas globales para la reforestación y la limpieza de océanos, respectivamente, gestionadas en colaboración con otras personalidades y organizaciones.

Además de sus empresas principales, MrBeast ha colaborado con marcas y ha invertido en startups tecnológicas y plataformas de medios digitales.