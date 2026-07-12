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La alegría de Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial: “Lo que consiguió este equipo es histórico”

El DT habló tras el 3-1 de la Albiceleste que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo

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Lionel Scaloni habló ante los medios tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, luego de la victoria ante Suiza en Kansas City. El director técnico de la Selección analizó el rendimiento de sus dirigidos tras el encuentro correspondiente a los cuartos de final frente al conjunto helvético.

La verdad que hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte, es la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó”, comenzó Scaloni.

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“Hay que ser realista. Tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una semifinal nuevamente”, agregó el DT.

Scaloni durante el partido (Reuters/Denny Medley)
Scaloni durante el partido (Reuters/Denny Medley)

En semifinales, la selección argentina enfrentará a Inglaterra el miércoles desde las 16, en un duelo que definirá uno de los lugares en la final del Mundial 2026. Los británicos avanzaron tras eliminar a Noruega por 2-1 en tiempo extra en Miami, con dos goles de Jude Bellingham.

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Ante ese panorama, Scaloni fue consultado sobre si el duelo con los ingleses tenía un significado especial. “No, da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega. Nos vamos a encontrar esto, un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador y vamos a recuperar, que necesitamos recuperar, creo que es lo más importante”, sostuvo el DT oriundo de Pujato.

Por otro lado, el triunfo ante Suiza extendió una racha que se sostiene desde que el técnico asumió el cargo: Argentina alcanzó las semifinales en cada competencia que disputó bajo su conducción. El registro abarca el tercer puesto en la Copa América 2019, los títulos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 —con una goleada 3-0 ante Italia—, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, donde la Albiceleste venció 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez en el tiempo extra.

Además, con este encuentro, Scaloni llegó a 102 partidos al mando del elenco nacional albiceleste. Sus registros indican que, con este triunfo, ganó 75 veces, empato otras 18 y se fue derrotado en nueve ocasiones.

El tanto que abrió el marcador ante los suizos llegó al minuto 9, cuando Alexis Mac Allister anticipó a la defensa en el primer palo y conectó de cabeza un centro de Lionel Messi desde el córner izquierdo para superar al arquero Gregor Kobel.

Luego, en el complemento, Dan Ndoye igualó el encuentro. El suizo trepó por la izquierda, le ganó la espalda a Nahuel Molina y definió dentro del área para decretar el 1-1. Poco tiempo después, Breel Embolo fue expulsado con doble amarilla. El delantero suizo, que arrastraba una amonestación del primer tiempo, simuló una falta de Leandro Paredes: el árbitro cobró la infracción en primera instancia y mostró tarjeta al volante argentino, pero el VAR intervino para corregir la decisión al comprobar que Paredes no llegó a tocarlo.

Ya en el alargue, aparecieron los nueves: Julián Álvarez y Lautaro Martínez aportaron sus cuotas goleadoras para sellar el triunfo, una vez más, sufrido.

El partido tuvo además un gesto de homenaje: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó a la FIFA autorización para que los jugadores usaran un brazalete negro en memoria de Antonio Ubaldo Rattín, histórico capitán de Boca Juniors y figura de dos Mundiales con la camiseta albiceleste, fallecido a los 89 años.

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