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El corte en el ojo que sufrió Lionel Messi durante el duelo entre Argentina y Suiza del Mundial 2026

El astro rosarino debió ser atendido en pleno encuentro de cuartos de final

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Mundial 2026 - Argentina Suiza - Messi ojo lastimado
El corte en el ojo derecho de Lionel Messi durante el partido contra Suiza (AP Photo/Ed Zurga)

La selección argentina volvió a consumar una sufrida clasificación en el Mundial 2026 al imponerse por 3-1 sobre Suiza en el tiempo extra en Kansas City y se medirá contra Inglaterra en las semifinales del certamen. Lionel Messi amplió su leyenda al convertirse en el máximo asistidor de las Copas del Mundo con su centro para el tanto de Alexis Mac Allister, aunque también quedó en el centro de los flashes por un corte en su ojo derecho. El capitán de la Albiceleste tuvo que ser atendido por los médicos al tener la zona del párpado ensangrentada.

La secuencia sucedió durante el segundo tiempo regular. Las cámaras de la transmisión oficial capturaron a Messi con una molestia en el rostro y, segundos más tarde, con sangre en el ojo derecho, situación que el árbitro João Pinheiro no advirtió. El problema se extendió durante varios minutos y el futbolista aprovechó una interrupción para arrojarse agua en la zona.

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Más tarde, durante la pausa de hidratación del complemento, uno de los médicos del cuerpo técnico argentino lo atendió mientras empezaba a notarse la hinchazón en el párpado derecho. Pese a la herida y a la incomodidad, pudo continuar el juego sin mayores complicaciones.

Respecto al desarrollo del partido, su aparición 32 partidos en Copas del Mundo, el capitán argentino le dio el pase gol a Alexis Mac Allister en el 1 a 0 parcial y alcanzó 11 asistencias, una marca que lo convirtió en el máximo asistidor en la historia de los Mundiales. A los 39 años, el rosarino superó a Fritz Walter, que tenía 10, y dejó detrás a Raymond Kopa, Uwe Seeler y Diego Maradona, todos con ocho. La acción se produjo a los 10 minutos en el estadio de Kansas City, con un centro que terminó en la cabeza del volante del Liverpool.

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Ese partido también consolidó a Messi como el futbolista con más apariciones en la historia del torneo. Llegó a 32 y amplió la diferencia sobre Cristiano Ronaldo, que suma 27, Lothar Matthäus, con 25, Miroslav Klose, con 24, y Paolo Maldini, con 23.

Su recorrido mundialista se distribuye entre Alemania 2006, con tres partidos; Sudáfrica 2010, con cinco; Brasil 2014, con siete; Rusia 2018, con cuatro; Qatar 2022, con siete; y la actual edición en Estados Unidos, México y Canadá, donde ya acumula seis. Argentina avanzó hasta las semifinales, por lo que se asegurará al menos ocho encuentros en este certamen.

En goles, sus números también empujan otro capítulo de esa carrera. Lleva 21 tantos en Mundiales: uno en 2006, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y ocho en 2026. La única edición en la que no convirtió fue Sudáfrica 2010.

Con esa cifra, el capitán argentino ya superó el registro histórico de Miroslav Klose y disputa con Kylian Mbappé la cima de los máximos artilleros de la competencia, ya que el francés suma 20. Además, con ocho goles en este Mundial 2026, persigue el récord de tantos en una misma edición, vigente desde 1958.

Los médicos de Argentina solucionaron el problema del corte en el ojo de Messi durante la pausa de hidratación (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los médicos de Argentina solucionaron el problema del corte en el ojo de Messi durante la pausa de hidratación (REUTERS/Agustin Marcarian)

La otra secuencia que marcó la noche llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Messi discutió en el centro del campo con el árbitro portugués Joao Pinheiro. La transmisión oficial captó el intercambio que luego se multiplicó en las redes sociales. El capitán argentino le dijo: “Hablá bien, no faltés el respeto. A mí hablame bien. Yo te hablé bien”. El episodio no surgió por una jugada puntual, sino por el tono del diálogo entre ambos en pleno partido.

Finalmente, la selección conducida por Lionel Scaloni clasificó a las semifinales del Mundial 2026 gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra. El próximo miércoles 15 de julio se medirá contra Inglaterra en Atlanta desde las 16:00 (hora argentina) para alcanzar la final de la Copa del Mundo nuevamente.

Messi se mojó la zona afectada por el corte en reiteradas oportunidades (REUTERS/Lee Smith)
Messi se mojó la zona afectada por el corte en reiteradas oportunidades (REUTERS/Lee Smith)

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