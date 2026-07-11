Modo Haaland en WhatsApp: cómo activarlo en cinco pasos

El modo Haaland en WhatsApp consiste en cinco pasos. Crédito obligatorio: Vincent Carchietta-Imagn Images

El modo Haaland en WhatsApp hace referencia a una serie de configuraciones que debes realizar de manera manual para personalizar tu experiencia en la aplicación móvil al estilo de futbolista noruego.

Por ejemplo, puedes descargar la canción viral que hace referencia al jugador y ajustarla como tono de llamada o cambiar tu fondo de chats por una del delantero.

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Asimismo, puedes optimizar el almacenamiento de la app a través de la papelera de WhatsApp, para que el rendimiento del celular sea tan eficiente como Haaland.

Ten presente que se trata de una serie de ajustes que debes realizar por iniciativa propia, no es una función de WhatsApp.

El modo Haaland hace referencia a una serie de ajustes que cada usuario debe activar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para cambiar el tono de las llamadas de WhatsApp en el modo Haaland, primero debes descargar su canción viral. Hecho esto, sigue estos pasos:

Abre Ajustes en tu teléfono. Entra en Sonido y vibración. Selecciona Tono de llamada. Elige una melodía predeterminada o toca el símbolo “+” (o “Añadir tono”) para seleccionar una canción desde tus archivos.

Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp

Para cambiar el fondo de los chats en WhatsApp en el modo Haaland, empieza por descargar una foto del jugador. Una vez la tengas, debes considerar este paso a paso:

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Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a Chats y luego a Tema predeterminado del chat. Pulsar Fondo y Seleccionar desde Fotos. Escoger la foto de interés.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Dónde está la papelera de WhatsApp

Sigue estos pasos para encontrar la papelera de WhatsApp y eliminar archivos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a Ajustes. Dirigirse a Almacenamiento y datos y luego a Administración de almacenamiento. Ir al apartado que aparece debajo de Revisa y elimina elementos. Para eliminar un elemento, solo hay que pulsar la opción Seleccionar, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Al liberar espacio, tu celular será más eficiente. Así como Haaland en la cancha.

Seguir el canal del Manchester City en WhatsApp

Otro paso importante del modo Haaland en WhatsApp es seguir el canal del club en el que juega: Manchester City. El proceso para hacerlo es:

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Abrir WhatsApp. Ir a Novedades. En el buscador, ingresar “Man City Español”.

En este canal, puedes recibir actualizaciones sobre el club de Erling Haaland.

En este canal, los usuarios se pueden enterar de actualizaciones en español del Manchester City. (WhatsApp)

Crear grupos para ver los partidos de Haaland

Crear grupos en WhatsApp para ver los partidos de Haaland es una forma práctica de organizarse con amigos y no perderse ninguna jugada.

Primero, define quién administrará el grupo y fija una regla simple: horarios, respeto y lo que consideres.

Luego comparte el enlace del partido, el canal de transmisión o el lugar donde se juntarán. Usa encuestas para elegir la hora y el lugar, y el mensaje fijado para dejar la información clave.

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Funciones de WhatsApp para el Mundial 2026

WhatsApp lanzó un paquete de funciones especiales para acompañar el Mundial 2026 y convertir la aplicación en el centro de la experiencia futbolera.

WhatsApp presenta nuevas funciones en su plataforma para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo un directorio de canales, un sticker de la pelota Adidas Trionda y efectos de llamada. (WhatsApp)

La más visible es la actualización del emoji de fútbol: durante todo el torneo, el balón clásico fue reemplazado por Trionda, el balón oficial diseñado por Adidas, que aparece tanto en mensajes como en reacciones.

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Para las videollamadas grupales, la plataforma incorporó efectos temáticos que permiten añadir balones flotantes, fondos de cancha y stickers en el rostro, lo que hace más festivo seguir los partidos a distancia.

También llegó un paquete de stickers de fútbol pensado para reaccionar ante los goles, los penales fallados y las polémicas arbitrales sin escribir una sola palabra.

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En cuanto a información, WhatsApp habilitó un directorio exclusivo de canales de fútbol donde los usuarios encuentran resultados en tiempo real, conteos regresivos de cada partido y contenido detrás de escena de sus equipos favoritos.

Los canales además pueden publicar en los estados, de modo que sus actualizaciones aparecen junto a los estados de los contactos. Por último, Meta AI responde preguntas sobre posiciones, jugadores y lugares cercanos para ver los partidos.

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