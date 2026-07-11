La reacción de Vanesa Carbone tras las palabras de Marta Fort sobre la sexualidad de su padre: “Una falsa realidad”

Un díptico presenta los retratos de Vanesa Carbone, con gafas en un estudio, y Marta Fort, con camiseta de fútbol en un auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vanesa Carbone rompió el silencio en X tras las declaraciones de Marta Fort sobre la sexualidad de su padre, el empresario y performer Ricardo Fort. La criminóloga —quien trabajó junto a El Comandante y fue vinculada durante años con él en distintos medios— agradeció públicamente que la hija del empresario nunca la incluyera en la lista de supuestas “novias” que su padre, según contó la influencer, contrataba para apariciones televisivas.

Las palabras de Marta llegaron el 9 de julio desde Miami, donde cubre la Copa del Mundo para la plataforma de streaming Blender. Durante una transmisión junto al periodista Tomás Mazza, la influencer fue consultada sobre la orientación sexual de su padre. La respuesta fue directa: “¿Con qué mujeres estuvo?”, replicó ante la mención de sus vínculos mediáticos con el sexo opuesto. Luego agregó, sin rodeos: “No te hagas el pel..., dale”.

PUBLICIDAD

Marta aclaró que tanto ella como su hermano Felipe conocieron desde muy chicos la realidad familiar. “Mi papá siempre fue gay. Nosotros entendimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual”, afirmó. Contó además que desde el jardín de infantes hablaban con naturalidad sobre su historia y el proceso de gestación subrogada que permitió a su padre convertirse en padre. “En el jardín contábamos que no teníamos mamá y sobre el alquiler de vientre. La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros”, relató.

El posteo en X de Vanesa Carbone agradeciendole a Marta Fort

Sobre las mujeres que acompañaron a su padre en la televisión —entre ellas Virginia Gallardo, Erika Mitdank y Claudia Ciardone— fue contundente: “Las chicas que aparecían en televisión, él nunca nos dijo que eran sus novias. En casa eso se sabía, era una estrategia de exposición mediática”. Y remató: “Él contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara y luego se iba a casa con su pareja gay”.

PUBLICIDAD

El relato de Marta no mencionó a Carbone en ese grupo. Y ese silencio fue todo para la criminóloga.

Desde su cuenta en X (@criminologiaarg), Carbone publicó un mensaje dirigido a “Martu” en el que agradeció sus palabras y denunció 13 años de cobertura mediática con titulares que calificó de falsos. “Crearon y construyeron una falsa realidad, haciéndole creer a las personas una mentira, algo inexistente. Me compararon con personas, mujeres, que nada tenían que ver conmigo, cuando yo era compañera de trabajo, amiga y jamás formé parte de esa mentira”, escribió. Y apuntó directamente contra los medios: “13 años diciendo la verdad, sin embargo, jamás importó. Xq lo único q interesaba era q ustedes vendan, titular falsamente para tener likes y clikbait.”

PUBLICIDAD

Vanesa Carbone respondió un posteo en X sobre el orgullo que Ricardo Fort tendría por sus hijos

En una segunda publicación, Carbone respondió a una usuaria que celebraba el orgullo que sentiría Ricardo Fort por sus hijos. La criminóloga contestó con dos palabras: “Muy orgulloso.” El tuit superó los 2.000 “me gusta”.

El vínculo entre Carbone y Fort siempre estuvo teñido de ambigüedad pública. En julio de 2012, el propio empresario alimentó la especulación durante una entrevista en el programa Impacto 9: “Hay una mujer por la que casi vuelvo a la heterosexualidad. Trabajó conmigo… es Vanesa Carbone”, declaró. Esa frase, que recorrió los medios de la época, fue uno de los disparadores de años de titulares que Carbone siempre rechazó. En esa misma entrevista, Fort aclaró que la relación laboral había terminado mal: “Aunque me dolió lo que pasó con ella, pero se desubicó y no podía faltarle respeto a la Tauro. Tengo códigos y siempre hago lo que tengo que hacer”, dijo en referencia a la periodista Marcela Tauro, con quien Carbone había tenido un enfrentamiento que le costó el puesto en el programa.

PUBLICIDAD

Vanesa Carbone junto a Ricardo Fort en el programa Fort Night Show

Años después de aquel episodio, Carbone construyó una carrera en la criminología y se alejó del mundo del espectáculo. Las declaraciones de Marta Fort esta semana le dieron, según sus propias palabras, la validación pública que los medios nunca le habían otorgado.