Blue Origin, de Jeff Bezos, ya trabaja en la tecnología para centros de datos IA en el espacio

No es la única empresa tecnológica que explora nuevas formas de procesamiento avanzado fuera del planeta para responder a la demanda creciente de energía y capacidad

Blue Origin, la empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, desarrolla desde hace más de un año tecnología para centros de datos de inteligencia artificial en el espacio, según informó a The Wall Street Journal una fuente con conocimiento del proyecto.

Esta iniciativa responde a la elevada demanda de procesamiento de datos y energía que exige la inteligencia artificial, en un contexto donde los principales actores tecnológicos y aeroespaciales buscan trasladar la infraestructura crítica de computación fuera de la Tierra para transformar la industria tecnológica y el consumo energético global.

Blue Origin trabaja en soluciones para operar centros de datos de gran escala en órbita, aprovechando las condiciones únicas del espacio. Bezos prevé que, en un plazo de 10 a 20 años, la construcción de centros de datos capaces de funcionar con gigavatios de potencia será una realidad fuera del planeta.

El fundador de Amazon argumentó en octubre de 2025 que la disponibilidad continua de energía solar orbital permitirá superar en rendimiento y costos a los centros de datos terrestres.

“Podremos superar el costo de los centros de datos terrestres en el espacio en las próximas dos décadas”, declaró Bezos en aquella oportunidad. “Estos gigantescos centros de entrenamiento... se construirán mejor en el espacio, porque allí tenemos energía solar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay nubes, ni lluvia, ni mal tiempo”, agregó.

SpaceX y Google: proyectos paralelos en la órbita

Mientras Blue Origin impulsa su proyecto, SpaceX y Google exploran iniciativas afines. SpaceX, dirigida por Elon Musk, planea aprovechar una versión avanzada de sus satélites Starlink para alojar cargas de computación de inteligencia artificial.

Esta propuesta fue presentada a inversores dentro del contexto de una potencial venta de acciones que podría valorar la empresa en USD 800.000 millones. Musk, sin embargo, calificó de inexactos los reportes sobre dicha valoración.

Por otra parte, Reuters informó que SpaceX busca obtener más de USD 25.000 millones mediante una oferta pública inicial en 2026, lo que elevaría la valoración de la compañía a más de USD 1 billón.

En el ámbito tecnológico, Google presentó el Project Suncatcher, una iniciativa de investigación anunciada en noviembre para escalar el aprendizaje automático en el espacio. Sundar Pichai, director ejecutivo, reconoció los riesgos de llevar centros de datos fuera de la Tierra, pero consideró que la dimensión futura de la computación justifica el intento.

“Obviamente, es una apuesta arriesgada... pero cuando realmente piensas en la cantidad de computación que necesitaremos, empieza a tener sentido y es cuestión de tiempo”, afirmó Pichai. Google prevé contar con una unidad de procesamiento de inteligencia artificial (TPU) en el espacio para 2027.

Ventajas técnicas y desafíos de la computación espacial

El traslado de centros de datos a la órbita terrestre implica ventajas técnicas notables. El espacio ofrece acceso ininterrumpido a energía solar, lo que elimina la necesidad de baterías y disminuye los costos operativos de alimentación y refrigeración.

Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, señaló que el espacio es el entorno de menor costo para los centros de datos, una perspectiva que coincide con las declaraciones de Musk sobre los beneficios energéticos de la órbita. La ausencia de nubes y lluvias permite un suministro energético estable, lo que podría revolucionar la eficiencia de la computación avanzada.

No obstante, se presentan obstáculos técnicos y dudas sobre la viabilidad económica de estas iniciativas. Los partidarios de la computación espacial reconocen la dificultad de igualar el rendimiento de los centros de datos en la Tierra, que alojan miles de chips de inteligencia artificial.

Los escépticos advierten que los desafíos tecnológicos podrían estar subestimados y que la competitividad en costos será difícil de lograr, especialmente si las restricciones energéticas y de recursos terrestres se alivian en los próximos años. La magnitud de la infraestructura necesaria, con estimaciones de cientos de gigavatios anuales, representa un desafío sin precedentes.

