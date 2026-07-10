Honduras

Gobierno de Honduras prevé concluir en agosto la liquidación de siete instituciones creadas en la administración anterior

La Comisión Liquidadora informó que el cierre operativo de las entidades finalizará en agosto, mientras que el proceso administrativo quedará en manos de la Secretaría de Finanzas durante septiembre.

Guardar
Google icon
Leonel Núñez informó que siete instituciones serán liquidadas completamente durante agosto. La Comisión Liquidadora asegura que el proceso avanza conforme al cronograma establecido (Foto: Secretaria de Finanzas Honduras)
Leonel Núñez informó que siete instituciones serán liquidadas completamente durante agosto. La Comisión Liquidadora asegura que el proceso avanza conforme al cronograma establecido (Foto: Secretaria de Finanzas Honduras)

El Gobierno de Honduras prevé concluir durante el mes de agosto la liquidación total de al menos siete institucionescreadas durante la administración anterior, informó el comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, quien aseguró que el proceso avanza conforme al cronograma establecido.

Según explicó el funcionario, las entidades quedarán completamente liquidadas una vez finalicen sus operaciones, se cancelen sus obligaciones financieras y se cierre el proceso de funcionamiento institucional. Posteriormente, será la Secretaría de Finanzas (Sefin) la encargada de ejecutar el cierre administrativo definitivo durante septiembre.

Núñez indicó que el proceso forma parte de la estrategia del Gobierno para reorganizar la estructura estatal y concluir de manera ordenada las funciones de las instituciones que fueron creadas en la gestión anterior.

PUBLICIDAD

En cuanto a los derechos laborales de los trabajadores afectados por el cierre de las entidades, el comisionado aseguró que el pago de prestaciones sociales presenta un avance significativo y que la mayor parte de los compromisos ya ha sido cumplida.

Detalló que recientemente fueron canceladas las prestaciones laborales a más de 26 personas que laboraban en la institución de Planificación Estratégica, mientras que anteriormente ya se había indemnizado a más de 500 extrabajadores pertenecientes a las diferentes entidades en proceso de liquidación.

La Secretaría de Finanzas realizará el cierre administrativo definitivo en septiembre. Más de 500 exempleados ya recibieron el pago de sus prestaciones laborales. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
La Secretaría de Finanzas realizará el cierre administrativo definitivo en septiembre. Más de 500 exempleados ya recibieron el pago de sus prestaciones laborales. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

El funcionario explicó que actualmente solo permanecen pendientes algunos casos específicos, principalmente relacionados con personal que cuenta con protección especial establecida por la legislación laboral.

PUBLICIDAD

Entre ellos mencionó a cuatro trabajadoras que se encontraban en estado de embarazo o gozaban de protección por maternidad, cuyos expedientes continúan en trámite y cuyos pagos, según las proyecciones de la Comisión Liquidadora, podrían efectuarse durante la próxima semana.

Núñez señaló que el objetivo es cumplir con todas las obligaciones laborales antes de concluir definitivamente el proceso de cierre de las instituciones, respetando los procedimientos legales y garantizando los derechos de los empleados.

Asimismo, informó que 29 trabajadores permanecen desempeñando funciones vinculadas exclusivamente con las labores administrativas y técnicas del proceso de liquidación. Una vez concluyan esas responsabilidades, añadió, también recibirán el pago de sus prestaciones conforme a lo establecido por la ley.

El comisionado destacó que la permanencia de este grupo de colaboradores ha sido necesaria para desarrollar actividades relacionadas con el cierre de operaciones, la organización documental, la entrega de bienes, la conciliación financiera y otras tareas indispensables para completar la liquidación institucional.

Recientemente fueron indemnizados más de 26 trabajadores de Planificación Estratégica. Cuatro casos con protección por maternidad permanecen pendientes de pago. (Foto: Redes sociales)
Recientemente fueron indemnizados más de 26 trabajadores de Planificación Estratégica. Cuatro casos con protección por maternidad permanecen pendientes de pago. (Foto: Redes sociales)

En relación con las auditorías efectuadas durante el proceso, Núñez confirmó que las revisiones han permitido detectar diversas irregularidades en algunas de las instituciones intervenidas.

No obstante, aclaró que por el momento no es posible revelar detalles sobre los hallazgos debido a que varios expedientes continúan bajo investigación y forman parte de procesos que aún no han concluido.

El funcionario indicó que las investigaciones siguen su curso y que, una vez las instancias competentes finalicen los análisis correspondientes, serán estas las encargadas de determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las irregularidades encontradas.

La Comisión Liquidadora reiteró que el proceso continuará desarrollándose conforme al calendario previsto, con el propósito de completar el cierre de las instituciones durante agosto y trasladar posteriormente la fase administrativa final a la Secretaría de Finanzas, que será responsable de formalizar la conclusión definitiva de cada entidad.

Temas Relacionados

Hondurascomisión liquidadoracierreinstitucionesadministración pasadagobierno de Nasry Asfura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los riesgos del autodiagnóstico con IA en El Salvador, según el infectólogo Navarro Marín

El uso creciente de inteligencia artificial para interpretar síntomas y exámenes médicos preocupa a especialistas, quienes consideran que el conocimiento humano y la valoración clínica continúan siendo irremplazables en el ejercicio de la medicina

Los riesgos del autodiagnóstico con IA en El Salvador, según el infectólogo Navarro Marín

Guatemala será la sede de la 67 asamblea de gobernadores del BID en marzo de 2027

El encuentro se realizará del 10 al 14 en la capital y reunirá a unos 4 mil asistentes de 53 países para abordar desarrollo, financiamiento y crecimiento sostenible, con amplia participación empresarial

Guatemala será la sede de la 67 asamblea de gobernadores del BID en marzo de 2027

Equipos salvadoreños en Venezuela instalaron un hospital de campaña para apoyar ante los terremotos

La misión habilitó consultas y servicios temporales en Catia La Mar para aliviar la presión sobre los centros de salud locales. El contingente está conformado por 300 salvadoreños, que se han desplegado en la zona con la coordinación de las autoridades.

Equipos salvadoreños en Venezuela instalaron un hospital de campaña para apoyar ante los terremotos

Decomisan fusiles AR-15, granadas y uniformes militares durante operativo en taller de buses en Honduras

Una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la ATIC permitió incautar armamento de alto poder, explosivos y prendas similares a las de uso militar en un taller de la ruta San Pedro Sula–Puerto Cortés

Decomisan fusiles AR-15, granadas y uniformes militares durante operativo en taller de buses en Honduras

Tribunal de El Salvador impone penas de hasta 60 años a 102 miembros de la clica “Calle La Amargura” de la MS-13

La justicia salvadoreña dictó castigos ejemplares a integrantes de la estructura pandilleril, luego de acreditar su participación en extorsión, homicidio y otros delitos en el oriente del país

Tribunal de El Salvador impone penas de hasta 60 años a 102 miembros de la clica “Calle La Amargura” de la MS-13

TECNO

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Ahora si adiós a las secretarias: ChatGPT Work hace hojas de cálculo, analiza datos y crea aplicaciones

Si WhatsApp te muestra este aviso, debes actuar de inmediato para evitar que deje de funcionar

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

Paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en tu celular al instante

ENTRETENIMIENTO

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

Por qué Heated Rivalry quedó afuera de los Emmy 2026 pese a su gran popularidad

Melissa Gilbert explicó por qué este episodio de “La Familia Ingalls” sigue siendo el más audaz de toda la serie

Así luce ahora el niño de “El diario de Greg” que protagonizó uno de los memes más famosos de internet

MUNDO

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Conmoción en el Reino Unido: asesinaron en su casa a la ex ministra Ann Widdecombe y buscan al autor del crimen

El régimen chino busca controlar la sucesión del Dalai Lama y desafía al exilio tibetano

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia

Más de 20 dirigentes se reunirán en París para dialogar sobre el apoyo a Ucrania