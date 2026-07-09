Más de 750 personas fueron atendidas por diarreas diariamente en El Salvador, en lo que va del año

El Ministerio de Salud atendió un promedio diario de 780 personas por enfermedades diarreicas agudas y gastroenteritis en El Salvador. - crédito Colprensa

El Ministerio de Salud (Minsal) atendió un promedio diario de 780 personas por enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y gastroenteritis a nivel nacional, según datos oficiales publicados a través del Boletín Epidemiológico actualizado hasta el cierre del primer semestre del año.

El corredor epidemiológico indica que las enfermedades gastrointestinales han mantenido una tendencia a la baja en lo que va del año y actualmente se encuentran en zona de éxito o control.

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 25, que abarca del 21 al 27 de junio, el personal de salud brindó atención a 149,138 pacientes con esta enfermedad. Actualmente, las autoridades han clasificado con “moderada afectación” a 14 de los 44 municipios a nivel nacional, debido a la acumulación de casos registrados en dichas zonas.

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A nivel nacional, los niños entre cero y nueve años se posicionan como el grupo etario más vulnerable, con 49,204 pacientes atendidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la diarrea es la tercera causa principal de muerte en niños de uno a cuatro años de edad, a pesar de ser una enfermedad prevenible y controlable si se detecta a tiempo.

El boletín epidemiológico del Minsal ubicó las enfermedades gastrointestinales en zona de control durante el primer semestre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diarrea puede durar varios días y provocar la pérdida de agua o sales esenciales para la supervivencia. Para la mayoría de las personas, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran anteriormente las principales causas de muerte por diarrea. Ahora, otras causas, como las infecciones bacterianas sépticas, probablemente representen una proporción cada vez mayor de todas las muertes asociadas a la diarrea. Los niños desnutridos o con inmunidad comprometida, así como las personas que viven con el VIH, son quienes corren mayor riesgo de sufrir diarrea potencialmente mortal.

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El segundo grupo más afectado son los adultos entre 20 y 29 años, con 25,260 casos registrados en el sistema de salud nacional. Según los datos oficiales, 7,298 pacientes tuvieron que ser hospitalizados por complicaciones relacionadas con la enfermedad; esto representa el 4.89% de los pacientes atendidos.

Los expertos sostienen que las personas deben prestar especial atención si presentan tres o más evacuaciones blandas o líquidas al día (o con mayor frecuencia de lo normal para la persona). La evacuación frecuente de heces formadas no se considera diarrea, ni tampoco la evacuación de heces blandas y pastosas en bebés amamantados.

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La diarrea suele ser síntoma de una infección en el tracto intestinal, que puede ser causada por diversos microorganismos bacterianos, virales y parasitarios. La infección se transmite a través de alimentos o agua potable contaminados, o de persona a persona debido a una higiene deficiente.

Los niños de cero a nueve años concentraron 49,204 casos de diarrea y se ubicaron como el grupo etario más vulnerable. Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias de El Salvador informaron que la letalidad asociada a los casos de diarrea atendidos en lo que va del año se sitúa en 0.30%. Este porcentaje refleja la proporción de pacientes que ha fallecido en relación con el total de casos reportados, según los datos oficiales difundidos por las instituciones de salud.

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En los países de bajos ingresos, los niños menores de 3 años sufren en promedio tres episodios de diarrea al año. Cada episodio priva a los niños de los nutrientes necesarios para su crecimiento. Por esta razón, la diarrea es una de las principales causas de desnutrición y los niños desnutridos tienen mayor probabilidad de enfermar a causa de ella.

Síntomas de alerta en casos de diarrea:

Fiebre persistente

Vómitos continuos

Presencia de sangre en las heces

Signos de deshidratación (boca seca, llanto sin lágrimas, orina escasa)

Debilidad intensa

Dificultad para ingerir líquidos

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda buscar atención médica inmediata.