Política

Un dirigente cercano a Máximo Kirchner comparó a Axel Kicillof con Vandor

El diputado bonaerense, Facundo Tignanelli, dijo que el alejamiento del gobernador con Cristina Kirchner “es un parteaguas”. Apuntó contra quienes ven “utópica” una candidatura de la expresidenta

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Declaraciones de Facundo Tignanelli en las que compara al sector político del gobernador Axel Kicillof con Vandor

Sin mencionarlo explícitamente, el diputado bonaerense y estrecho colaborador de Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, comparó al gobernador Axel Kicillof y su sector con Augusto Timoteo Vandor, al considerar que hay sectores del peronismo que, según dijo, ven como “una utopía pensar que Cristina pueda ser candidata”.

El referente de La Cámpora trazó un paralelo histórico con la situación actual de la interna en la oposición peronista. “Tenemos historia de revertir las realidades que nos explican desde el posibilismo que no se puede. Soy de una familia peronista de La Matanza. Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista creyendo y trabajando para que Perón vuelva, no para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor”, subrayó.

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Acto seguido, señaló que, en ese contexto histórico, “probablemente había compañeros que creían que ese posibilismo iba a llevar a la Argentina a un buen lugar desde la buena fe”, en declaraciones al programa “Total Normalidad” por Futurock.

Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora, apuntó contra Kicillof
Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora, apuntó contra Kicillof

El legislador evitó nombrar explícitamente a Kicillof, pero sostuvo que hay sectores dentro del peronismo que abrazan ese tipo de estrategia. Cuando le consultaron quiénes son quienes piensan en ese posibilismo, afirmó que son “quienes dicen que es una utopía pensar que Cristina pueda ser candidata, los que tratan de encontrar alternativas”.

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Ante la pregunta de un “Plan B” frente a la imposibilidad de Cristina de postularse por la condena en la causa “Vialidad”, Tignanelli respondió: “Estamos pensando en el Plan A y tenemos todos que trabajar por ese objetivo. Es quien puede poner un freno y ordenar lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que aspirar a que los argentinos tengan una vida normal, que tengan un trabajo y ese trabajo les alcance para llegar a fin de mes”.

La alternativa electoral a Milei es Cristina. A partir de ahí se pueden ir ordenando los factores del peronismo de cara al año que viene”, insistió.

En el marco de la interna, Tignanelli afirmó que “la decisión de Axel Kicillof de tomar distancia de Cristina es un parteaguas”. “En 2024 ella lo acompaña en su asunción y cuando Cristina asume en el PJ él no la acompaña”, sostuvo en otro apartado de la entrevista. “No sé en qué momento vio Axel que tenía que tomar distancia de Cristina, y eso no fue bueno para el país”, completó.

Facundo Tignanelli
Facundo Tignanelli, junto a Máximo Kirchner

“Nos piden que se vuelvan a juntar los distintos sectores. Entiendo que hay un montón de sectores que se habían alejado de Cristina y que están volviendo a hablar con ella”, dijo Tignanelli en clave electoral, y mencionó entre esos casos a Miguel Ángel Pichetto.

El peronismo está obligado a llegar a una síntesis, porque lo que está en frente no tiene nada que ver con el peronismo. No hay forma de estar en el medio”, sentenció, y deslizó que probablemente el método sea “por medio de las PASO o alguna manera que tenga que ver con la opinión del conjunto”.

La referencia de Tignanelli a Vandor se da porque el sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue asesinado a balazos en su despacho gremial, tras impulsar una línea autónoma del liderazgo de Juan Domingo Perón en tiempos de golpe de Estado y proscripción al icónico coronel. Poco después, una organización guerrillera Ejército Nacional Revolucionario (ERP) se adjudicó el crimen bajo el nombre de “Operativo Judas”.

En la cultura política de Argentina, el apellido de Vandor se transformó en un símbolo de la “burocracia sindical” y de traición. Su figura suele utilizarse dentro de las internas del justicialismo como una analogía de deslealtad, para desacreditar a cualquier dirigente que intente construir un liderazgo alternativo de la conducción principal del movimiento peronista, en tiempos de inhabilitación electoral. A mitad de siglo pasado, esa figura era Perón.

En los últimos días, las diferencias entre La Cámpora y Kicillof se profundizaron, en especial por la estrategia electoral del gobernador bonaerense, que está construyendo su proyecto presidencial.

Axel Kicillof, Teresa García y Facundo Tignanelli
(@Kicillofok)

Máximo Kirchner criticó públicamente a Kicillof durante un acto en Parque Lezama, donde el sector kirchnerista reclamó por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Durante la movilización, el líder de La Cámpora afirmó que la ex presidenta “es inocente” y expresó el deseo de “tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default”. En ese marco, cuestionó a quienes “hablan todos los días de la unidad” pero que, según él, “ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está y si necesita algo”.

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