La reacción de Nico González cuando escuchó el nuevo apodo que le puso Scaloni: “¡Se volvió loco!”

La reacción de Nico González al apodo que le puso Lionel Scaloni

“Parece falsa humildad, pero si no tenés a Lautaro en el banco, al Caballo (Nico) González que corre como un animal... Es de los jugadores en realidad. Les decís tres o cuatro cosas y es la realidad. No podemos decir que ganamos porque lo dije yo. Con el cuerpo técnico intentamos que el equipo fluya porque ellos juegan bien, pero los que juegan son ellos. Nada más".

Esa frase que soltó Lionel Scaloni tras la agónica victoria por 3-2 ante Egipto por los cuartos de final del Mundial 2026 no pasó inadvertida. El director técnico de la selección argentina develó el desconocido apodo que tiene el futbolista del Atlético de Madrid dentro del plantel albiceleste.

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Durante una distendida charla con el programa de Youtube AFA Estudio, el futbolista fue consultado sobre si este nuevo sobrenombre ya quedó establecido dentro del seno de la Scaloneta. “Ya quedó. Sí, es oficial; pero hace mucho tiempo”, manifestó el zurdo surgido de las inferiores de Argentinos Juniors.

No obstante, al ex Juventus, Fiorentina y Stuttgart no le cayó muy en gracia la nueva denominación. “Pasa que si escuchan a todos mis compañeros, me dicen Cabita, Caballo. A mí me gusta cuando me dicen Cabita, me queda más lindo de escuchar. Pero sí, el técnico me mató”. Y, por si quedaban dudas, añadió: “Se volvió loco”.

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“Caballo González me dijo. Un hijo de puta”, recalcó González, desatando la risa de todos los presentes. Pese al intento de convencerlo de que ahora tenía un buen apodo, el futbolista siguió firme en su postura y soltó otra ocurrente frase al respecto: “El Caballo, el Toro (Lautaro Martínez), la Araña (Julián Álvarez). Es el Temaikén de Escobar”.

Luego, en otro fragmento de la charla, bromeó sobre el gol de Enzo Fernández. “Yo reparto un poquito. El centro fue muy lindo, le vamos a dar un treinta por ciento. Yo me voy a dar un treinta también, por el sprint que hice. No sé si lo vieron. A Enzo le damos, por la definición, un cuarenta”. Cuando uno de los presentes acotó que González “entró como un tromba” dentro del área, demostrando el deseo de ganar de la selección argentina; Nico lo interrumpió con “como un caballo”.

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También le comentaron que dentro del chat del programa los usuarios ponderaban el apodo “Caballoman”, como si fuese un superhéroe, a lo que el deportista suplicó: “En estas 24 horas con Caballo ya es suficiente”. Al ser consultado sobre cuál sería su super poder, soltó: “No sé, chocarme el mundo por delante”.

González también fue consultado por la histórica remontada ante los Faraones y manifestó qué fue lo que se le cruzó por la cabeza cuando parecía que el conjunto nacional se quedaba fuera de la competencia. . “Lo que me pasó a mí era que en el minuto 75,76, por ahí , con el 2-0 abajo, yo decía: ‘Me tengo que volver con las valijas. ¿A dónde carajo voy?’. Fue una locura, una sensación de ir a buscarlo, de seguir para adelante, sin importar nada. Es como dijo por ahí el técnico, el Cachete estaba de nueve, mismo yo, y éramos los dos laterales, sin ser línea de cinco. Mismo hoy, sabés que estaba mirando videos en TikTok, la gente se desmayaba y me agarraba piel de gallina y yo decía: ‘No, no puede ser’”.

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“Tuvimos muchas situaciones de gol, que eso está clarísimo, pero es increíble cuando no quiere entrar y buscar la forma de seguir intentándolo, del trabajo que venimos haciendo, de no bajar, los brazos. El argentino tiene eso, que en la sangre lleva ese poder, ese power extra, por así decirlo, que es increíble. Es increíble porque, porque te juro por Dios que yo me veía afuera en el minuto 75, y cuando hicimos el 2-1 ya uno mismo sabía que se venía el empate”, añadió.

Sobre la importancia de este triunfo en su carrera, González esbozó: “El triunfo lo pongo en un lugar importante. Muy importante, porque de verdad nunca viví algo similar y yo creo que no lo voy a volver a vivir. Es muy difícil de explicar, pero fue un momento de locura, de la gente, de todo, que a uno lo hace sentir adentro. Y vos decís: es increíble todo esto. Mismo ver a las familias en la tribuna, en los festejos así de gol y esas cosas, y vos decís: ‘pa, ¿dónde estoy?’. ¿Cuántas personas están mirando este partido? Y es increíble, es increíble. De verdad que lo pongo en uno de mis lugares favoritos porque nunca creo que voy a volver a sentir esto, por un tema de que en el momento ese sentía como que habíamos ganado la Copa del Mundo y no, no, habíamos ganado. Dimos vuelta un partido, de que de eso se trata el fútbol, pero fue algo maravilloso, te lo juro”.

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