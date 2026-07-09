“Anda pa’ allá, bobo”: Jorge Macri apeló a la recordada frase de Messi para contestarle al alcalde de Nueva York

Jorge Macri sobre los dichos del alcalde de Nueva York sobre el arbitraje del partido Argentina-Egipto

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus críticas al triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 y dijo que le dieron ganas de responderle como Lionel Messi: “¡Andá pa’ allá, bobo!”.

La polémica derivó en una queja formal de la Federación Egipcia de Fútbol ante la FIFA por el arbitraje del 3-2 en octavos de final. La protesta egipcia apuntó contra el árbitro francés François Letexier y todo su equipo, incluidos los responsables del VAR.

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La federación denunció “errores graves” mientras que, su presidente, Hany Aburida pidió la exclusión inmediata del cuerpo arbitral si una investigación comprueba lo que definió como un “crimen de discriminación” contra la selección nacional.

La contundente respuesta de Macri a los dichos de Mamdani

El alcalde de CABA tomó el guante y le contestó a su par estadounidense. “Le diría al alcalde de Nueva York Mamdani que no se meta con la Selección Argentina: ¡con los muchachos no!; y casi que, cuando lo leí, me dieron ganas de contestarle como Messi: ‘¡Andá pa’ allá, bobo!’ (frase del astro argentino que, en realidad, era “Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá”)“. Y agregó: ”Mamdani es alguien que no entiende lo que pasa en el mundo”.

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El enojado festejo de Messi contra Holanda en el Lusail Stadium, de Doha, el 9 de diciembre de 2022 (Franck Fife / AFP)

Macri también se refirió al operativo previsto para el próximo partido de la Selección, este sábado a las 22 frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial. Dijo que habrá un despliegue de seguridad “como lo hubo siempre” y advirtió que quienes vayan a disfrutar “en paz” podrán hacerlo, pero que quien agreda a otros o al patrimonio público “va a ser detenido por la Policía de la Ciudad”.

Por su parte, el alcalde neoyorquino se apartó del guion durante un acto oficial sobre transporte público este miércoles afirmando que Egipto fue “robado” en su eliminación ante Argentina. Lo dijo mientras enumeraba ante la audiencia los beneficios de viajar en autobús y reducir tiempos de traslado.

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Zohran Mamdani opinó sobre la polémica arbitral en el Mundial

Y así engarzó bienestar y deporte, en pleno acto público: “Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Significa llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer”, declaró Mamdani.

La jugada que desató la polémica y la denuncia ante la FIFA

El partido terminó 3-2 después de una épica remontada de los dirigidos por Lionel Scaloni tras ir 0-2 abajo y con tan solo 23 minutos reglamentarios de juego disponible. El momento de mayor tensión llegó cuando Letexier anuló un gol del delantero egipcio Mostafa Ziko tras revisar el VAR, que detectó una falta cometida más de 20 segundos antes de que la pelota entrara al arco.

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Egipto volvió a marcar poco después y quedó 2-0, a un paso de avanzar por primera vez a los cuartos de final de un Mundial. Argentina reaccionó y selló una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Ante esta situación, la Federación Egipcia de Fútbol sostuvo en su comunicado que en la jugada del tanto de Fernández hubo un penal no sancionado por un tirón de Alexis Mac Allister sobre Hamdy Fathy. También afirmó que esa acción no fue revisada por el VAR y la presentó como uno de los “errores” del equipo arbitral, además de una prueba de que “no se revisaron algunas imágenes que consideramos favorables a la selección nacional”.

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Las críticas no quedaron en el despacho federativo. El seleccionador Hossam Hassan dijo en rueda de prensa: “No quiero suavizarlo y hablar de mala suerte. Hoy nos han engañado injustamente, hemos sufrido una injusticia”. En declaraciones a BeIN Sports, Hassan vinculó lo ocurrido con la continuidad de la figura argentina en el torneo. “Quizás querían que Messi siguiera en carrera”, afirmó.