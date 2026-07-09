Más de 1,000 nicaragüenses muertos en Estados Unidos desde 2019: calor extremo, autopistas y morgues que cobran por día mientras las familias juntan dinero

Un homenaje póstumo con flores, una vela y objetos personales se ubica en la base de una escalera metálica dentro de un edificio residencial en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de Omar Antonio Vázquez en Luisiana expuso otra vez el costo que enfrentan las familias migrantes para repatriar a sus muertos. El nicaragüense de 36 años falleció el 5 de julio tras sufrir un traumatismo craneal en el edificio donde vivía, mientras su familia inició el traslado de sus restos desde Estados Unidos.

Según datos de la organización Texas Nicaraguan Community (TNC), más de 1,000 nicaragüenses murieron en Estados Unidos entre 2019 y comienzos de 2026. Solo en 2024, la cifra llegó a 201 fallecidos, frente a los 157 documentados el año anterior.

El nicaragüense, originario de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, murió después de resbalar en las escaleras del edificio donde vivía.

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Cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió la noche del 3 de julio, cuando Omar regresaba a su apartamento al terminar su jornada laboral. Según el relato de sus familiares, resbaló al subir las escaleras, se golpeó la cabeza con fuerza y perdió el conocimiento.

Fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde permaneció conectado a soporte vital durante dos días. Los especialistas confirmaron muerte cerebral y el 5 de julio fue declarado fallecido.

Omar llevaba más de cuatro años en Estados Unidos. Había emigrado desde San Juan de Río Coco con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su familia y concretar proyectos personales.

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Las muertes de nicaragüenses en Estados Unidos

La muerte de Omar se suma a una lista que la TNC clasifica por causas. En 2024, los accidentes de tránsito fueron los más letales, con 59 muertes, seguidos por infartos (52) y asesinatos (29). Los accidentes laborales sumaron seis casos documentados ese año.

Entre los casos más recientes figura el de Rolando Varela Gómez, quien falleció el 21 de agosto de 2024 en Texas por exposición al calor mientras trabajaba en la construcción de una planta de tratamiento de agua, apenas dos semanas después de llegar desde Wisconsin.

Una camilla cubierta con una sábana blanca y una bandera de Nicaragua doblada se encuentra en una sala de espera de una morgue en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de seguridad laboral determinaron que su empleador no tomó las medidas necesarias para protegerlo de las altas temperaturas.

En octubre de ese mismo año, cinco nicaragüenses murieron en Houston cuando el vehículo en que se trasladaban a su trabajo en la empresa constructora Granite Texas sufrió un accidente en una autopista.

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El costo de la repatriación

Uno de los casos más prolongados fue el de Bryan Rogelio Cruz Calderón, de 37 años, cuyo cuerpo permaneció más de 11 meses en la morgue de la Oficina del Médico Forense de San Francisco, California.

Murió en abril de 2025 en un apartamento que el gobierno de Joe Biden le había asignado, sin familiares en el país y sin documentos que facilitaran los trámites. La causa del fallecimiento quedó registrada como “indefinida”.

El caso de Francisco Antonio Lumbi Chavarría, de 34 años, fallecido en Jacksonville, Florida, en septiembre de 2024, siguió un curso diferente: su cuerpo estuvo más de seis meses en una morgue porque su familia no lograba reunir el dinero completo para costear el traslado. Sin el pago total, ninguna funeraria aceptaba retirar el cuerpo.

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Repatriar un cadáver desde Estados Unidos implica coordinar dos funerarias, una en el país del fallecimiento y otra en Nicaragua, tramitar el certificado de defunción, obtener autorizaciones familiares y cumplir normas sanitarias internacionales.

Según datos de la organización Texas Nicaraguan Community (TNC), más de 1,000 nicaragüenses murieron en Estados Unidos entre 2019 y comienzos de 2026. Solo en 2024, la cifra llegó a 201 fallecidos, frente a los 157 documentados el año anterior.

El nicaragüense, originario de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, murió después de resbalar en las escaleras del edificio donde vivía.

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Cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió la noche del 3 de julio, cuando Omar regresaba a su apartamento al terminar su jornada laboral. Según el relato de sus familiares, resbaló al subir las escaleras, se golpeó la cabeza con fuerza y perdió el conocimiento.

Fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde permaneció conectado a soporte vital durante dos días. Los especialistas confirmaron muerte cerebral y el 5 de julio fue declarado fallecido.

Omar llevaba más de cuatro años en Estados Unidos. Había emigrado desde San Juan de Río Coco con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su familia y concretar proyectos personales.

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Las muertes de nicaragüenses en Estados Unidos

La muerte de Omar se suma a una lista que la TNC clasifica por causas. En 2024, los accidentes de tránsito fueron los más letales, con 59 muertes, seguidos por infartos (52) y asesinatos (29). Los accidentes laborales sumaron seis casos documentados ese año.

Entre los casos más recientes figura el de Rolando Varela Gómez, quien falleció el 21 de agosto de 2024 en Texas por exposición al calor mientras trabajaba en la construcción de una planta de tratamiento de agua, apenas dos semanas después de llegar desde Wisconsin.

Las autoridades de seguridad laboral determinaron que su empleador no tomó las medidas necesarias para protegerlo de las altas temperaturas.

En octubre de ese mismo año, cinco nicaragüenses murieron en Houston cuando el vehículo en que se trasladaban a su trabajo en la empresa constructora Granite Texas sufrió un accidente en una autopista.

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Una cinta amarilla de seguridad policial bloquea el acceso a las escaleras exteriores de un edificio de apartamentos de ladrillo, mientras una ambulancia permanece estacionada bajo la lluvia nocturna en una ciudad estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la repatriación

Uno de los casos más prolongados fue el de Bryan Rogelio Cruz Calderón, de 37 años, cuyo cuerpo permaneció más de 11 meses en la morgue de la Oficina del Médico Forense de San Francisco, California.

Murió en abril de 2025 en un apartamento que el gobierno de Joe Biden le había asignado, sin familiares en el país y sin documentos que facilitaran los trámites. La causa del fallecimiento quedó registrada como “indefinida”.

El caso de Francisco Antonio Lumbi Chavarría, de 34 años, fallecido en Jacksonville, Florida, en septiembre de 2024, siguió un curso diferente: su cuerpo estuvo más de seis meses en una morgue porque su familia no lograba reunir el dinero completo para costear el traslado. Sin el pago total, ninguna funeraria aceptaba retirar el cuerpo.

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Repatriar un cadáver desde Estados Unidos implica coordinar dos funerarias, una en el país del fallecimiento y otra en Nicaragua, tramitar el certificado de defunción, obtener autorizaciones familiares y cumplir normas sanitarias internacionales.

Si la muerte fue natural, el proceso tarda entre 20 y 25 días. Si hubo una investigación judicial, puede extenderse durante meses. Mientras tanto, las morgues cobran entre USD 50 y USD 150 diarios por mantener el cuerpo.

Un pasaporte de Nicaragua, billetes de dólar y un certificado de defunción de Estados Unidos se disponen sobre una mesa junto a un sobre de la Texas Nicaraguan Community. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las colectas para pagar el traslado

Ante la imposibilidad de costear esos gastos, las familias recurren cada vez con más frecuencia a plataformas de financiamiento colectivo. Así ocurrió con la familia de Edwin Joaquín Gonzales González, un joven de 24 años que murió en marzo de 2025 en la autopista I-55 de Chicago al ser atropellado mientras reparaba una motocicleta en la vía.

Sus familiares abrieron una campaña en GoFundMe para reunir el dinero de la repatriación.

La familia de Omar Vázquez ya inició los trámites para trasladar sus restos a San Juan de Río Coco. En redes sociales, amigos y conocidos expresaron condolencias y apoyo durante el proceso.

Si la muerte fue natural, el proceso tarda entre 20 y 25 días. Si hubo una investigación judicial, puede extenderse durante meses. Mientras tanto, las morgues cobran entre USD 50 y USD 150 diarios por mantener el cuerpo.

Una caja de donaciones en una mesa con billetes y monedas se destina a una colecta para repatriación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las colectas para pagar el traslado

Ante la imposibilidad de costear esos gastos, las familias recurren cada vez con más frecuencia a plataformas de financiamiento colectivo. Así ocurrió con la familia de Edwin Joaquín Gonzales González, un joven de 24 años que murió en marzo de 2025 en la autopista I-55 de Chicago al ser atropellado mientras reparaba una motocicleta en la vía.

Sus familiares abrieron una campaña en GoFundMe para reunir el dinero de la repatriación.

La familia de Omar Vázquez ya inició los trámites para trasladar sus restos a San Juan de Río Coco. En redes sociales, amigos y conocidos expresaron condolencias y apoyo durante el proceso.