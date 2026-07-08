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Actualiza en iPhone la app X (antes Twitter) trae ahora un editor de video gratuito

A diferencia de Edits de Instagram, este editor de videos se encuentra disponible al momento de que el usuario iniciará una nueva publicación en la red social de Musk

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El nuevo editor de video de X incluye funciones como superposición de texto y modificación de fondos. (X: nikitabier)

X incorporó un editor y grabador de video a su aplicación para iOS. La función incluye superposición de subtítulos en múltiples idiomas con opciones de personalización visual, y una herramienta de pantalla verde que permite añadir fondos personalizados usando fotos del carrete de la cámara o publicaciones de la propia red social.

“Una de nuestras mayores prioridades es darles a los creadores las herramientas para producir contenido original y recompensar a esos creadores”, afirmó Nikita Bier, director de producto de X, al anunciar la actualización.

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“Queremos ofrecer soporte para todo sin tener que salir de la aplicación”, añadió.

Disponibilidad y próximos pasos del editor de videos de X

Pantalla de smartphone con tres vistas de una aplicación de edición de video. Muestra una galería de imágenes, una mujer con fondo de cohete y opciones de subtítulos
El editor y grabador están disponibles, de momento, solo en iOS. (X)

El editor y grabador de video están disponibles, por ahora, únicamente en la aplicación de iOS. En la versión para Android se encuentra en proceso de reconstrucción, por lo que su lanzamiento se pospone. Bier anticipó que el equipo continuará incorporando mejoras al editor en las semanas siguientes.

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Por qué X apuesta por el video original

Bier explicó que el objetivo es ofrecer un editor “funcional” para que algunos videos en X puedan “finalmente ser contenido original que no exista en otras plataformas”.

El directivo señaló que muchas publicaciones de las cuentas más seguidas de la red contienen material robado, en algunos casos cinco años después de que ese contenido se viralizara por primera vez.

La meta es que los videos de X sean "contenido original que no exista en otras plataformas". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La meta es que los videos de X sean "contenido original que no exista en otras plataformas". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las publicaciones con video ya representan cerca de la mitad de las impresiones en X, agregó Bier.

TikTok, Meta y YouTube cuentan con sistemas de pago consolidados y herramientas de protección para creadores.

Meta, por ejemplo, permite al creador original bloquear la visibilidad del contenido robado o añadir enlaces de atribución para monetizarlo. YouTube ofrece desde hace años mecanismos para detectar y eliminar reproducciones no autorizadas.

X, en cambio, carece de herramientas integradas que permitan a los creadores denunciar el robo de su material y actuar en consecuencia.

Captura de pantalla de un post en X con texto sobre contenido de video original y reciclado, perfiles de Nikita Bier y Tariq Khan, botón Suscribir, fecha 6 de julio de 2026
El directivo apuntó que muchas de las cuentas más seguidas de la red publican material robado. (X: nikitabier)

El desafío más profundo sigue siendo el de los bots. En abril de 2026, Bier informó que X identificaba y suspendía “208 bots por minuto”, una cifra que ilustra la magnitud del problema.

Antes de eso, indicó que la mitad del equipo de producto estaba dedicada a desarrollar funciones para reducir el spam. Los bots no solo inflan las métricas de visualización, también rastrean y roban contenido de manera automatizada.

Edits, la app de edición de Instagram

Mientras X integra la edición dentro de su propia aplicación, Meta tomó una decisión de diseño inversa: lanzó Edits como una aplicación móvil independiente, separada de Instagram, pero vinculada a las cuentas de la red social.

La app surgió en 2025 como respuesta directa a CapCut, el editor de ByteDance que dominaba el flujo de trabajo de los creadores de Reels, y cuya continuidad en varios mercados quedó en duda por las restricciones regulatorias que afectaron a TikTok.

(Instagram)
X integra la edición en su propia app; Meta hizo lo opuesto y lanzó Edits como una aplicación independiente. (Instagram)

Edits ofrece una línea de tiempo con múltiples pistas de video, audio y texto; exportación en hasta 4K sin marca de agua en su versión gratuita; subtítulos automáticos en varios idiomas; pantalla verde con aislamiento de sujeto por inteligencia artificial, y publicación directa a Instagram y Facebook.

Además, integra las métricas de rendimiento de los Reels (tasa de retención, saltos y compartidos) sin necesidad de abrir la aplicación principal de Instagram.

En su primer año sumó actualizaciones como fotogramas clave, sincronización de cortes al ritmo de la música y herramientas de planificación con guiones.

Meta apostó por sacar la edición fuera de Instagram para no recargar la app principal y atraer a creadores que ya usaban herramientas de terceros. X, en cambio, busca que todo ocurra dentro de su plataforma, sin saltos entre aplicaciones.

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