Tecno

La señal oculta en el teléfono móvil que demuestra que tu hijo podría estar sufriendo acoso en línea

Apagar la pantalla, cambiar de aplicación con prisa o evitar usar el teléfono cerca de adultos puede revelar hostigamiento digital en chats, redes o juegos,

Guardar
Google icon
ciberacoso online - niños - padres - estrés - tecnología - 22 de junio
Un cambio repentino frente al móvil puede alertar sobre ciberacoso en niños y adolescentes - (Imagen ilustrativa Infobae)

Hay un indicio silencioso que muchos padres pasan por alto: el cambio repentino de comportamiento frente al teléfono móvil, sobre todo cuando el menor apaga la pantalla, cambia de aplicación a toda prisa o evita usar el dispositivo cerca de un adulto. Esa reacción, más que “privacidad”, puede ser una señal de alerta de que algo ocurre en línea.

Importa hoy porque el ciberacoso se mueve donde está la vida social de niños y adolescentes: mensajería, redes, juegos y notificaciones constantes. Además, suele convivir con el acoso cara a cara y puede afectar seriamente la salud mental. Detectar a tiempo un patrón extraño en el uso del móvil puede abrir la puerta a una conversación y a una intervención antes de que el daño crezca.

PUBLICIDAD

Qué es el ciberacoso y por qué deja huella

Primer plano de un adolescente moreno con sudadera azul oscuro, mirando su celular con expresión de preocupación; iconos de enojo, exclamación y calavera flotan sobre la pantalla.
Apagar la pantalla al acercarse un adulto es una señal a vigilar por ciberacoso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Unicef, el ciberacoso es acoso o intimidación mediante tecnologías digitales. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, juegos en línea y teléfonos móviles. No es un hecho aislado: se caracteriza por conductas repetidas que buscan atemorizar, enfadar o humillar.

Entre los ejemplos más comunes están:

  • Difundir mentiras o publicar fotos y videos vergonzosos en redes sociales
  • Enviar mensajes hirientes, abusivos o amenazantes por chats o correo
  • Suplantar identidad con cuentas falsas para atacar en nombre de otra persona
  • Cometer intimidación o acoso sexual usando herramientas de IA generativa

Una diferencia clave con el acoso presencial es que el ciberacoso suele dejar una huella digital: registros, capturas, mensajes, historial y evidencias que pueden servir para frenar el abuso.

PUBLICIDAD

Conductas que merecen atención inmediata

No siempre habrá un mensaje visible que confirme el problema. Muchas veces, la pista está en la forma en que el menor reacciona al entorno cuando llega una notificación o cuando un adulto se acerca.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ciberacoso deja huella digital, y esas pruebas pueden frenar el hostigamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la organización Understood, estas señales pueden indicar ciberacoso:

  • El menor deja de usar el dispositivo para divertirse de manera repentina
  • Esconde el teléfono y evita usarlo cerca de los padres
  • Apaga o cambia rápidamente la pantalla cuando aparece un adulto
  • Se muestra nervioso o alterado al recibir mensajes o notificaciones, y puede aislarse
  • Hace comentarios como “hay muchos problemas en la escuela” o “no tengo amigos”
  • No quiere ir a la escuela o se muestra intranquilo por asistir

Lo importante no es un gesto aislado, sino la repetición: un patrón constante de tensión asociado al móvil.

El silencio es parte del problema. Muchos menores no informan por varias razones: no identifican lo que ocurre como ciberacoso, sienten vergüenza, temen represalias o creen que “aguantar” evita empeorar la situación.

También hay un temor muy concreto: que un adulto les quite el dispositivo o les prohíba redes sociales. Para un adolescente, eso puede sentirse como perder su vida social. Por eso, en lugar de pedir ayuda, algunos prefieren ocultar lo que sucede.

El acoso en línea puede afectarle a cualquiera, pero ciertos menores tienen más probabilidades de ser acosados, tanto en internet como en persona. Understood advierte que los niños que piensan y aprenden de manera diferente pueden enfrentar más riesgos por dificultades para socializar, baja autoestima o por ser percibidos como “diferentes”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Por qué muchos menores ocultan el ciberacoso, y cómo hablar del tema sin romper confianza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciberacoso continuo no es “drama escolar”. Puede perjudicar la salud mental y el rendimiento. Entre sus efectos posibles están ansiedad, depresión y dificultad para concentrarse en clase. El impacto se agrava cuando el hostigamiento ocurre en casa, en el mismo lugar donde se supone que el menor está a salvo.

Qué hacer si hay sospecha: pasos prácticos y proporcionales

Actuar rápido no significa actuar de forma agresiva. Estas medidas ayudan a intervenir sin romper la confianza:

1) Abrir conversación sin acusar

Iniciar el diálogo con un ejemplo propio, una noticia o una situación general. Preguntar si ha vivido algo similar y explicar que ciberacoso incluye rumores, cuentas falsas y mensajes hostiles.

2) Si hay resistencia, insistir con calma

Si el menor evita hablar, no conviene ignorarlo. Explicar que la tarea de los padres es proteger y que revisar el dispositivo puede hacerse juntos, buscando solo contenido dañino.

3) Guardar evidencia y frenar la conducta

Si se confirma el acoso, conviene conservar pruebas: capturas, mensajes y registros. También puede pedirse al menor que comunique a los agresores que hay adultos al tanto.

4) Escalar si es necesario

Si el acoso es intenso o frecuente:

  • Hablar con los padres del agresor
  • Contactar al consejero escolar o al director
  • Considerar a la policía si no hay respuesta y el hostigamiento persiste

El objetivo es claro: proteger al menor, detener el abuso y recuperar un uso del móvil que no esté asociado al miedo.

Temas Relacionados

Teléfono MóvilCiberacosoHijosAcoso en líneaSeguridadTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aprende el significado de los íconos de WiFi en el celular para saber cuándo tienes problemas de conexión

Este símbolo puede estar acompañado de flechas, números o signos de admiración

Aprende el significado de los íconos de WiFi en el celular para saber cuándo tienes problemas de conexión

ChatGPT ahora te escucha y habla como si fuera un humano: OpenAI estrena el modo GPT-Live

La IA reconoce cuándo el usuario hace una pausa para pensar, responde con expresiones como “ajá” o “sí” para confirmar que escucha y, al mismo tiempo, puede atender otras solicitudes mientras responde

ChatGPT ahora te escucha y habla como si fuera un humano: OpenAI estrena el modo GPT-Live

La nueva actualización de Minecraft trae una mejora que los jugadores reclamaban desde hace años

Los jugadores ya no tendrán que recurrir a trucos para sentarse en Minecraft gracias a una de las novedades más esperadas

La nueva actualización de Minecraft trae una mejora que los jugadores reclamaban desde hace años

Cómo hablar con el soporte de WhatsApp y evitar páginas o números falsos

Conocer cómo funciona el soporte oficial de WhatsApp puede ayudarte a evitar fraudes y mensajes que buscan quedarse con tus datos personales

Cómo hablar con el soporte de WhatsApp y evitar páginas o números falsos

Cómo recuperar más de 5 GB de almacenamiento con la papelera de WhatsApp

La función de Administración de almacenamiento está disponible tanto en iPhone como en Android y permite ver archivos pesados

Cómo recuperar más de 5 GB de almacenamiento con la papelera de WhatsApp

DEPORTES

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los cinco factores que arruinan a la selección de Brasil: el análisis de un periodista desde Río de Janeiro

La jugada fuera de la cancha que sacudió al Mundial: Trump, la FIFA y la reflexión de Fernando Marín sobre Messi y Tapia

El brutal accidente de una tenista con una alcanzapelotas que sembró preocupación durante un partido de Wimbledon

“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

TELESHOW

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

INFOBAE AMÉRICA

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Descubrieron que un grupo de ballenas tiene su propio dialecto y ahora la ciencia busca saber cómo lo desarrollaron

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos