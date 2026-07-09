El Salvador ya completó la siembra de arroz y reporta 75% de avance en maíz, según gremial

La siembra de arroz en El Salvador ya alcanzó el cien por ciento, según la gremial CAMPO. (Andina)

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, informó que El Salvador ya completó la siembra de arroz en el cien por ciento de la superficie proyectada durante la temporada actual. De acuerdo con los reportes de la organización, el avance en el cultivo de maíz es del setenta y cinco por ciento, mientras que el frijol alcanza el veinte por ciento.

Treminio detalló que la mayoría de los productores “comenzaron a sembrar de los últimos días de mayo, la primera semana y segunda semana de junio”.

Explicó que esta decisión respondió a las recomendaciones técnicas de la gremial, ya que durante los meses de abril y principios de mayo hubo una marcada escasez de lluvias y la tierra se mantuvo caliente, lo que dificultaba la germinación de las semillas.

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“Actualmente, está sembrado en el país el setenta y cinco por ciento de la producción de maíz, el veinte por ciento de la producción de frijol y el cien por ciento de la producción del arroz”, precisó.

Según Treminio, esta estrategia permitió que los cultivos aprovecharan las lluvias que se presentaron a finales de mayo y durante junio, lo que favoreció la germinación y el desarrollo inicial de las plantas. A pesar de ello, indicó que se registró un periodo de sequía de siete días, que generó cierto nivel de estrés en las plantas. Sin embargo, consideró que el impacto fue menor porque “entre más pequeña esté, menos le afecta la sequía, menos le afecta los temporales”.

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La canícula y los riesgos climáticos

Sobre la canícula prevista para la temporada, Treminio manifestó que no espera consecuencias graves para los cultivos. “Una planta de maíz puede soportar entre doce y quince días sin agua”, afirmó.

Expresó confianza en que, aunque las proyecciones puedan verse afectadas en alguna medida, la producción nacional podrá sostenerse. “Creemos nosotros que la canícula que se ha anunciado no nos va a afectar mucho”, aseguró durante la entrevista en Radio YSUCA.

Los productores retrasaron el calendario de siembra hasta finales de mayo y junio por la escasez de lluvias de abril y comienzos de mayo. (Cortesía: Presidencia de la República de El Salvador)

El dirigente de CAMPO destacó que quienes sembraron anticipadamente en abril o a principios de mayo perdieron sus cultivos debido a la falta de lluvias. Por el contrario, quienes esperaron a la llegada de las precipitaciones de finales de mayo y junio lograron mejores resultados. “El tiempo no les ha dado la razón a los que sembraron anticipadamente, muchos de los productos que se sembraron finales de abril, inicios de mayo, se perdieron porque mayo prácticamente no llovió”, afirmó.

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Treminio remarcó la importancia de adaptar el calendario de siembra a la información técnica y a las condiciones meteorológicas actuales para evitar pérdidas y mejorar el rendimiento.

Rendimientos y desafíos para los productores

El dirigente de CAMPO advirtió que el rendimiento promedio de maíz ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años. “Hace cuatro años, el promedio de producción de maíz era cincuenta quintales por manzana. Después bajamos a cuarenta y cuatro. Actualmente estamos en cuarenta y dos”, detalló. Atribuyó esta disminución principalmente al cambio climático y al alto costo de los insumos agrícolas, factores que dificultan que los productores puedan aplicar una fertilización adecuada. “Los productores no abonan lo suficiente por el costo y al final, porque si ellos supieran que iban a recuperar la inversión, hicieran todo lo necesario para garantizar que hubiera buena producción”, explicó.

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Luis Treminio sostuvo que la canícula no tendría un impacto grave porque una planta de maíz puede soportar entre doce y quince días sin agua. (Foto: Redes sociales de Óscar Domínguez, Viceministro de Agricultura y Ganadería)

Treminio agregó que los precios de venta al productor suelen bajar durante la época de cosecha, lo que desincentiva la inversión en tecnología y mejores prácticas agrícolas. Relató que “a partir de noviembre comienza a bajar el maíz y se mantiene un precio bajo hasta más o menos enero o la segunda quincena de febrero y después, a partir de marzo, comienza a subir”. Explicó que los comerciantes compran el producto cuando está barato, lo almacenan y luego controlan el mercado, generando un ciclo de precios desfavorables para los agricultores.

El presidente de CAMPO insistió en la necesidad de diseñar políticas públicas que faciliten el acceso a insumos, financiamiento y asistencia técnica, además de la urgencia de adaptar los sistemas productivos a los retos que impone el cambio climático. Consideró fundamental que las decisiones sobre el calendario de siembra se tomen con base en información técnica y no en rutinas tradicionales, para evitar pérdidas y mejorar el rendimiento de los cultivos.

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El dirigente de CAMPO reiteró que la situación actual de los granos básicos en El Salvador es el resultado de factores climáticos adversos, altos costos de producción y falta de apoyo estructural a los pequeños y medianos productores. A su juicio, solo mediante políticas integrales y el fortalecimiento del sector se podrá revertir la tendencia a la baja en los rendimientos y garantizar la seguridad alimentaria del país.