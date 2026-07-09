‘La Odisea’ de Christopher Nolan arrancó con elogios de la crítica y una meta millonaria de taquilla

La película 'La Odisea' adapta el poema épico de Homero en una versión de casi tres horas dirigida por Christopher Nolan (Foto: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

Con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, la esperada película La Odisea de Christopher Nolan -que se estrena el jueves 16 de julio- salió de su premiere mundial en Londres con una vara industrial inmediata: la película necesita recaudar al menos 500 millones de dólares para llegar al punto de equilibrio, según informó The Guardian tras la première del lunes por la noche. El proyecto, una versión de tres horas del poema épico de Homero, empezó a circular entre críticos que la vieron en Londres y en funciones anticipadas en Estados Unidos.

La primera ola de comentarios también instaló otro dato de producción que Nolan convirtió en argumento de exhibición: La Odisea se rodó íntegramente con cámaras IMAX de gran formato y, aun así, también se proyectó en salas que no son Imax. El crítico Peter Bradshaw escribió que la película es “una historia colosal de mito de origen sobre la desilusión de posguerra y la pérdida de inocencia presenciada por los muertos”. Anne Thompson, editora general en IndieWire, la llamó el contendiente a mejor película “al que hay que vencer” y añadió que Matt Damon “podría ganar mejor actor”. “Mis expectativas altas se cumplieron”, dijo, y describió el montaje como “impresionante”. Varios comentaristas la definieron como “impecable” y “que corta la respiración”, y otros focalizaron elogios en el Antínoo de Robert Pattinson, señalado de forma recurrente como uno de los puntos altos de la película

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El escritor y crítico cultural Erik Davis la calificó como “un triunfo absoluto y una coronación del logro cinematográfico de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo”. En esa misma línea, sostuvo que el trabajo de Nolan con IMAX “culminó aquí”. También puso el foco en el paquete técnico y narrativo: “El diseño de producción es increíble, la acción quita el aliento y la escala no se parece a nada de lo que hizo antes”. Luego precisó un elemento distintivo: “Me sorprendió cuánto abraza el terror. Algunos de los momentos más grandes de la película son genuinamente perturbadores”. En su desglose de interpretaciones, agregó: “Anne Hathaway es increíble, Matt Damon es excelente y Tom Holland sigue demostrando que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Pero Robert Pattinson se roba el show”.

La comparación con ‘Oppenheimer’

El crítico y editor en jefe de la web Next Best Picture, Matt Neglia, elogió las grandes secuencias, a las que definió como “un logro colosal de escala, incluso para los estándares de Nolan”. David Ehrlich, de IndieWire, la describió como “sorprendentemente natural” y “menos desesperanzada” que Oppenheimer, la película más reciente de Christopher Nolan, que arrasó en los Oscar 2023 y recaudó casi 1.000 millones de dólares en taquilla. Ehrlich, a la vez, marcó un reparo: sostuvo que era “demasiado torpe para ser Nolan de primera categoría, pero el último acto recompensa el viaje”.

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Matt Damon, antes del estreno mundial de 'La Odisea' en Londres, el 6 de julio de 2026 (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Desde X, el escritor e historiador británico Tom Holland, (sin relación con el actor), dijo que ya la vio dos veces y la defendió como “la mejor adaptación cinematográfica de un mito griego” que vio, porque “honra a Homero mientras hace algo nuevo con él”.

Elogios al margen, el desafío financiero de La Odisea está en un umbral concreto: con ese presupuesto y “una considerable gira mundial” que requiere financiación, la superproducción necesita llegar a recaudar 500 millones de dólares para no perder dinero.

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De qué se trata ‘La Odisea’

La Odisea es un poema épico atribuido al poeta griego Homero, escrito alrededor del siglo VIII a.C. y considerado una de las obras fundacionales de la literatura occidental. Narra el regreso de Odiseo —rey de Ítaca y héroe de la Guerra de Troya— a su hogar, un viaje que se extiende por diez años y está plagado de criaturas monstruosas, dioses hostiles y tentaciones mortales. Mientras él enfrenta al Cíclope Polifemo, las sirenas, la bruja Circe y los monstruos Escila y Caribdis, su esposa Penélope resiste en Ítaca los avances de más de cien pretendientes que han tomado su palacio, y su hijo Telémaco busca noticias del padre que nunca conoció como héroe. La obra explora temas de lealtad, identidad, astucia y el anhelo de pertenencia.

La adaptación de Christopher Nolan, que se estrena mundialmente el 17 de julio de 2026, es la primera película de gran estudio filmada íntegramente con cámaras IMAX y tiene una duración de casi tres horas. Matt Damon interpreta a Odiseo, Anne Hathaway a Penélope y Tom Holland a Telémaco, con un elenco que incluye también a Robert Pattinson, Zendaya como la diosa Atenea y Lupita Nyong’o como Helena de Troya. Nolan escribió el guion con diálogos contemporáneos y coloquiales para acercar el relato a las audiencias modernas, y se alejó de las imágenes digitales para privilegiar efectos prácticos, incluyendo títeres, animatrónica y robótica en la construcción de criaturas como el Cíclope.

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