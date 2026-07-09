Se acaba el miedo: Valve aclara que la línea roja de la muerte de la Steam Machine no es un error

La Steam Machine generó alarma entre usuarios por la llamada Red Line of Death, que se interpretó como un posible fallo de hardware. (Reddit)

Una reciente preocupación entre los usuarios de Steam Machine llevó a muchos a pensar que enfrentaban un problema grave de hardware. El fenómeno, popularizado con el nombre de Red Line of Death, generó alarma en foros y redes sociales, creyendo de que se trataba de un fallo crítico de la tarjeta gráfica y recordando a lo que sucedió hace años con la Xbox 360.

Sin embargo, Valve aclaró el origen real de este mensaje y ofreció detalles precisos sobre su causa y solución.

De dónde surgió el miedo por la Steam Machine

El caso que disparó la inquietud fue reportado en Reddit por un propietario que, tras poco tiempo de uso, notó que el panel LED de su Steam Machine mostraba una línea roja y el sistema dejó de arrancar.

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Dada la documentación técnica disponible entonces, el usuario asumió que se trataba de un defecto en la GPU. La inquietud creció entre la comunidad, ante la posibilidad de que existiera una falla de fabricación en las consolas recién adquiridas.

Valve aclaró que la línea roja de la Steam Machine no suele indicar un fallo de la tarjeta gráfica, sino un proceso de memory training. (Valve)

Sin embargo, el mismo usuario logró restaurar la funcionalidad de su equipo realizando un procedimiento sencillo: desconectó la máquina de la corriente durante varias horas, vació completamente la electricidad residual presionando repetidamente el botón de encendido y, finalmente, completó un reinicio completo del CMOS desde el modo de recuperación. Tras este proceso, la Steam Machine volvió a arrancar sin inconvenientes.

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Qué dijo Valve sobre este ‘problema’ en la Steam Machine

La interpretación inicial fue, según reconoció Valve, un diagnóstico equivocado. La compañía explicó que la línea roja en el panel LED no es necesariamente un indicio de fallo de la tarjeta gráfica, sino que en la mayoría de los casos señala que el sistema está llevando a cabo un proceso de entrenamiento de memoria (“memory training”).

Esta operación es habitual tras una actualización del BIOS y, aunque puede demorar el arranque inicial, no representa un daño permanente en el hardware.

Valve atribuyó la confusión sobre la Red Line of Death a un error en la documentación técnica del panel LED RGB frontal.

Valve precisó que la confusión se debió a un error en la documentación técnica. El panel LED RGB de la parte frontal de la Steam Machine muestra los códigos de estado invertidos horizontalmente.

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Como resultado, muchos usuarios interpretaron de forma incorrecta los colores y las posiciones de los indicadores luminosos. En realidad, la barra roja en la posición observada corresponde al proceso de memory training, mientras que el verdadero indicador de un fallo en la GPU se encuentra en el lado opuesto del panel.

En términos sencillos, cuando la Steam Machine muestra una línea roja tras actualizar el BIOS, lo más probable es que esté ejecutando el procedimiento automático para reentrenar la memoria RAM. Este proceso puede hacer que el primer arranque tras la actualización se demore más de lo habitual, especialmente en plataformas AMD Zen 4 y Zen 5.

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Valve indicó que el verdadero indicador de un fallo de la GPU está en el lado opuesto del panel LED de la Steam Machine. (Captura de tráiler oficial)

Qué se debe hacer si aparece la línea roja de la Steam Machine

Valve detalló que, en caso de encontrarse con el síntoma de la “Red Line of Death”, los usuarios deben seguir un procedimiento específico antes de pensar en un defecto permanente. El proceso consiste en:

Desconectar completamente el dispositivo de la corriente.

Presionar varias veces el botón de encendido para descargar cualquier resto de electricidad.

Volver a conectar la Steam Machine y mantener pulsado el botón de encendido durante seis segundos para acceder al menú de recuperación.

Realizar un reinicio completo del CMOS desde las opciones disponibles.

Al reiniciar, esperar a que la barra LED cambie a azul, lo que indica que el sistema está listo para completar el proceso de memory training.

La propia Valve ha informado que, si se siguen estos pasos, la mayoría de los casos se resuelven sin necesidad de intervención técnica ni reemplazo de piezas.

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